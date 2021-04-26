Ракета «Союз-2» с 36 британскими спутниками стартовала с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный состоялся в 1.14 мск. От пуска до завершения операции пройдет 3 часа 51 минута 40 секунд. Чтобы вывести все спутники в расчетные точки, «Фрегату» потребуется два включения двигателя. Аппараты будут отделяться группами, всего будет девять отделений. Далее они самостоятельно, за счет уже собственных двигателей, выйдут в рабочие точки орбиты, передает РИА «Новости».

Примерно через девять минут после старта «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени ракеты, передает ТАСС. «Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», – сказал комментатор пуска.

На эмблеме состоявшегося в понедельник утром запуска спутников OneWeb изображен советский космонавт Юрий Гагарин в честь 60-летия его полета в космос, которое в мире праздновали 12 апреля. Это второй пуск с Восточного в 2021 году и третий запуск аппаратов OneWeb с этого космодрома.

По состоянию на 26 апреля группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 146 космических аппаратов, все они были выведены с помощью российских ракет «Союз» с разгонным блоком «Фрегат». Состоявшийся в понедельник запуск должен довести число спутников компании OneWeb на орбите до 182.

Напомним, 25 марта ракета-носитель «Союз-2» стартовала с космодрома Восточный с 36 британскими спутниками связи OneWeb, позже все они были приняты на сопровождение Космическими силами России. Еще 36 аппаратов были выведены с космодрома Восточный в декабре 2020 года.

Первые шесть спутников OneWeb успешно вывели на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года – еще столько же. Всего компания Arianespace запланировала 16 пусков ракет «Союз» с британскими спутниками OneWeb.