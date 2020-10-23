Новый блок Ленинградской АЭС-2 выдал первую электроэнергию

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян - стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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«Оргию Трампа в Москве» придумал выходец из СССР

Игорь Данченко – тот самый человек, из-за которого возник весь «русский скандал» с Трампом Facebook
Важнейшая для российско-американских отношений, да и для внутренней политики США, интрига последних лет раскрыта. Выяснилось, кто именно стал источником самого знаменитого обвинения в адрес Дональда Трампа: что он попался на шантаж российских спецслужб из-за сексуальной оргии в московской гостинице. Кто этот человек и какое отношение он имеет к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Евросоюз ведет вокруг Карабаха свою игру

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Подлинные цели Европы сводятся отнюдь не к однозначной поддержке какого-то из воюющих государств как таковой. ЕС хочет закрепиться в Закавказье, ослабив там позиции России и не позволив существенно возрасти влиянию Турции. Подробности...

Эрдоган пытается прорубить коридор к Каспийскому морю

Евгений Погребняк, журналист
В разгоревшейся войне на Южном Кавказе Турция принимает непосредственное участие, хотя и отрицает очевидное. Но зачем вообще, имея массу проблем, кроме помощи братскому Азербайджану, Эрдогану нужно ввязываться в новый конфликт? Подробности...
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Говорящий о гей-браках Франциск напоминает «доброго полицейского»

Игорь Караулов, поэт, публицист
Не так давно папа римский порадовал грешников, прославив секс как дар Божий. Но в руководимой им структуре от этого ничего не поменялось – целибат так и не был отменён, хотя католические священники не меньше, чем геи и лесбиянки, имеют право на простое человеческое счастье. Подробности...
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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Новый блок Ленинградской АЭС-2 выдал первую электроэнергию

    23 октября 2020, 10:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    На Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) состоялось первое включение в сеть нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200, говорится в сообщении концерна.

    Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

    «В процессе наладки энергоблока есть две важных вехи. Одна – это первый вывод реактора в критическое состояние на минимально-контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает жить. И вторая – еще более важная веха - первое включение в сеть, когда энергоблок начинает выполнять свою функцию и производить электроэнергию. Сегодня страна получила еще один блок мощностью 1200 МВт и укрепила свой авторитет передовой державы в области ядерной энергетики», – передает ТАСС слова первого заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом» Александра Локшина.

    «Впереди – этап опытно-промышленной эксплуатации – ступенчатое освоение мощности реактора до 100%. На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова.

    После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией.
    Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

    Напомним, зимой 2019 года автоматика отключила энергоблок новейшей Ленинградской АЭС-2.


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