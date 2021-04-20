Названы самые популярные имена новорожденных в Москве

Самым популярными именами для новорожденных в Москве по итогам трех месяцев 2021 года стали Александр и Анна, в пятерку популярных имен также вошли Максим, София и Мария, реже встречаются Анатолии, Аркадии и Архипы, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

В ЗАГС рассказали, что «предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019 практически не менялись», например, имя Александр популярно и сейчас, и в 1961 году; тогда же, 60 лет назад, многие люди, «вдохновленные подвигом Юрия Гагарина», называли в честь него своих сыновей, «это имя было четвертым по популярности», передает РИА «Новости».

При этом, по данным за три месяца 2021 году, имя Александр все же сдало свои позиции, так называть детей стали на 10% реже по сравнению с 2020 годом. За первый квартал 2021 года этим именем были названы 619 мальчиков.

«В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим (595), Михаил (593), Марк (429), Артем (426). Среди женских имен для маленьких москвичек самыми популярными остаются Анна (589), София (Софья) (562), Мария (529), Алиса (469)», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, распространены исконно русские имена: среди мальчиков теперь чаще можно встретить имена Ярослав (163), Гордей (31), Серафим (17), Лука (56), Савва (35), а среди девочек – Есения (94), Злата (65).

«Если говорить о динамике, то по сравнению с 2020 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк (375), Тимофей (296), Арсений (151), а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Ева (353), Аделина (83), Есения, Мия. Реже встречаются маленькие Анатолии, Антоны, Аркадии, Архипы, Борисы, Валентины – как в женском, так и мужском варианте, и Валерии. Маленьких Алевтин, Анфис, Зой, Ларис, Лидий, Людмил, Наталий, Светлан и Тамар также можно встретить нечасто», - отметили в Управлении.

Среди необычных имен для девочек популярны Стефания, Тэя, Евангелина, Амалия, Ариана, а для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт.

Встречаются двойные имена: Мария Луиза, Элианна Грейс, София Елена, Венера-Вероника. Родители мальчиков в этом вопросе более консервативны.

Ранее были названы самые необычные имена новорожденных в 2020 году.