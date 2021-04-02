В Крыму завели дело о незаконных раскопках братской могилы

Устроивший ДТП на Садовом кольце блогер выдавал себя за приехавшего в Донбасс ополченца

Блогер и пранкер Эдвард Бил, который, по информации правоохранительных органов, участвовал в смертельном ДТП на Садовом кольце, был в прошлом замешан в нескольких скандалах, обсуждавшихся в Сети.

В видео, опубликованном на youtube-канале «Компот», блогер рассказывал о целях своего пребывания в Донбассе. Эдвард Бил, стоя в военной форме и с автоматом в руках, сообщил, что приехал в Донбасс воевать против фашизма. В подписи под видео указано, что оно снято в июне 2015 года.

Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак пранкер рассказал, что его участие в боевых действиях в Донбассе было постановкой. На самом деле съемки проходили в Подмосковье, и за них Бил получил гонорар. В действительности же блогер служил в Калуге, писал «Московский комсомолец».

Также сообщалось о конфликте пранкера с консультантом одного из магазинов, ставшим жертвой розыгрыша блогера. Тогда продавец, разозлившись, пытался вытолкнуть Эдварда Била из магазина, однако тот нокаутировал сотрудника торговой точки. Есть в Сети и видеозаписи с участием блогера в известной телепередаче «Час суда», где он играл роль подсудимого, вернувшегося из колонии и избившего девушку за то, что та ему изменила, передает Swyper.

Ранее на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщалось, что одного человека зажало в машине, его пытаются извлечь. По данным ГИБДД, аварию спровоцировала выехавшая на встречную полосу движения машина, серьезно пострадала женщина-водитель.

Столичный департамент транспорта опубликовал видеозапись с моментом происшествия, на ней запечатлено, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. Среди разбитых машин – спорткар Audi RS6 одного из последних поколений стоимостью 9–10 млн рублей. Предположительно, его водитель и был виновником ДТП. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил. Он заявил, что не виновен в аварии с пятью машинами, за рулем принадлежащей ему Audi RS 6 Avant якобы находился его приятель, а сам он подъехал на место, чтобы разобраться в инциденте.



Однако по словам свидетелей, видеоблогер все же был за рулем Audi в момент ДТП, а затем пересел с водительского сиденья автомобиля на пассажирское. Одна из пострадавших в аварии успела разглядеть лицо блогера, который «быстро перепрыгнул назад», и считает Била причастным к ДТП, сообщает Lenta.

В ГИБДД по столице подтвердили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд авто на встречную полосу. Департамент транспорта Москвы сообщал, что у водителя, устроившего аварию на Садовом кольце, более 566 штрафов за нарушения правил дорожного движения. По информации ведомства, машина, из-за которой произошло столкновение, свыше 400 раз нарушала скоростной режим в 2021 году.