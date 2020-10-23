Новый блок Ленинградской АЭС-2 выдал первую электроэнергию

На Ленинградской АЭС-2 (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входит в электроэнергетический дивизион Росатома) состоялось первое включение в сеть нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200, говорится в сообщении концерна.

Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.

«В процессе наладки энергоблока есть две важных вехи. Одна – это первый вывод реактора в критическое состояние на минимально-контролируемый уровень мощности, когда реактор начинает жить. И вторая – еще более важная веха - первое включение в сеть, когда энергоблок начинает выполнять свою функцию и производить электроэнергию. Сегодня страна получила еще один блок мощностью 1200 МВт и укрепила свой авторитет передовой державы в области ядерной энергетики», – передает ТАСС слова первого заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом» Александра Локшина.

«Впереди – этап опытно-промышленной эксплуатации – ступенчатое освоение мощности реактора до 100%. На каждой ступени будет выполнен большой комплекс проверок оборудования в динамических режимах работы энергоблока, связанных с имитацией отключения основного оборудования на разных уровнях мощности», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Росэнергоатома» Андрея Петрова.

После завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации энергоблок будет остановлен для выполнения ревизии оборудования и сдачи в промышленную эксплуатацию после проверки государственной комиссией.

Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Напомним, зимой 2019 года автоматика отключила энергоблок новейшей Ленинградской АЭС-2.