Вице-премьер назвал сроки запуска нацпроекта по туризму

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет запущен в ближайшее время, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«В ближайшее время запускается национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он позволит нам развивать туристические макротерритории по всей стране – Юг России, Большое Золотое кольцо, Большая Волга, Байкал, Дальний Восток, Русская Балтика и т. д.», – цитирует ТАСС Чернышенко.

Также он отметил, что в ближайшее время правительство просчитает новые параметры программы туристического кешбэка за отдых России.

«Президент в послании озвучил, что будет реализована программа поддержки студенческого и школьного туризма, включая частичную компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России, будем также поощрять участников молодежных конкурсов, олимпиад и участников», – сказал Чернышенко.

По его словам, по обычным турам условия до конца года будут сохранены – возврат 20% от стоимости тура, по детскому отдыху кешбэк составит 50%.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство выделило 2 млрд рублей, сейчас идет очередной этап реализации программы, которой уже воспользовались 588 тыс. человек. Россияне купили туры с кешбэком на 12,5 млрд рублей, путешественникам было возвращено почти 2,4 млрд рублей.

В среду президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил продлить программу возврата 20% затрат на туристические поездки, чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах.