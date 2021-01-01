Российские АЭС побили советский рекорд по выработке киловатт-часов за год

Атомные электростанции в России в 2020 году побили рекорд отечественной атомной отрасли по выработке киловатт-часов электроэнергии за год, об этом сообщил концерн «Росэнергоатом», входящий в Росатом.

«Мы завершили 2020 год абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, достигнутым лишь во времена Советского Союза в 1988 году, когда все атомные станции выработали 215,669 млрд киловатт-часов (с учетом АЭС Украины, Литвы и Армении)», – цитирует гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова РИА «Новости».

Общий объем генерации электроэнергии от АЭС в 2020 году в России превысил 215,746 млрд киловатт-часов. Баланс ФАС в 2020 году выполнен на 103,92%, плановый показатель составлял 207,614 млрд киловатт-часов.

«Российские АЭС не только побили советский рекорд, но и более чем на 7 млрд киловатт-часов превысили свое собственное достижение 2019 года (208,7 млрд киловатт-часов)», – отметили в госкорпорации.

«Росэнергоатом» отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря сокращению на 130,5 дней длительности ремонтных кампаний на атомных энергоблоках.

В октябре сообщалось, что на Ленинградской АЭС-2 состоялось первое включение в сеть нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.