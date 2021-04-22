В Союзе курьеров России рассказали о травматизме доставщиков

Создается впечатление, что курьеры или доставщики часто попадают в дорожные инциденты. Это связано с тем, что людям этой профессии приходится много передвигаться по улицам, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Союза курьеров России Иван Вайсс.

«Однозначно сказать, что среди курьеров уровень травматизма какой-то особенный – нельзя. Насколько я вижу, он абсолютно такой же, как и среди людей, которые регулярно ездят на велосипедах, моноколесах и так далее. Они травмируются не чаще и не реже, чем другие пользователи каких-либо средств передвижений», – говорит Вайсс.

Он подчеркивает, что на случаи аварий с участием курьеров обращают внимание лишь потому, что представители данной профессии все время находятся на виду. Кроме того, по его словам, случаев, когда курьеры на своих средствах передвижения становятся жертвами дорожных инцидентов, действительно больше. Но только лишь потому, что передвигающихся на самокатах или велосипедах курьеров больше, чем, например, обычных велосипедистов.

«Конечно, нередко курьеры падают, с автомобилями случаются происшествия. Но здесь не принципиально, курьер это или какой-либо другой гражданин. Я бы не стал курьеров выделять и в какую-то отдельную категорию по смертности, потому что аварии бывают легкие, а бывают тяжелые – случаются разные», – рассказывает собеседник.

Тем не менее, из-за специфики профессии, когда человек все свое рабочее время находится «на ногах», травмы случаются, отмечает эксперт. При этом, не все организации готовы оплатить лечение своему сотруднику, который пострадал в рабочее время.

«Мы в Союзе часто помогам курьерам, которые попали в сложную ситуацию. Недавно у нас был случай, когда парень упал с велосипеда, попал в больницу. Он не местный, каких-то бытовых возможностей не имел, поэтому наши ребята к нему съездили, узнали, что необходимо, помогли. Костыли купили. Но он был курьером мелкой компании. Крупные интернет-компании своими попавшими в ДТП сотрудниками занимаются», – делится Вайсс. Он вспоминает случай в одном из российских регионов, когда курьера на велосипеде сбил автомобиль. После этого крупная компания, в которой работал пострадавший, оплатила все необходимые расходы на юридические услуги, а также полностью взяла на себя расходы на лечение.

«Кроме того, крупные агрегаторы доставки предлагают своим самозанятым курьерам за относительно небольшую сумму купить дополнительную страховку: курьер платит около 240 рублей в месяц, и в случае каких-то проблем со здоровьем имеет выплаты в размере 800 рублей в день и возможность получить консультацию у врачей. Минимальным страховым пакетом крупные компании более-менее обеспечивают своих курьеров», – подчеркнул председатель Союза.



В среду в социальных сетях появилось видео с еще одним инцидентом с доставщиком: на нем видно, как велокурьер собирает с асфальта рассыпавшиеся по дороге пироги и складывает их обратно в коробку.