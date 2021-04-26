В России выросли цены на аренду дачных домов на майские праздники

После объявления длинных майских выходных в России выросли на 20% цены на посуточную аренду дачных домов, сообщили эксперты.

В Москве и крупных туристических городах уже забронировано 85% загородных домов. При этом собственники продолжают выставлять свои дома для краткосрочной аренды, поэтому количество свободных домой постоянно увеличивается, рассказал РИА «Новости» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По словам руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, после продления президентом майских праздников количество запросов на аренду загородной недвижимости увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Луценко в свою очередь добавил, что цены на аренду выросли в среднем на 20% по отношению к «допандемийному» 2019 году и 5% по отношению к 2020 году. Кромочкин же допустил, что после того, как многие определятся с местом проведения отдыха, цены могут вырасти еще на 20-30%.

В топ самых популярных запросов на аренду загородной недвижимости вошли Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.

«Прирост спроса и цен по сравнению с 2019 составил в Петербурге – 15% и 11%, в Краснодарском крае – 18% и 16%, в Крыму – 14% и 25%, соответственно», –заключил Луценко.

Кроме того, по данным исследования сервиса для приема платежей ЮKassa (входит в экосистему «Сбера») и маркетплейса goods.ru, весной 2021 года россияне стали больше тратиться на садовый инвентарь.

«В конце марта – начале апреля 2021 люди стали чаще покупать сезонные товары для дачи. Средний чек на них вырос более чем на 50% относительно начала весны прошлого года», – отмечают авторы исследования.

Это объясняется, по мнению аналитиков, активной подготовкой к отпуску на даче, поскольку ряд популярных туристических направлений для россиян все еще не открыт. В начале этой весны заметно повысился спрос на дорогие товары – мойки высокого давления, газонокосилки, культиваторы, пилы.

Также популярны у россиян товары для активного отдыха – их продажи выросли на 50%. Чаще всего люди покупают самокаты, велосипеды, электротранспорт, товары для кемпинга и туризма. Эксперты объясняют это эффектом отложенного спроса с 2020 года.

Часто россияне покупают препараты для поддержания физической формы — жиросжигатели, спортивные батончики и печенье, протеины, препараты для суставов и связок.

При этом меньше людей стали интересовать товары для фитнеса и йоги. Спрос на эту категорию товаров упал более чем в три раза в сравнении с началом весны 2020 года. Аналитики предполагают, что в прошлом году россияне чаще скупали инвентарь, находясь жесткой самоизоляции, когда приходилось заниматься спортом дома.

Президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.