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Минэнерго предсказало долгосрочный рост атомной энергетики
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Атомная электроэнергетика представляет одну из наиболее перспективных сфер энергетической отрасли России, ее доля в структуре электрогенерации будет расти до 2050 года, считает заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.
«C точки зрения компактности (размещения), долгосрочности и (минимизации) выбросов, на мой взгляд, лидирует с высокими конкурентными способностями атомная энергетика. Я считаю, что будущее электроэнергетики России без атомной энергетики невозможно, и в любом случае ее доля к 2035, 2040, 2050 годам будет расти», – передает слова Сниккарса РИА «Новости».
Новую структуру развития регионов позволят выстроить малые атомные реакторы, отметил замминистра. Кроме того, Сниккарс считает перспективным использование в качестве энергоресурса водорода. «Если сейчас технически мы сможем эту ситуацию более четко облечь с точки зрения и международных возможностей экспорта, и внутренних возможностей, то в части водорода мы тоже сможем продвинуться», – сказал он.
Вместе с тем в России продолжится развитие газовой и гидрогенерации, а самой конкурентоспособной с точки зрения строительства инфраструктуры является возобновляемая энергетика, высказал мнение замминистра. «Мы прекрасно понимаем, что с теми параметрами, которые у нас есть – я имею в виду и экономические, и технические, – мы не обойдемся без традиционной энергетики. Она останется базовой, ключевой еще порядка 15 лет», – добавил Сниккарс, отметив, что такая ситуация характерна не только России.
В 2020 году атомные электростанции в России побили рекорд отечественной атомной отрасли по выработке киловатт-часов электроэнергии за год.
В марте был введен в эксплуатацию новейший энергоблок Ленинградской АЭС.
Путин о международных угрозах: Пожалеют так, как давно ни о чем не жалели
Президент Владимир Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России.
По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Организаторы любых провокаций против России пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели», – добавил президент России.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией.
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Погребинский: Обращение Зеленского к России вызывает чувство брезгливости
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«Из-за невозможности созвониться с Путиным Зеленский решил сделать публичное заявление. Но все это детский лепет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал предложение президента Украины к президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
«Это выступление рассчитано на внутреннюю аудиторию с целью продемонстрировать готовность и желание разговаривать с лидером великой страны. Также мы услышали в чем-то даже поучающие нотки в адрес российского президента. Но кто ты такой, чтобы о чем-то напоминать ему? Зеленский ведь человек, случайно попавший в кресло президента», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
«После того, как президент Украины съездил в Париж и получил там «отворот-поворот», а российские вооруженные силы пока не отведены от западных границ РФ, ему страшновато. Это выступление – попытка сказать что-то умное. Но все это вызывает чувство брезгливости», – сказал политолог.
«Слова о готовности Украины к войне – это тоже обязательная программа, Зеленский должен об этом говорить», – отметил Погребинский. «Он хочет, чтобы тут оказались войска НАТО и добавляет: «Мы готовы к войне, но если нам будут помогать наши друзья». Когда стало понятно, что друзья из НАТО помогать не собираются, лидер Украины из-за невозможности связаться с Владимиром Путиным в телефонном режиме решает сделать публичное заявление. Все это детский лепет и игра в ситуации, когда на кону стоят жизни людей», – подчеркнул собеседник.
«Но Зеленский не настолько глуп, чтобы такими приемами, как выступление на русском языке, пытаться достучаться до Кремля. Если бы он хотел достучаться, то на прошедшем накануне заседании контактной группы по Донбассу были бы согласованы решения, связанные с началом политического урегулирования конфликта. Но этого не произошло. А обращение на русском к русской аудитории – это всего лишь дешевый пиаровский прием», – заключил собеседник.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В Москве ответили на это предложение.
Кроме того, Зеленский заявил о мощной поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В то же время Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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В Москве ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным в Донбассе
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, предложившему российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Донбассе, следует встретиться с главами ДНР и ЛНР, заявил информированный источник в Москве.
Источник заявил, что «Киев застыл в ложной парадигме и боится признать реалии», он «воюет не с Россией, а с собственными гражданами, живущими в Донбассе», потому «Зеленскому надо встречаться не с Путиным, а с (главой ДНР Денисом) Пушилиным и (главой ЛНР Леонидом) Пасечником», передает РИА «Новости».
Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил мнение, что предложение украинского лидера является пиар-ходом и уловкой, означающей намерение Зеленского перевести главу России на один уровень с собой.
«Такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией (...) Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта – ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», – пояснил он.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
«Что касается встречи Путина и Зеленского – она тоже возможна, только без драматических эффектов, которые нужны исключительно для торговли в интернете и СМИ», – заключил он.
Ранее Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
До этого Россия призвала расследовать все преступления Киева в Донбассе.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявлял о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупреждал, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Зеленский заявил о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне
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Украина имеет мощную поддержку международных партнеров в лице Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, Турции, Совета Европы и НАТО; Украина не хочет войны, но готова к ней, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров. Я говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, с президентом Совета Европы и генсеком НАТО. Они, как и все другие партнеры, – на нашей стороне. Они прекрасно видят истинные мотивы России. Готовы поддерживать нас финансово. Готовые вводить все более жесткие санкции и принимать жесткие резолюции», – приводит слова Зеленского ТАСС.
В то же время он отметил, что этого Киеву может быть мало. «Украине, а вместе с ней всему миру, что верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность. Всем нам может понадобиться решительность», – заявил политик.
По словам Зеленского, гражданам Украины «нужны четкие сигналы» от Запада о готовности предоставлять Киеву поддержку не просто как партнеру, «а как игроку одной команды».
Он обвинил Россию в создании предпосылок для эскалации, аргументируя это концентрацией российских войск вблизи границ с Украиной. Он подчеркнул, что Киев не боится, но настроен на мирное сосуществование.
«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда», – заявил Зеленский.
Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Украине предсказали «бессмысленный и беспощадный» бунт
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Украину из-за ухудшения социально-экономической ситуации может ожидать «бессмысленный и беспощадный» бунт, такое мнение выразил украинский эксперт Валентин Землянский.
Как заявил Землянский в эфире телеканала «Наш», на Украине о достоинстве «уже давно речи не идет». «Когда вам говорили в 2013 году, что все, что происходит на «майдане», в конечном итоге приведет к глобальной нищете, что стоят совершенно другие задачи перед кураторами Украины внешними, что это будет делаться плавно в ущерб населению, живущему здесь, потому что население перестанет быть наивысшим социальным приоритетом для государства», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Как отметил Землянский, украинцы уже не верят в «майданы», при этом в стране осталось очень мало не дискредитировавших себя политиков, которым граждане могут поверить и за которыми они могут пойти на протест.
«Это будет бунт, это будет не протест уже, это не будет «майдан», это будет бунт, бессмысленный и беспощадный, который сметет все и вся. Без разбора на политическую окраску, кто в каком правительстве работал, кто при каком президенте был», – предупредил эксперт.
Землянский считает, что у украинцев есть четкое понимание, что их всех «кинули», причем сделали это дважды – сначала в 2014-м, затем после президентских выборов 2019 года.
Ранее Украине предрекали «холодные» и голодные бунты и даже бунт олигархов наоборот.
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Глава МИД Украины назвал возможный срок начала конфликта с Россией
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Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что через несколько недель Россия якобы будет готова к началу агрессии против Украины, однако, по его словам, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта.
«Россия будет готова к тому, чтобы начать агрессию против Украины через несколько недель», – приводит слова украинского министра РИА «Новости».
По словам Кулебы, сейчас невозможно конкретно сказать, пойдет ли Москва на обострение конфликта. По его мнению, нельзя полностью исключать этот сценарий.
В прошлую пятницу Кулеба заявил, что для Украины «красной линией», которую «не должна переходить Россия», является государственная граница. Двумя днями ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о возможных провокациях Украины при поддержке США с целью начала военных действий против Крыма. В начале апреля президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокации Киева в Донбассе.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В министерстве иностранных дел подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Россия объявила о выдворении десяти дипломатов США
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Заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства persona non grata, они должны покинуть Россию до 22 мая, сообщили в пресс-службе российского МИД.
«В МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Бартл Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata десяти сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
В ведомстве уточнили, что данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata.
15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения.
Позднее Байден выступил с речью об отношениях с Москвой, заявив, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности, однако готовы к введению новых санкций. Он также указал, что на России и США – как на двух великих державах – лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность.
Представитель МИДа Мария Захарова предупредила о «неотвратимом ответе» на новые рестрикции Вашингтона.
Эксперт указал на «жесткие сигналы» Западу в послании Путина
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«Главный внешнеполитический месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Если помешаете – пеняйте на себя. Надеюсь, это будет понятно коллективному Западу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
«Это было послание политикам и гражданам страны, которая уверена в своем положении и в том, что она будет развиваться суверенным образом. Оглядок никаких нет», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Внешнеполитический блок выступления президента, по словам эксперта, был очень компактным, но при этом выразительным. «Главный месседж – мы не позволим кому-то мешать нашему суверенному развитию. Любая попытка помешать нам делать внутри страны то, что мы хотим, встретит существенный отпор», – сказал собеседник.
Дробницкий также отметил, что «фраза Путина о том, что «организаторы провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», довольно жесткая». «Путин говорил о том, что у нас настолько серьезные задачи внутри страны, что мы не можем себе позволить, чтобы кто-то нам помешал. Если помешаете – пеняйте на себя. Это было сильно, емко, надеюсь, что этот жесткий сигнал будет понятен коллективному Западу», – отметил эксперт.
Политолог добавил, что в целом президент выступил с позиций внутреннего развития. «Каждый раз, когда говорилось про иностранные государства, подчеркивалось, что не особо важно, что происходит за рубежом, а важно, как развивается Россия. Акцентировалось сравнение с другими странами только в том смысле, что Россия лучше что-то сделала, чем страны коллективного Запада и вообще кто-то в мире», – заключил собеседник.
В среду Путин заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин. Он также отметил, что вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада.
Кроме того, Путин рассказал о недружественных акциях Запада по отношению к России. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять. Президент отметил, что это стало на Западе новым видом спорта.
«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», – заявил Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По его словам, у России хватит терпения и профессионализма на любые ответные меры. Путин также предостерег все страны от пересечения красных линий в отношениях с Россией. При этом Россия сама будет определять, где именно проходят эти красные линии.
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Американский дрон-разведчик выполнил полет над закрытой зоной у побережья Крыма
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Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма, где до 24 апреля введено ограничение на полеты воздушных судов, следует из данных западных авианаблюдателей.
Согласно международному извещению для пилотов (NOTAM), воздушное пространство высотой до 19 тыс. метров над югом Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими территориальными водами России, а также над частью международных вод к югo-востоку от полуострова объявлено временно опасным для полетов воздушных судов, передает «Интерфакс».
По имеющимся данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, выполнял полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. метров. Он также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.
Напомним, в воскресенье замминистра обороны России Андрей Картаполов заявил, что самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году.
Украина захотела увеличить объем транзита российского газа
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«Оператор ГТС Украины» готов предоставить Газпрому дополнительные мощности для прокачки газа в Европу, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром предполагает сложный сезон закачки газа в Европу этим летом. В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из России в ЕС для своевременного обновления запасов газа в ЕС. Газпрому только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», – цитирует РИА «Новости» Макогона.
По его словам, если Газпром не захочет бронировать дополнительные мощности для транзита, то есть альтернативное решение: «позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина – Россия и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу».
Напомним, в начале апреля Макогон заявил, что транзит газа из России через Украину постепенно сокращается, Киеву важно не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», который угрожает энергетической безопасности страны.
Продюсер рассказал о тяжелой депрессии Верки Сердючки
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Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, после участия в конкурсе «Евровидение» в 2007 году столкнулся с травлей, это вызвало у него глубочайшую депрессию, рассказал продюсер певца Андрей Разин.
По словам менеджера, перед выступлением на конкурсе «Евровидение» музыкант приехал к своей бабушке в деревню, чтобы отвлечься от всего и настроиться на участие в состязании. Тогда Данилко был совершенно счастливым человеком, передает «Вести.ru».
После конкурса, на котором артист исполнил песню Dancing Lasha Tumbai, артист столкнулся с травлей, которая для его тонкой душевной организации оказалась слишком сложной. Слова из песни Dancing Lasha Tumbai интерпретировали как Russia goodbye, что вызвало негатив у российской публики, рассказал Разин. После этого скандала Верке Сердючке была закрыта дорога на российские концерты. Артист впал в депрессию.
Также менеджер артиста опроверг появившуюся в сети информацию о том, что Данилко якобы серьезно болен. По его словам, музыкант занимается своими проблемами со сном и налаживает циркадные ритмы.
В ноябре 2019 года сообщалось, что у Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу.
Стало известно о планах новой высылки российских дипломатов из Чехии
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Министерство иностранных дел Чехии намерено объявить о высылке российских дипломатов из страны в среду, 21 апреля, сообщило чешское издание Seznam со ссылкой на источники в органах власти республики.
Известно, что в среду президент Чехии Милош Земан назначит нового главу МИДа, которым, вероятнее всего, станет Якуб Кулганек. Новый министр объявит «о дальнейшей чистке в рядах (сотрудников) российского посольства», при этом высылка не должна коснуться посла России в Праге Александра Змеевского, передает РИА «Новости».
В настоящее время в посольстве России осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, отмечается в сообщении.
Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Позже первый вице-премьер и глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон.
В Кремле отметили, что Прага в отношениях с Москвой пытается своими действиями быть похожей на старших товарищей за океаном, такая линия поведения лишена здравого смысла и является разрушительной для двусторонних отношений.
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В Чехии захотели получить от России «компенсацию» за взрывы в Врбетице
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Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, сообщила Mlada fronta Dnes.
Одновременно депутаты призвали кабмин предпринять меры по сокращению численности сотрудников посольства России в Чехии. «Мы гордая страна и будем защищаться», – приводит ТАСС слова одного из авторов постановления, лидера депутатской фракции христианских демократов в нижней палате парламента Яна Бартошека.
Депутаты поддержали решение правительства о высылке из Чехии 18 сотрудников посольства России, которые в понедельник покинули Прагу. Они также выразили благодарность сотрудникам чешских спецслужб и правоохранительных органов за их работу по расследованию взрывов.
Нижняя палата, как отмечает издание, призвала кабмин Чехии пресекать враждебные выпады против суверенитета республики. Власти должны исключить привлечение российских компаний к реализации проектов строительства объектов стратегической инфраструктуры, которыми являются АЭС, добавили в нижней палате чешского парламента.
Накануне стало известно о намерении Чехии объявить о новой высылке российских дипломатов. При этом МИД Чехии допустил высылку всех российских дипломатов.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
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Google признал борщ российским блюдом
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Интернет-платформа Google Arts & Culture составила список «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню», борщ, по мнению авторов подборки, стал одной из составляющих, сформировавших современное русское меню.
«История борща уходит в глубину столетий, но в двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом кафе нескольких стран, включая Россию. В поваренных книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тертым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса – беконом, сосисками и вареной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копченой свининой). С течением времени в рецептах появлялись новые ингредиенты, которые заменили борщевик, а название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом», – пишут авторы подборки.
Также в список попали салат винегрет, оливье, сырники, пельмени, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.
На публикацию Google отреагировал министр культуры Украины Александр Ткаченко, по его словам, «Россия в очередной раз пытается присвоить национальное (украинское – прим. ВЗГЛЯД) блюдо», об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Борщ – этническое украинское блюдо, - написал он. – Именно поэтому «Культура приготовления украинского борща» подана нами на рассмотрение наследия ЮНЕСКО. Уверен, мир признает наше национальное блюдо».
Ранее сообщалось, что посольство Украины во Франции попросило составителей гида Michelin по московским ресторанам исправить каталог, где борщ причисляется к русской кухне.
Путин о готовящемся покушении на Лукашенко: Перешли все границы
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Вопиющие действия, такие как попытки переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко, перешли все границы, но не нашли осуждения у коллективного Запада, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны», – заявил Путин.
«Можно как угодно относиться, например, к президенту Украины Януковичу или, там, к Мадуро в Венесуэле, повторяю, можно как угодно относиться к Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота, можно иметь любую точку зрения по поводу президента Белоруссии Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Путин также указал, что «даже такие вопиющие действия (как попытки убийства Лукашенко и переворота в Белоруссии) не находят осуждения у так называемого коллективного Запада». «Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», – сказал Путин.
Также, по его словам, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба Белоруссии в случае госпереворота. «А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята, ведь к этому все и велось. Сколько бы людей пострадало. Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии. Об этом никто не думает, так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», – сказал Путин.
Он также заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. «Смысл и содержание политики России на международной арене, скажу тоже об этом несколько слов буквально, в завершение, это обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны. У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», – сказал президент.
«Если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию», – сказал Путин.