ЕС призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря

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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 15:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов
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Американский либеральный истеблишмент до сих пор находится в плену концепции «единственной силы» (sole power), согласно которой с 1992 года в мире не существует центров влияния, способных не то что противостоять США и объединенному Западу, но даже осуществлять независимое развитие в собственных макрорегионах без санкции из Вашингтона.
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Вовсе не Пушкину и его друзьям – Гоголю, Петру Вяземскому, Одоевскому, Дельвигу, любомудрам-славянофилам – будет дано повести русскую общественную мысль по дорогам будущего, повести отнюдь не пушкинским уже путем, а по пути к революционной бездне, рекам крови гражданских и мировых войн ХХ века.
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Заборы – реальные и символические – быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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ЕС призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря
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Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом (в ЕС не признают состоявшийся в Крыму референдум) является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения», – заявил он, передает ТАСС.
Стано также заявил, что ЕС будет внимательно следить за движением войск России у границы с Украиной. «Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска (из районов учений). Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму», – заявил он.
В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.
Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в ПАСЕ
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Сенатор Алексей Пушков поставил вопрос о целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась.
Как отметил сенатор, очередная весенняя сессия ПАСЕ, открывшаяся в Страсбурге, ничем хорошим для отношений России с Советом Европы не закончится. «Враждебность к России по любому вопросу – Абхазия, Южная Осетия, Сирия, Украина, Донбасс, Приднестровье, Крым и т.д. – заложена в саму суть этой организации», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, в ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран. «Либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные. Отсюда и чудовищные двойные страндарты, когда на обстрел Цхинвала по приказу Саакашвили, массовое сожжение в Одессе от 2 мая 2014 года или годичное заточение в Киеве журналиста Кирилла Вышинского откровенно закрывают глаза», – отметил он.
Сенатор также напомнил, что «прочно забыта в ПАСЕ и Надежда Савченко». «По ее поводу большинство в ПАСЕ закатывало истерики нашей делегации, а саму Савченко там встречали овациями. Но стоило ей не вписаться в антироссийскую повестку Порошенко, как она была арестована в Киеве – и недавняя «героиня»тут же перестала интересовать недавно бурно апплодировавших ей евродепутатов», – напомнил Пушков.
В связи с этим сенатор заявил, что отношения России с ПАСЕ в нынешних условиях «не могут быть налажены по определению». «Наш уход оттуда в 2014-м, а затем и 2015-м гг. был неизбежен, как и почти 5-летняя пауза в нашей работе в этой организации. Но с 2019 г., когда мы вернулись туда без санкций и ограничений, обстановка в ПАСЕ не только не улучшилась, но даже ухудшилась, что в очередной раз ставит вопрос о целесообразности пребывания России в Ассамблее», – добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
Напомним, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, учитывая антироссийские шаги стран Европы, не исключен выход России из ПАСЕ.
«Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков.
«Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова.
По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.
Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера.
Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России.
«Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он.
По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку.
Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он.
По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160.
«Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он.
Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля.
В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он.
По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя».
Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460.
«В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он.
Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он.
Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год.
Пентагон напугал американцев предупреждением о ядерной войне
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Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия.
«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
«Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости».
«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace.
«Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous.
«Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1.
Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила.
В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой.
В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины.
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Слуцкий призвал к быстрому и адекватному ответу на высылку дипломатов из Словакии
Словакия, выслав трех российских дипломатов, вступила в вассалитет США, России придется ответить на провокации Братиславы быстро и адекватно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред», – цитирует ТАСС депутата.
Слуцкий также выразил мнение, что «России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, быстро и адекватно».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
В ЕС назвали условия для полноценного диалога с Россией
Полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине, сказал официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
«Структурированный диалог с Россией на высоком уровне был приостановлен Евросоюзом из-за российской агрессии на Украине с 2014 года и продолжающейся нелегальной аннексии Крыма. Полное выполнение Минских соглашений остается ключевым для любых перемен в отношениях ЕС и России», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Так он ответил на вопрос о том, возможен ли диалог России и Евросоюза по вопросам безопасности после заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о «подрывной деятельности» России на территории европейских стран.
Стано добавил, что Россия, со своей стороны, «постоянно, особенно в последнее время, демонстрирует, что она не заинтересована в участии в конструктивном диалоге с Евросоюзом».
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду в своем заявлении на фоне обвинений Чехии в адрес России призвал Москву воздерживаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе», а также подчеркнул, что ЕС будет решительно реагировать на «подрывные действия российских спецслужб» против интересов и безопасности Евросоюза и стран-членов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление Борреля и посоветовала странам ЕС заниматься своими проблемами, а не Россией, и опубликовать отчет о деятельности европейских спецслужб.
Рубль вырос на заявлениях Шойгу в Крыму о завершении проверок войск
Рубль в ходе торгов в четверг днем резко прибавил в росте на заявлении министра обороны Сергея Шойгу о возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после учений.
Курс доллара расчетами «завтра» на 14.47 мск падал на 94 копейки – до 75,66 рубля, курс евро опустился на 96 копеек – до 91,22 рубля. Минимальные значения доллара и евро на четверг, достигнутые сразу после сообщений, составляют 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно, передает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.
Он поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».
Захарова назвала «чушью» слова Борреля про «подрывные действия» России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «чушью» заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов».
«На эту чушь мы уже отвечали. Поэтому настало время для встречных вопросов: чем занимаются спецслужбы стран ЕС по всему миру? Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран – членов: где, сколько, что делают», – написала она в среду на своей странице в соцсети Facebook.
Накануне Боррель поддержал высылку российских дипломатов из Чехии, призвал Россию «воздерживаться от действий, угрожающих безопасности и стабильности в Европе» и предупредил, что «подрывные действия российских спецслужб против интересов и безопасности ЕС и его государств-членов будут и впредь встречаться с самой твердой решимостью, в том числе и на уровне Европейского союза, по мере необходимости».
В среду фракции Европарламента призвали страны Евросоюза принять «решительные и конкретные меры» в отношении России в связи с ее якобы причастностью ко взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Перед этим новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России
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Министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.
«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – передает «Интерфакс» слова Шойгу на совещании в Крыму.
Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».
Ранее в четверг оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму.
В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности.
В США признали уязвимость американской армии перед Россией
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В счетной палате США признали, что боеготовность американских вооруженных сил снизилась из-за участия в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет, следует из отчета ведомства.
В документе дается оценка готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников, передает RT.
«В Стратегии национальной обороны 2018 года обращается внимание на то, что господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано, так как потенциальные противники, а именно Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», – указывается в документе.
В частности, фиксируется сравнительное снижение показателей боеготовности на «море», хотя отмечается усиление на «земле». Главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота аналитики название ограниченность возможностей для техобслуживания.
Что касается воздушного пространства, то основные сложности эксперты связывают с нехваткой летчиков, подготовленных для управления ударными вертолетами AH-64.
По космической сфере в докладе отмечается недостаток данных о состоянии отдельных подразделений, необходимых для проверки готовности ключевых космических сил и средств.
Отметим, что американские политики уже не раз заявляли о необходимости развивать потенциал Вооруженных сил для сохранения глобального лидерства Штатов среди великих держав.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как будет выглядеть битва России и США в космосе.
Австралия, Индия и Сингапур помогут в поиске пропавшей индонезийской подлодки
Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки, пропавшей во время учений у острова Бали, сообщает министерство обороны Индонезии.
«Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – указывается в сообщении, передает ТАСС.
Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. При этом на месте пропажи подлодки было обнаружено масляное пятно.
На борту подводного аппарата находятся 53 человека.. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров.
В Европе перечислили конкретные меры поддержки Украины
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Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне якобы имеющихся «негативных действий и провокаций» со стороны России, а также приветствует проводимые Киевом реформы, на реализацию которых с 2014 года было выделено уже больше 16 млрд евро, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель резюмировал содержание видеоконференции глав МИД стран Евросоюза 19 апреля, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что Украина уже несколько лет якобы сталкивается с «российской агрессией», и Европа должна призывать Москву «к деэскалации и разрядке напряженности», а также противодействовать якобы имеющим место попыткам России «изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте».
По его словам, Запад внимательно следит за развитием событий на востоке Украины.
«Мы должны быть готовы рассмотреть наши варианты действий в случае продолжения агрессии», – заявил глава европейской дипломатии.
Боррель также назвал «провокационным» решение Москвы до октября закрыть для судов других стран часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. По его мнению, это якобы нарушает свободу навигации, гарантированную Конвенцией ООН по морскому праву.
Кроме того, наряду с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он подтвердил свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.
Также, по его словам, ЕС поддерживает проведение в Украине реформ, так как они укрепляют страну, однако Киеву еще многое необходимо сделать в области борьбы с коррупцией. В целом Европа выделил с 2014 года более 16 млрд евро на поддержку украинских реформ – больше, чем какой-либо иной стране.
В Брюсселе особо выделили поддержку Киева в борьбе с пандемией. Украина до конца июня получит около 3 млн доз нескольких вакцин в рамках механизма COVAX, отметил Боррель.
Напомним, ситуация на Украине была в понедельник главной темой видеоконференции глав МИД ЕС. На совещание был приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По итогам встречи он сообщил, что «проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение» и предложил подготовить пакет «секторальных санкций» против Москвы.
Боррель тогда заявил, что ситуация на границе России и Украины остается крайне опасной, и Евросоюз призывает Москву отвести войска от границы. Позже дипслужба ЕС изменила слова Борреля о численности войск России близ Украины.
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МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря
США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России.
20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
Войска на юге и западе России начали возвращаться в места дислокации
Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны.
«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
Отмечается, что в места постоянной дислокации возвращаются войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.
«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», – сказал Шойгу на заседании коллеги и министерство обороны России, передает РИА «Новости».
В частности, по словам министра, «в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование еще одной мотострелковой дивизии». «Одновременно с этим ведется непрерывное переоснащение округа. В 2020 году войска получили более трех тысяч двухсот единиц современного вооружения и военной техники, а их доля в воинских частях и соединениях составила 70 процентов», – сказал он.
Шойгк отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы управления, выросло качество практических мероприятий. Наряду с развитием военной инфраструктуры, как отметил глава Минобороны, продолжается обеспечение военнослужащих жильем. «В начале года введены в эксплуатацию18 домов на 832 квартиры. Завершено строительство четырех жилых домов на 528 квартир в Махачкале», – сказал министр.
По его словам, выполнение планов деятельности ЮВО рассматривается в рамках реализации майских указов президента России Владимира Путина и его поручений по итогам совещаний в Сочи.
Кроме того, Шойгу подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе, а США и НАТО «продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря».
По оценке министра, «военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается сложной». «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», – добавил глава Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переброска войск Североатлантического альянса и США к российским границам ведет к очередному витку напряжения.
Напомним, 9 апреля США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности». МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. 15апреля в Турции подтвердили, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
Между тем МИД Сирии выступил с осуждением шагов США и Североатлантического альянса по переброске дополнительных сил к границам России.
В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели
Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости».
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Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.
В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.
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