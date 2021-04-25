Назван неожиданный фактор преждевременной смерти

Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии

Готовившие военный переворот в Белоруссии рассматривали несколько вариантов устранения президента Александра Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы, рассказал сам глава республики.

По словам Лукашенко, реализация плана во время парада заговорщикам показалась очень сложной, и они отказались от этой идеи. Рассматривались также нападения на кортеж и загородную резиденцию президента, передает БелТА.

Для взрыва президентского кортежа злоумышленники закупили и привезли в Белоруссию гранатометы. Поскольку автомобили в целях безопасности передвигаются очень быстро и попасть в них крайне тяжело, заговорщики отбросили и этот вариант. На уничтожение резиденции было выделено 10 млн долларов, кроме того, еще 1 млн долларов должен был получить снайпер, сообщил Лукашенко. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», – рассказал подробности белорусский лидер.

Как сообщил президент, спецслужбы внедрили к заговорщикам своего сотрудника, исполнившего роль «продавшегося генерала». «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню – он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», – сказал Лукашенко.

Задержанные ранее в стране террористические группы и планировавшие госпереворот – звенья одной цепи, заявил глава республики. Он напомнил, что подозреваемый в подготовке покушения на Лукашенко политолог Александр Федута был в штабе президента Белоруссии. Как заявил белорусский лидер, его «подкинул» бывший председатель Совета министров Белоруссии Вячеслав Кебич, «чтобы знать, что у меня делается». «Федута революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. И он такой, наверное, не один, которых мы знаем и не знаем. Это информаторы. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты. Вот его вариант: Анвар Садат (организация теракта в Беларуси по примеру убийства бывшего президента Египта Анвара Садата в 1981 году)», – сообщил белорусский лидер.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что заговорщики планировали при помощи армии заблокировать Минск вместе с силами ОМОН, МВД и КГБ. В случае успеха, в Белоруссии началась был «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна», отметил он. Кроме того, по словам президента, у мятежников были намерения отключить энергосистему Минска, что указывает на планы кибератаки на Белоруссию. Лукашенко пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности. «Это еще цветочки», – заключил он.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.

Ранее ФСБ опубликовала оперативную видеосъемку задержания юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты по подозрению в подготовке государственного переворота в Белоруссии.