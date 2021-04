Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике 27 апреля 2021, 08:29 Текст: Евгения Шестак

Заявлять о развитии Украиной своей ядерной энергетики не приходится, поскольку вовсе отсутствуют научный потенциал и единый атомный промышленный комплекс, чего нельзя сказать о России, заявил украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. Землянский подчеркнул, что СССР обладал единым атомным промышленным комплексом, вместе с тем на Украине его составляющие оторваны друг от друга, передает телеканал «Наш». «И говорить сейчас, что мы будем развивать собственную ядерную отрасль – это о чем? Какой у нас остался потенциал? Еще раз, у нас стоят блоки образца 80-х годов, в то время как тот же самый Росатом идет на атомных блоках третьего поколения, уже отрабатываются проекты реактора на быстрых нейтронах», – отметил эксперт. Специалист указал, что на Украине в настоящий момент стоят вопросы о продлении эксплуатации и достройке незаконченных блоков. Он констатировал, что «мы выедаем, даже не проедаем, а выедаем ресурс», доставшийся от СССР. Эксперт добавил, что ни о каких прорывных технологиях без научного потенциала, которого уже нет в стране, говорить не приходится. Газета ВЗГЛЯД ранее разбирала, как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику. Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.

Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным 26 апреля 2021, 14:06

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться», – сказал он, передает ТАСС. Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали». Он также заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он. Тем временем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины 26 апреля 2021, 17:16

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля. «В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля», – цитирует предписание МИД России ТАСС. Россия уже предупредила Украину о том, что если Киев продолжит враждебно вести себя по отношению к российским дипломатам, Москва примет дальнейшие ответные меры. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что посольству Украины в Москве уже направлена вербальная нота о высылке украинского дипломата. 19 апреля посольство России в Киеве получило ноту от МИД Украины о высылке из страны старшего дипломата по фамилии Черников. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля. После этого МИД Украины выразил протест в связи с задержанием украинского консула в Петербурге, заявив, что старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, сообщила пресс-служба ведомства. 17 апреля стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. В ЛНР уличили Кравчука во лжи об «историческом событии» 26 апреля 2021, 11:12

Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Кравчук пытается выдавать желаемое за действительное», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он отреагировал на заявление главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука об «историческом событии» на переговорах. «Могу с уверенностью сказать: Кравчук лжет, когда говорит о том, что украинский вариант дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины был принят за основу на переговорах», – сказал представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник. По его словам, в октябре прошлого года после ряда шагов Украины, которые завели переговоры в тупик, представители ДНР и ЛНР предложили подготовить «дорожную карту» по урегулированию конфликта и предложили ее согласовать всем сторонам, после чего она могла быть утверждена парламентом Украины. «Если бы парламент Украины принял этот вариант – мы бы получили доказательство их приверженности выполнению Минских соглашений. Но после представления документа украинская сторона блокировала любое конструктивное обсуждение этого вопроса, а спустя месяц предложила свой проект урегулирования, после чего требовала рассмотрения лишь украинского варианта. Поэтому в данном случае слова Кравчука – это абсолютная фантазия и попытка выдать желаемое за действительное. По сути, это недобросовестное ведение переговоров», – указал собеседник. По мнению Мирошника, подобные заявления – это «информационный колпак, который сегодня использует Украина для подачи ложной информации украинскому обществу». «Такой подход призван показать, что власти Украины якобы активно отстаивают интересы страны. Но на практике подобные заявления Кравчука направлены больше на хайп, нежели на прогресс в диалоге», – считает советник главы ЛНР. Говоря о том, что мешает Украине соблюдать режим тишины, Мирошник отмечает несколько факторов. «Во-первых, Украина действует в рамках политики двойных стандартов. С одной стороны, Киев всячески заявляет о необходимости мирного урегулирования конфликта, но при этом отказывается от конструктивного диалога с ЛНР и ДНР. С другой стороны, Киев публикует документ о прекращении огня, но через несколько часов нарушает положения этого документа и проводит обстрелы населенных пунктов на территориях республик ДНР и ЛНР», – пояснил собеседник. «Военные действия – это товар, который власти Украины пытаются экспортировать своим западным партнерам. В противном случае им нечем привлекать внимание тех же США. Поэтому они создают и сохраняют точки напряжения. Только за минувшие сутки по ЛНР было выпущено более 60 боеприпасов, часть из них – это мины», – добавил представитель республики. Также, по мнению Мирошника, есть еще один немаловажный фактор, оказывающий влияние на политику властей Украины. «Я думаю, что в структуру управления вооруженными силами Украины слишком глубоко входят представители США или кадры, согласованные с ними. Поэтому отчасти военные действия на линии соприкосновения не всегда контролируются Украиной», – заключил советник главы ЛНР. Ранее Кравчук заявил об «историческом событии» на переговорах по Донбассу. «На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Сейчас этот документ совершенствует рабочая группа», – приводит слова Кравчука РИА «Новости». По его словам, документ обсудит рабочая подгруппа еще раз с учетом предложений 27 апреля. «Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира в Донбассе», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом». Напомним, в пятницу замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что Москва предложила Германии и Франции до 27 апреля провести встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска для обсуждения перемирия на юго-востоке Украины. Ранее Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности. Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский призвал США, Британию и Канаду вмешаться в Нормандский формат 26 апреля 2021, 12:15

Фото: Lewis Joly/AP Photo/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в Нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. «Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода на пост президента. Минский процесс должен быть более гибким. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», – заявил Зеленский в интервью Financial Times. По его словам, есть два варианта развития событий. «Мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», – заявил украинский президент. Он добавил, что «переговоры о выводе войск с короткого участка 400-километровой линии соприкосновения между силами Украины и Донбасса заняли два года, а для выполнения Минских соглашений потребуется целая жизнь». В том же интервью Зеленский назвал российскую армию мощной силой. «Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ», – заявил он, передает РИА «Новости». Он также назвал «психологическим давлением» передвижение российских сил у границ Украины, и заявил, что Киев готов к «неприятным сюрпризам» и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны «очень сильны» и государство готово сдержать любую угрозу агрессии. Одновременно Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию «маленькой победой». Украина не первый раз пытается расширить Нормандский формат. В прошлом году уже сообщалось, что Украина заинтересована во включении в Минский и Нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на прошлой неделе, что Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, и говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится. Погребинский: Я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву 26 апреля 2021, 17:12

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Эта встреча была бы полезна для обеих стран, но я не верю, что она состоится», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя поручение президента Украины Владимира Зеленского своей администрации организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. «Я не вижу реальной возможности этой встречи. Теперь в Киеве будут искать, например, крайнего в администрации, кто не сумел договориться. Или поступит предложение провести переговоры где-то, куда Путин не поедет», – полагает киевский политолог Михаил Погребинский. Эксперт напомнил о том, что президент России Владимир Путин в своем предложении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому говорил о готовности встретиться в Москве в любое удобное для него время. «Он не упоминал – любое удобное место. Но я не верю, что Зеленский рискнет поехать в Москву», – считает собеседник. «Однако было бы хорошо, если бы президент Украины все же поехал. Хотя довольно странно будет выглядеть саммит Слона и Моськи, – добавил Погребинский. – В любом случае эта встреча была бы полезна и для наших стран, и для самих лидеров России и Украины». Зеленский же в России окажется в трудном положении, считает эксперт. «Достаточно будет предъявить факты его вранья. Пусть он оправдывается за свою ложь – о том, что у нас якобы нет проблем с русским языком, хотя закрыты все русские школы, и будто никто не нападает на Украинскую православную церковь, при том, что это происходит постоянно», – подытожил политолог. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным: «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится. Я действительно предложил – вы это слышали – встретиться в Донбассе, президент подтвердил свое желание, но предложил встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться». Зеленский также добавил, что ему «важна суть встречи, а где именно она будет – это детали». Он заявил, что готов обсудить с президентом России вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, если встреча двух глав государств состоится. «Даже если эти вопросы стоят на повестке и будут стоять при встрече, если она все же состоится, то пожалуйста, мы обсудим и эти вопросы, не вижу, в чем тут проблема», – заявил он. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что деталей готовящейся встречи пока нет. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. В Кремле отреагировали на слова Зеленского об изменении Минских соглашений 26 апреля 2021, 12:55

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минских соглашений и расширении нормандского формата – тревожный сигнал, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Кстати, пользуясь случаем, наверное, есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения Минского формата, добавления других стран и так далее, и тому подобное. Это очередной тревожный сигнал», – заявил Песков, передает ТАСС. Он заявил, что это очень непростая ситуация. «Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», – добавил Песков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции, сообщила пресс-служба ведомства. «Даже через 35 лет после страшной трагедии на Чернобыльской АЭС в хронологии тех событий для большинства людей остаются неизвестные страницы. Но миллионы тех, чью жизнь изменила авария, должны узнать правду, а весь мир - помнить ее последствия. Государственный архив Службы безопасности Украины публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуации почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов», – сообщила пресс-служба в Facebook. По информации украинского ведомства, в документах говорится о малоизвестных фактах, например, авариях на ЧАЭС до 26 апреля 1986 года и оценке радиоактивности станции как 60 раз превышающей взрывы в Хиросиме и Нагасаки. «Архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года. Например, в 1982 году на 1-м энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3-м и 4-м энергоблоках», – отметили в СБУ. В 1983 году Москва получила информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности, отмечается в документе. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки». Согласно документам, в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие. Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации. Ранее российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков. Офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев 26 апреля 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения двусторонних отношений. «Нет, я считаю это некорректным», — сказал он в интервью Liga.net, отвечая на вопрос относительно готовности президента Украины пригласить российского лидера в Киев на переговоры. При этом Ермак напомнил обращение Зеленского к Путину с предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». «Я думаю, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров. И это важно сделать там, где военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью», – добавил глава офиса украинского президента. Ранее Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений он пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Военный эксперт назвал сказками заявления Киева о превосходстве американских ВМС над ЧФ 26 апреля 2021, 09:36 Текст: Алина Назарова

Заявления Украины о том, что два американских эсминца Donald Cook и Roosevelt якобы способны «уничтожить» Черноморский флот России, – сказки, заявил российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее экс-замминистра Украины Юрий Грымчак заявил о планах Киева по «атаке» на корабли Черноморского флота ВМФ России. По его словам, что для этих целей будут привлечены корабли ВМС Великобритании и США. Грымчак уверен, что появление в черноморском регионе двух ракетных эсминцев может «оставить» Россию без всего Черноморского флота. Дандыкин в интервью ФАН прокомментировал заявление украинского политика. По его словам, несмотря на то, что на бумаге система «Иджис» и ракеты «Томагавк» являются грозным оружием, Черноморскому флоту России ничего не угрожает. «Я слышал это заявление о двух американских эсминцах, которые так и не пришли в Черное море после разговора Владимира Путина с Джо Байденом. Если брать только цифры, то на двух американских эсминцах больше ракет «Томагавк», чем ракет «Калибр» на кораблях Черноморского флота в Крыму. Но есть одно большое «но». И что из того, что на борту Donald Cook и Roosevelt большое количество ракет? Напомню, что ракеты «Томагавк» успешно сбивали сирийские военные, а часть из них вообще не долетела до цели», – сказал Дандыкин. Капитан первого ранга запаса рассказал и о том, что Черноморский флот надежно защищает различными видами вооружения, аналога которым нет ни в одной стране мира. Также военный эксперт развеял миф Украины о превосходстве ВМС США над Черноморским флотом РФ. «Нужно учитывать компоненты мощи кораблей Черноморского флота и подводных лодок, которые вооружены не только ракетами «Калибр», но и торпедами. У нас достаточно мощные средства ПВО. Ими оснащены многие наши корабли. Сюда можно добавить и авиацию. Я уже не говорю о смешанной дивизии ВКС, которая принимает участие в учениях на территории Крыма. Мы должны сказать и о береговых ракетных системах – «Бастион» и «Бал». Есть и известная гиперзвуковая ракета «Оникс». Нужно вспомнить и о средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были применены против того же американского эсминца Donald Cook. Также можно напомнить и о том, что крейсер «Москва» оснащен сверхзвуковыми ракетами «Вулкан». Таких ракет у американцев нет. Они предназначены для борьбы даже с авианосцами, не говоря уже об эсминцах США», — заявил военный эксперт. Дандыкин напомнил, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году на вооружение Черноморского флота поступали новые виды вооружения, а сам полуостров стал «непотопляемым авианосцем» России. «Я не думаю, что американцам взбредет в голову атаковать наш флот. Это бредовые мысли украинской стороны. Но если предположить, что два американских эсминца попробуют организовать какую-то провокацию, то их участь будет предрешена. … После того, как Крым вернулся в состав России, Черноморский флот был настолько улучшен, что сегодня ни американским эсминцам, ни кораблям Великобритании ничего не светит в черноморском регионе. Поэтому все заявления Украины – сказки», – резюмировал Дандыкин. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. На Украине решили резко поднять цены на газ 27 апреля 2021, 04:29

Фото: Oliver Brandt/imageBROKER/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

На Украине с 1 мая всех бытовых потребителей газа переведут на годовые тарифы, для некоторых семей плата вырастет почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей), сообщают украинские СМИ. «Всех украинцев с 1 мая автоматически переведут на годовые тарифы на газ. Если сейчас украинцы платят около 6,99 гривен (18,8 рубля) за куб, то по новым правилам цена будет варьироваться от 7,96 гривен (21,4 рубля) до 13,5 (36,3 рубля)», – пишет «Обозреватель». Как пишет издание, зимой некоторым семьям при наличии газового отопления придется платить почти на 1,5 тыс. гривен (на 4 тыс. рублей) в месяц больше. С ноября на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января правительство Украины, по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко, отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Депутат Рады захотел «расшатать» Россию с помощью «олигархической оппозиции» 27 апреля 2021, 00:27

Фото: НАШ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что появление «олигархической оппозиции» в России помогло бы Украине. Он подчеркнул, что «Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины». По мнению Фролова, «единственный вариант расшатать эту власть в России» – появление «какой-то, возможно, олигархической оппозиции, которые хотят не терять от санкций», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш». Напомним, парламентарии из партии «Слуга народа» потребовали разрыва дипломатических отношений с Москвой, а также призвали работающих на территории России украинцев вернуться на Украину. Позднее депутат Ирина Верещук заявила, что это мнение отдельных депутатов, а не официальная позиция партии. В Раде предложили организовать коллективный просмотр фильма «В бой идут одни старики» 26 апреля 2021, 14:08 Текст: Евгения Шестак

В Верховной раде необходимо организовать совместный просмотр фильма «В бой идут одни старики», чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем, заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадим Рабинович. «Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича. Он отметил, что многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто предателем. По мнению Рабиновича, нужно задуматься, почему на Украине сносят памятники героям, а улицы называют именами «нацистских преступников». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. Украина объявила о размещении евробондов на 1,25 млрд долларов 26 апреля 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

Киев размещает еврооблигации на 1,25 млрд долларов с погашением в 2029 году, сообщил украинский минфин. Объявлено о «прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов». При этом «доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых». Украинская сторона ждет, что Standard & Poor's и Fitch присвоят выпуску рейтинг «В». Расчеты ожидаются 30 апреля, передает ТАСС. Минфин указал, что «выполняет план государственных внешних заимствований» на 2021 год. Основную часть плана собираются реализовать «за счет льготного финансирования от международных партнеров». В сентябре Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 млрд долларов. В декабре Киев дополнительно разместил еврооблигаций на 600 млн долларов. Хранилище отработавшего топлива «сухого» типа запустили на Чернобыльской АЭС 26 апреля 2021, 16:00 Текст: Абдулла Шакиров

На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого» типа (ХОЯТ-2), церемония передачи предприятию лицензии на использование хранилища транслировалась в эфире телеканала «Украина 24». «Очень важно, что сегодня вручают лицензию на содержание нового, современного типа, более технологичного и безопасного хранилища, срок эксплуатации его до 100 лет», – передает ТАСС слова президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы республики, украинские власти преследуют цель «трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения» и не допустить повторения катастрофы, аналогичной той, что произошла на ЧАЭС в 1986 году. Как уточняется в сообщении, ХОЯТ-2 строилось 20 лет и соответствует нормам ядерной и радиационной безопасности. Оно может сохранять отработавшее ядерное топливо на протяжении 100 лет. Отмечается, что за время эксплуатации станции накопилось более 21 тыс. отработавших тепловыделяющих сборок ядерного топлива – сейчас они хранятся в ХОЯТ «мокрого» типа. Стоимость строительства нового хранилища составила 412,8 млн евро, инвестировал в проект Европейский банко реконструкции и развития, возведением ХОЯТ-2 занималась американская компания Holtec International. Ранее Служба безопасности Украины к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС опубликовала засекреченные документы, среди которых первый доклад от директора станции Виктора Брюханова и переговоры операторов станции. Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Последующие десятилетия за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые, изучающие долгосрочные последствия облучения высокими дозами радиации. Российские, украинские и зарубежные биологи выяснили, что радиация не внесла значимого числа мутаций в половые клетки ликвидаторов и не повлияла на здоровье их потомков. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как события в Чернобыле изменили к лучшему российскую ядерную энергетику. Стало известно имя высылаемого из России украинского дипломата 26 апреля 2021, 22:47 Текст: Антон Антонов

Покинуть Россию предписано сотруднику консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергею Дерезе, сообщили в посольстве. Как заявили в посольстве, Дереза «принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО», где находятся украинские заключенные, которых Киев объявляет «политическими», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. Напомним, МИД России объявил о высылке сотрудника украинского посольства в Москве, ему предписано покинуть страну до конца дня 30 апреля «в связи с недружественными действиями» Киева и «на основе принципа взаимности».