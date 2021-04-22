Эксперт оценил перспективы создания пригодной для жизни атмосферы на Марсе

Создать на Марсе пригодную для жизни атмосферу не получится, но вполне возможно вырабатывать там кислород для небольшого коллектива исследователей, ученых или колонистов, сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, комментируя сообщение НАСА об успешном извлечении кислорода из атмосферы этой планеты.

В НАСА сообщили, что Марсоход Perseverance впервые извлек кислород из атмосферы Марса. Рассчитывается, что данная технология в будущем поможет астронавтам изготавливать на этой планете ракетное топливо, а также создать для них атмосферу, пригодную для дыхания.

«Создать пригодную для жизни атмосферу на Марсе, конечно, не получится. Там для этого нет ресурсов. Но создать кислород, для небольшого коллектива исследователей, ученых или колонистов на Марсе, конечно, необходимо. Возить кислород с Земли – это слишком дорого, надо его получать на Марсе», – говорит Сурдин.

Для получения небольшого количества кислорода на Марсе есть все ресурсы, уверен эксперт. Атмосфера планеты состоит из углекислого газа, а это углерод и кислород, связанные с CO2. Кроме того, на Марсе есть вода, состоящая из водорода и кислорода. То есть, по сути, кислород на планете и так есть, но он в связанной форме.

«Конечно, можно было бы расщепить молекулы воды – это процесс гидролиза, который в химическом плане, может быть, был бы проще. Но воды на Марсе очень мало, и она лежит в полярных шапках, поэтому до нее еще нужно добраться. А атмосфера везде, поэтому человечество пошло более сложным путем, но так, чтобы в любой точке планеты можно было бы обеспечивать космонавтов кислородом. То есть решили расщеплять молекулы углекислого газа», – рассказывает собеседник.

Он подчеркивает, что прибор, который стоит на марсоходе, довольно хитрый. Тем не менее, он доказал свою работоспособность, а значит его можно масштабировать – посылать на Марс уже более крупные аппараты такого же типа. Они смогут обеспечивать не только космонавтов кислородом для дыхания, но и ракеты, которые будут заправляться топливом – им нужен жидкий кислород как окислитель для работы двигателей.

«Естественно, все это достаточно дорогое удовольствие, как и космонавтика в целом. Например, последний марсоход, который прибыл в феврале на Марс, стоит 3 млрд долларов. Причем это небольшая машина весом около тонны. Понятно, что любой космический полет обходится очень дорого, но если есть желание осваивать новую планету, то приходится сильно тратиться», – заключил Сурдин.

Ранее американские ученые выяснили, что большая часть воды, которая раньше покрывала поверхность Марса, не улетучилась в космос, как считали до сих пор, а находится в минералах, слагающих горные породы планеты.