Лимузин Aurus Senat стал доступен для предзаказа

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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 22:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам
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Москва начала пересмотр целого ряда неписаных дипломатических правил. В частности, отказалась от принципа симметричного ответа при высылке дипломатов. И правильно сделала.
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Лимузин Aurus Senat стал доступен для предзаказа
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Открылись предзаказы на бронированный лимузин Aurus Senat, сообщил директор по продажам компании Aurus Артем Юсупов.
«В сети интернет на различных ресурсах и через наших официальных партнеров по представлению бренда Aurus – компаний «Панавто» и «Авилон» – были опубликованы данные нескольких машин Aurus Senat, планируемых к производству в ближайшей перспективе. Однако данный факт, безусловно, не меняет ранее озвученные планы в сроках старта продаж серийных автомобилей, это всего лишь один из инструментов создания дополнительного интереса потенциальных клиентов в преддверии начала коммерческих продаж», – сказал Юсупов, передает РИА «Новости».
По его словам, ведутся переговоры с потенциальными покупателями, для них предлагается оформление договоров купли-продажи. На выбор предлагаются защищенные Aurus, которые имеют «высочайшую степень заводского бронирования», добавил Юсупов. Передача первых Aurus Senat будет возможна после запуска серийного производства в Елабуге в мае 2021 года.
В «Авилоне» сообщили, что примерная стоимость бронированного лимузина Aurus Senat – 73 млн рублей, удлиненной версии – 106,9 млн рублей.
«Мы подтверждаем старт приема заказов на бронированные лимузины Aurus Senat. Бронированный Senat со стандартной колесной базой будет стоить около 73 миллионов рублей. Класс защиты: VR10», – сказал сообщил операционный директор «Авилона» Олег Шамба.
Минпромторг сообщал, что серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге в Татарстане в мае.
Погребинский: Путин поставил перед Зеленским неразрешимую задачу
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«Любой ответ Зеленского на предложение Путина ухудшит позицию президента Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал приглашение со стороны президента России Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приехать в Москву. Ранее Зеленский предлагал Путину встречу в Донбассе.
«Владимир Путин – искушенный политик. Он готовил свое заявление, это не экспромт. Таким образом российский лидер поставил перед Зеленским неразрешимую задачу. Любой ответ главы Украины ухудшит его позицию», – убежден киевский политолог Михаил Погребинский.
Если Зеленский рискнет приехать в Москву, то он проиграет, потому что такой шаг вызовет бурю негодования и в Киеве, и в Вашингтоне, считает собеседник. «Но президент Украины – слабак, он никуда не поедет, – подчеркивает Погребинский. – При этом он сам давно просит о встрече. Сейчас ему предлагают приехать и поговорить, а он, скорее всего, откажется. Поэтому предложение Путина хорошо продумано».
Политолог также добавил, что специалисты по пиару придумают какой-то вариант ответа для Зеленского. «Он будет в форме stand up, чтобы люди поулыбались. Но это не формат серьезного политика», – заключил эксперт.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Владимир Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак ранее заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
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Президент России Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такое решение благотворно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в России.
Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом, передает РИА «Новости».
По ее словам, из-за разорванных майских каникул россиянам придется ездить на общественном транспорте, возвращаясь в город и вновь выезжая за его пределы – здесь есть определенные риски. «Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными», – сказала Попова на встрече с президентом.
Она уточнила, что такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным.
«Если вы считаете, что это все-таки необходимо – хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты рассматривает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
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Количество сотрудников российских и чешских генеральных консульств не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Блеск».
«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», – отметил Кулганек, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах в Москве и Праге – по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
В Германии посоветовали Чехии, Словакии и Польше «не капризничать»
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«Они пытаются угадать мысли Вашингтона, но не видят реальной картины происходящего», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя высылку российских дипломатов из Чехии, Словакии и Польши на фоне дипломатического кризиса в Восточной Европе.
«Я не считаю, что европейские страны выступают общим фронтом против России на фоне обострившегося скандала с Чехией. Напротив, большинство стран ЕС не поддерживают чехов в этом вопросе и не верят в причастность России к взрывам боеприпасов в 2014 году. Чехию поддерживают только союзники по Вишеградской четверке, пока кроме Венгрии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, Чехия, Словакия и Польша пытались устроить провокацию против России, но опоздали, потому что политическая обстановка поменялась. «К сожалению, политика этой группы стран зачастую недальновидна и очень эмоциональна. Вероятно, они совершают ту же ошибку, что и Украина в свое время – пытаются угадать мысли Вашингтона, но зачастую попадают впросак. Им возможно кажется, что Байден ударил в колокол и всех послал на бой с Россией. Но это не так», – убежден собеседник.
Рар отмечает, что если бы горячие головы лидеров Чехии, Польши и Словакии более трезво посмотрели на мир в целом и на Европу в частности, то увидели бы совсем иное. Во-первых, Германия, Франция, Австрия, Италия и другие страны не поддерживают их в этой провокации против России. Во-вторых, сам Джо Байден на онлайн-саммит по климату лично пригласил Владимира Путина, что отчасти свидетельствует о некотором изменении политики США в отношении России. «Вероятно, сейчас им важно подготовить двустороннюю встречу лидеров, а не спотыкаться о лишние проблемы, которые создали на этом фронте представители чешской власти», – считает политолог.
Рар предполагает, что Россия ничего не потеряет даже в случае закрытия посольства в этих государствах. «Ну закроют они российские посольства у себя, и что? Россия примет ответные меры. Даже настоящего скандала не будет», – убежден политолог. Он напомнил позицию России, которую высказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров: Россия будет сотрудничать только с теми странами Европы, которые готовы выстраивать деловые и конструктивные отношения с Россией.
«А с теми, кто торгует русофобией на европейском политическом рынке, России общаться неинтересно. Я уверен, что такая истеричная политика со стороны Праги, Варшавы и Братиславы не только не будет способствовать солидарности других европейских стран с ними, но так или иначе приведет к попыткам истеблишмента Старой Европы их успокоить и вместе постараться приостановить конфликт на востоке Европы», – прогнозирует Рар.
Собеседник также предположил, что истоки подобного поведения проистекают из общего прошлого с Советским Союзом, когда Прага, Братислава и Варшава были сателлитами Москвы. «Они себя видят в роли жертвы. Но я хочу пожелать им получше изучать историю и меньше капризничать. Своей истеричной повесткой они могут рано или поздно испортить отношения, по крайней мере, между российским и немецким народами, которые примирились после Второй мировой войны», – заключил Рар.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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В Киеве отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР
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Украина «принципиально» не собирается вести переговоры с ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Он заявил, что украинская «позиция принципиальна» и заключается в том, что «никаких переговоров» с ДНР и ЛНР «не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
При этом Арестович утверждает, что глава российского государства Владимир Путин «сделал сегодня очень интересную вещь» – по версии Киева, президент России якобы «фактически дезавуировал Минские соглашения». «Он сказал «с республиками «ЛНР/ДНР», которые Россия никогда не признавала до этого», – пояснил Арестович.
По словам советника главы офиса президента Украины, «конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения». Как заявил Арестович, «если придираться, это словесный выход из Минских соглашений».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения отношений Москвы и Киева Путин пригласил Зеленского в Москву. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.
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Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов
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Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
«В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», – заявил глава латвийского внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс, передает ТАСС.
В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что балтийская республика в знак солидарности с Чехией решила высылать из страны двоих российских дипломатов.
МИД Эстонии также вышлет одного сотрудника российского посольства, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Окружение Навального готовит объяснения для его отказа от голодовки
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Сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы.
Личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что получены «довольно полноценные объективные» данные о состоянии заключенного. В заявлении говорится, что его просят «прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья». Васильева подтвердила, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи – главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог (Васильева не назвала имени). «Отдали эти данные, медицинские заключения, нам», – приводит ее слова «Коммерсант».
Как заявила Васильева, предварительные выводы, которые сформулированы при участии «иностранных специалистов», говорят о необходимости «срочно прекращать голодовку». Васильева связывает допуск врачей к Навальному с акциями протеста, однако медики посетили его за сутки до акций. Врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что визиты «гражданских» медиков «были давно». «И с результатами обследования мы давно знакомы», – заявил он, пояснив, что прежде их не использовали.
В заявлении, подписанном в том числе и Ашихминым, говорится, что «было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области». Медицинские заключения были переданы гражданским врачам, которые лечили Навального до заключения. «Мы проанализировали эти данные, подготовили собственное заключение и передадим его завтра через адвокатов Алексею Навальному и врачам, которые сейчас участвуют в лечении нашего пациента», – сказано в тексте, которое публикует «Медиазона».
19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного».
По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.
«Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.
Россия пригласила Германию и Францию обсудить Минские соглашения в Донбассе
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Москва предложила Германии и Франции провести до 27 апреля встречу в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, чтобы обсудить вопросы перемирия на юго-востоке Украины, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
«Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)», – передает его слова РИА «Новости».
«Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – добавил Козак.
Напомним, Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
В Белоруссии отметили, что заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу по поводу переноса переговорной площадки говорит о нежелании украинских политиков соблюдать достигнутые в Минске договоренности.
Президент Владимир Путин отмечал, что перенос заседаний контактной группы по Донбассу из Белоруссии в другую страну указывает на попытку уклониться от решения проблемы.
Экс-президент Чехии заявил о стыде из-за действий Праги в отношении России
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Экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что ему стыдно из-за действий нынешнего руководства страны в отношении России на фоне дипломатического скандала и обвинений в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
«То, что мы [Чехия] лаем на одну из мировых держав, это то, за что мне стыдно и что меня удручает [и отталкивает от желаний] пытаться вообще еще что-то делать в этой стране [Чехии]. Для меня это свидетельство [о современном состоянии] нашей страны и о том, что мы вообще не способны иметь осмысленную внешнюю политику», – цитирует ТАСС Клауса.
По его мнению, заявления чешских властей по поводу взрывов боеприпасов на складах в Врбетице в 2014 году и их утверждений о причастности к этому инциденту российских спецслужб связаны со стремлением чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО.
«Чехия – это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса», – отметил Клаус. Также он добавил, что ситуацию можно сравнить с тем, «когда маленький мальчик отважится бить немного большего мальчика только потому, что он, в отличие от [первого] мальчика, [находится там] вместе с папочкой и знает, что если эта [драка] будет заканчиваться для него плохо, то вмешается папочка и защитит его».
«Мы в данном случае маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», – полагает Клаус.
Также бывший глава государства заявил, что в среду обсуждал инцидент в Врбетице с нынешнем президентом Чехии Милошем Земаном, который не сказал ему о своей поддержке действий правительства и МИД республики по отношению к России.
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
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Американцы назвали истинные цели США на Украине
Читатели журнала The American Conservative выразили мнение, что США нет никакого дела до развития Украины, и раскритиковали власти за вмешательство «не в свои дела».
«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать ее для достижения своих целей в отношении России!», – написал один из читателей. Он также призвал власти подписать с Россией соглашение о невмешательстве в дела друг друга.
Другой комментатор заявил, что США используют Киев «в качестве дубинки для избиения России», передает РИА «Новости».
«Мы будем кормить Украину красивыми обещаниями, но в итоге заставим ее сражаться с Россией «до последнего украинца» и не предоставим никакой реальной помощи», – считает еще один из пользователей. Он отметил, что Киеву уже пора понять это и восстановить отношения с Москвой.
«На Украганде популярна тема о том, что в Укранацистане нет нацизма, и что настоящие нацисты только в России», – иронизирует другой.
Один из читателей подчеркнул, что США хотят начать новую холодную войну и осудил власти за то, что они рассматривают Россию как страну, которую «нужно вбить в подчинение».
«С учетом нынешнего и будущего поведения США война неизбежна!» – считает другой.
Еще один комментатор напомнил, что ведение войны одновременно с Россией и Китаем, это «чрезмерно много даже для американских имперских неолиберальных интернационалистов».
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Запад обвинил в якобы усилении «агрессивных действий» со стороны Москвы на Украине. В Кремле отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта.
Россию заподозрили в «энергетических» атаках на военных США в Сирии
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Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что у него нет подтверждений заявлениям СМИ о том, что американские войска в Сирии якобы подвергались воздействию «направленной энергии».
Politico со ссылкой на источники заявила, что военные якобы могли подвергнуться воздействию «направленной энергии», при этом у нескольких проявились «симптомы гриппа». В газете утверждалось, что в причастности к атакам подозревают Россию. Источники издания не разъяснили, почему представители Пентагона заключили, что Россия может быть причастна к предполагаемым атакам, передает ТАСС.
Politico поясняла, что речь идет об атаках высококонцентрированной электромагнитной энергией, в том числе с использованием мощных радиочастотных или микроволновых устройств, а также потоков частиц. Такие атаки, как сообщает издание, могут приводит к как к помехам в работе электронного оборудования, так и причинению людям боли и нанесения неизлечимых повреждений. Указывается, что один из случаев, когда в Сирии заподозрили воздействие «направленной энергией», Пентагон признал пищевым отравлением.
На слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил сенатор Ричард Блументал заявил, что СМИ сообщают об «атаках на американских сотрудников, дипломатов, на ряд сотрудников разведки, возможно, даже на военных». Он напомнил о слухах об «акустических атаках» на Кубе. Блументал спросил Маккензи, может ли он подтвердить какие-то из этих сообщений.
Маккензи ответил, что может «говорить только о сфере ответственности» Центрального командования – прежде всего, это Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии. Он «не нашел никаких свидетельств таких атак», но хотел бы «еще немного поговорить» на данную тему на закрытых слушаниях и предоставить «немного больше информации».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.
В июне The New York Times выступила с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В апреле пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки признала, что эта версия, по мнению американской разведки, имеет низкую или среднюю степень достоверности.
Соловьев: Удивлен просьбой наследников Бандеры к Израилю
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«Если у президента Украины остались вопросы к России, пусть наберется смелости и прилетает в Москву, а не ищет посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев, комментируя призыв Киева к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах России и Украины.
«Не понимаю, зачем России и Украине вообще нужен посредник. Владимир Путин четко сказал: если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, пускай прилетает в Москву», – отметил тележурналист Владимир Соловьев.
Собеседник также выразил удивление тем, что киевские власти просят о помощи именно Израиль. «Как они могут обращаться к Иерусалиму после того, как президент Украины позволил назвать у себя футбольный стадион именем душителя еврейского народа – Романа Шухевича? То есть наследники украинских националистов считают, что могут обращаться к Израилю?» – риторически спрашивает Соловьев.
По словам журналиста, у политиков Израиля нет иллюзий по поводу того, кто такие бандеровцы и какую роль они сыграли в Холокосте, поэтому поведение украинских дипломатов выглядит странно. «Кроме того, если Владимир Зеленский все же хочет поговорить с российским лидером, он должен понять, что тема Крыма закрыта. А вопрос Донбасса ему нужно обсуждать с Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Впрочем, если у него остались еще какие-то вопросы, то Владимир Путин готов его принять. И посредники для этого не нужны», – заключил Соловьев.
В пятницу стало известно, что Киев предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в своих переговорах с Москвой. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Дипломат напомнил, что Нетаньяху поддерживает хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским. «Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот – он показал свой интерес и желание помочь», – цитирует Корнийчука «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал Зеленскому для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений он пригласил Зеленского в Москву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что темой такого разговора могут быть двусторонние отношения, в вопросе Крыма обсуждать нечего.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник выразили готовность встретиться с Зеленским на линии соприкосновения.
Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши
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Москва выразила послу Польши Кшиштофу Краевскому решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата и объявила о высылке пятерых сотрудников польского посольства, сообщает МИД России.
«В МИД России был вызван посол Польши в Москве Краевский, которому был выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства Российской Федерации в Республике Польша persona non grata под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами Америки, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Такие действия в ведомстве назвали подтверждением того, что «Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений». «Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада», – указали в министерстве.
«В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая», – заявили в МИД.
15 апреля троих сотрудников посольства России в Польше признали персонами нон грата. В польском МИД заявили, что основанием для такого решения стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и проведение мероприятий в ущерб Республике Польша».
Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка российских дипломатов отвечает интересам США, но не Польши. В МИД заявили, что Россия в ответ на действия Варшавы вышлет из страны пять польских дипломатов.
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Премьер Чехии обвинил Россию в «уничтожении отношений»
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Россия якобы уничтожила отношения с республикой, которые ныне заморожены.
«Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые ныне находятся в замороженном состоянии. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией [как между] двумя суверенными государствами», – передает слова главы чешского правительства РИА «Новости» со ссылкой на издание denik.cz.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
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