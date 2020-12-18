Ракета «Союз-2» с 36 британскими спутниками стартовала с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, трансляцию единственного в 2020 году запуска с космодрома Восточный ведет Роскосмос.

«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb стартовал в 15.26 мск с площадки 1С космодрома Восточный, передает РИА «Новости».

В сообщении на сайте Роскосмоса говорится, что запуск спутников OneWeb стал первым полностью коммерческим с Восточного. До этого коммерческие спутники выводились с данного космодрома в качестве попутной полезной нагрузки с основными российскими аппаратами.

По информации французской компании Arianespace, предоставляющей коммерческие пусковые услуги с помощью ракет «Союз», отделение «Фрегата» с аппаратами от третьей ступени ракеты ожидается в 15.35 мск на суборбитальной траектории.

Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров будет осуществлено двумя включениями маршевого двигателя «Фрегата».

Отделение спутников от «Фрегата» планируется в девять этапов группами по четыре штуки в период с 16.44 до 19.18 мск. В 20.16 ожидается сведение «Фрегата» с орбиты.

Это 16-й старт российской космической ракеты в году, в декабре планируется еще один: с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для Восточного это шестой пуск с 2016 года.