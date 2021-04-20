Facebook предупредили о массированной атаке на пользователей 84 стран

Пользователи Facebook Messenger в 84 странах, в том числе в России, подверглись атаке, сообщила специализирующаяся на предотвращении кибератак компания Group-IB.

«Group-IB предупредила Facebook о масштабной атаке на пользователей Facebook Messenger в 84 странах мира, включая Россию. Специалисты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили 5,7 тыс. мошеннических рекламных публикаций и около тысячи поддельных профилей социальной сети, которые использовались в данной схеме», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Схема впервые была зарегистрирована летом прошлого года, злоумышленники распространяли несуществующее «обновление» Facebook Messenger.

В апреле 2021 года количество фейковых постов в Facebook, предлагающих установить «последнее обновление» мессенджера, достигло 5,7 тыс. Были атакованы пользователи из 84 стран, включая Россию, Европу, Азию, региона MEA, Северную и Южную Америку.

«Чтобы усыпить бдительность пользователей, мошенники использовали в аккаунтах, с которых распространялись сообщения, названия, созвучные популярному мессенджеру: Messanger, Meseenger, Masssengar и т. д., а в качестве аватарки загружали официальную иконку приложения. В самих рекламных публикациях говорилось о новых функциях мессенджера, причем как реальных, так и вымышленных – например, предлагали скачать несуществующую Gold-версию мессенджера», – отметили в Group-IB.

Кликнувшие по ссылке в посте пользователи попадали на фишинговый сайт с фиктивной формой для авторизации. Жертвы могли лишиться аккаунтов и потерять другие персональные данные, в том числе номер телефона и электронную почту.

СМИ в начале апреля сообщили, что в интернет попали уникальные идентификаторы пользователей социальной сети, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты порядка 533 млн учетных записей, в том числе почти 10 млн пользователей Facebook из России.

Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.

Эксперт по работе с данными Олег Блинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Facebook может грозить штраф в размере до 500 млн евро из-за этой утечки.