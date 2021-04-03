Хакеры украли данные более 500 млн пользователей Facebook

Собчак заступилась за Познера перед главредом «Дождя»

Телеведущая Ксения Собчак ответила главному редактору «Дождя» Тихону Дзядко, который раскритиковал журналиста Владимира Познера за поездку в Грузию и празднование там дня рождения в условиях ограничений на фоне COVID-19.

«Не понимаю, то ли Семейство Дзядко наняли амбассадорами Грузии, но вот вам пример журналисткой манипуляции: 1) в том что Грузия выдала разрешение на праздник виноват... не, не власти Грузии, а конечно же Познер. 2) «Нельзя так говорить про Абхазию». Журналист Дзядко должен бы знать,что сказано это было 4(!!!) года назад», – написала Собчак в своем Telegram-канале (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).

Она напомнила, что «с тех пор Познер был в Грузии девять раз». И никто, как отметила телеведущая, «ничего не предъявлял». «А тут видимо ... вспомнилось. Из этого следует, что это специально спланированная акция по подрыву отношений с Россией. И цинизм именно в этом: нельзя не понимать, что как БЛМ (BLM – общественное движение Black Lives Matter, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих в США – Прим. ВЗГЛЯД) это специальная история перед президентскими выборами, и если не было бы выборов всем было бы плевать на зверства полиции в отношении чернокожих, так и здесь, 4 года все плевали на высказывания про Абхазию,а тут вдруг оно очень кстати пришлось кому-то. Но Тихон продолжает сокрушаться по поводу этих высказываний про Абхазию», – добавила она.

Собчак также обратила внимание на то, что четыре года назад никакой реакции на эти высказывания от Дзядко, по ее словам, не было. «Или вас тоже только сейчас эти слова «оскорбили»? Или так путешествие по Тбилиси подействовало?», – отметила телеведущая.

Ранее Дзядко раскритиковал Познера за поездку в Грузию, напомнив о высказываниях телеведущего про Абхазию.

«Конечно, закидывать яйцами и материть людей не очень классно. Но наступать своими высказываниями об Абхазии на национальную трагедию страны и потом приезжать как ни в чем не бывало – в разы менее классно, нужно быть готовым к тому, что часть общества выразит своё отношение к этому – просто потому что для Грузии это история про тысячи убитых и 250 тысяч беженцев. А устраивать свой визит таким образом, что получается, будто приехали колонизаторы с большой земли с помощью полиции провести хорошо время, пока туземцы сидят дома и не могут даже выйти в магазин – это уже не просто не классно, это довольно стыдная история», – написал Дзядко на своей странице в Facebook (авторская орфография сохранена).

Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси Познера, который в четверг, в день своего 87-го рождения, был фактически выдворен из республики радикалами. Телеведущего также оштрафовали на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.

Сам Познер назвал произошедшее с ним в Тбилиси «шабашем».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вспыхнувшие в Тбилиси протесты из-за приезда телеведущего в Грузию, обратил внимание на то, что российским гражданам опасно посещать республику. Он также посоветовал Познеру встречать день рождения дома, отметив, что «здесь спокойнее». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент строчкой из песни из мультфильма «Волшебник Изумрудного города», сравнив путь Грузии к демократии с «дорогой трудной в город изумрудный».

В свою очередь бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили предсказал республике экономические потери из-за выдворения Познера сторонниками Михаила Саакашвили.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной хулиганского поведения радикалов в Грузии и какие выводы из этого должна сделать Москва.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД