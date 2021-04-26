Ветеран ФСБ рассказал о разоблаченных в Чернобыле иностранных шпионах

Иностранные разведки хотели, используя агентов из числа завербованных граждан СССР, получить информацию о том, что происходит в районе Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года, но советская контрразведка сумела их выявить, рассказал в канун 35–летия Чернобыльской аварии участник тех событий, генерал–майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК–1000 энергоблока №4. В результате аварии было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные персоналом четвертого блока.

В свое время Ткачук был начальником оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны. Одной из главных задач военных контрразведчиков было противодействовать попыткам иностранных разведывательных служб получить представлявшую для них интерес информацию, касавшуюся ситуации на Чернобыльской АЭС.

«Любая мало-мальски уважавшая себя разведка обязана была работать по Чернобылю», – передает РИА «Новости» слова Ткачука. «Во–первых, с точки зрения сбора информации о том, что произошло. Очень желательно было получить пробы прямо с места. Ситуация в Чернобыле была уникальная, процесс возникновения и развития аварии был уникален», – пояснил он.

Во–вторых, зарубежным разведкам нужны были данные для понимания того, какие меры безопасности в атомной энергетике надо предпринимать и что учитывать в развитии ядерных вооружений – это требовалось странам с развитой собственной атомной отраслью, добавил он.

«Кроме того, очень важно, что, изучая последствия Чернобыльской аварии, можно, по существу, моделировать последствия уничтожения атомного энергоблока в ходе военного конфликта, а также и результаты применения ядерного оружия – только здесь не было таких поражающих факторов ядерного взрыва, как ударная волна, электромагнитный импульс, сильные пожары, а было только сильное радиоактивное загрязнение местности», – добавил Ткачук.

По его словам, в любом случае, иностранным разведкам важно было узнать, как в таком случае действует советская гражданская оборона, армия, медицина, система госрезерва, другие различные службы, как принимаются и исполняются распоряжения на разных этажах власти. «Словом, как работает громадный государственный механизм», – отметил собеседник агентства.

Ткачук обрисовал сложности, с которыми столкнулась советская контрразведка в Чернобыле: «Одновременно в Чернобыле были задействованы несколько десятков тысяч военных. Причем как кадровых, так и призванных из запаса. Также в районе атомной станции работали закрытые институты, конструкторские предприятия, оборонные предприятия. Представьте, какая была просто невероятная концентрация в одном месте носителей совершенно секретной, разнообразной информации и техники, которые в обычной обстановке были разбросанные по разным местам и надежно скрыты за барьерами на закрытых территориях, к которым чужие разведки не могли подобраться», – пояснил он.

«И вот надо было всех этих людей закрыть от подходов к ним зарубежных разведок. Кроме того, надо было зачастую в полевых условиях обеспечить сохранность огромного количества разных секретных документов», – добавил Ткачук.

В рассекреченных ранее документах КГБ отмечалось, что по мере того как обстановка на площадке станции более–менее нормализовалась, туда все чаще в составе иностранных делегаций под видом ученых и журналистов стали приезжать кадровые сотрудники спецслужб.

«Но это именно кадровые сотрудники разведок. А нам ведь еще надо было не допустить проникновения в район атомной станции их агентуры, то есть завербованных советских граждан... И требовалось пресечь попытки вынести за пределы чернобыльской зоны разные предметы, материалы, интересовавшие иностранные разведслужбы», – добавил Ткачук.

Он рассказал, как сотрудники КГБ выявляли таких людей.

«Мы внимательно изучали материалы на тех, кто приезжает в Чернобыльскую зону. Кстати, тоже ведь громадная и кропотливая работа. Так вот, бросалось в глаза, что некоторые люди инициативно и как–то уж очень настойчиво писали рапорты с просьбой направить их в Чернобыль. Мотивировали это повышенным окладом, дополнительной выслугой лет. Мы присматривались к этим людям и, оценивая их биографию и личные качества, видели, что их интерес к Чернобылю явно управляем», – рассказал собеседник агентства.

Ткачук полагает, что контрразведка со своей задачей справилась. «Все то, что нужно было знать нашей науке, чтобы применять в будущем, для развития атомной энергетики, она получила. А кому не надо было знать, что не надо, они не получили. Утечек информации мы не допустили. Но зато накопили опыт, как в таких экстремальных ситуациях данные могут получены сторонними лицами, и как этому противодействовать. Хотя к тому времени уже был налажен процесс информирования международного сообщества», – сказал он.

Напомним, в 2006 году СБУ рассекретила документ «Заключение специалиста» от 16 мая 1986 года. Украинские чекисты рассказали, что всего в расследовании причин аварии и контрразведывательном обеспечении ликвидации ее последствий принимали участие более 1 тыс. 500 сотрудников органов госбезопасности. На сегодняшний день большинство из них вследствие тяжелых болезней, полученных во время ликвидации аварии, ушли из жизни.