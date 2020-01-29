Задержан трижды раскопавший расстрельный ров под Симферополем мародер

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в уничтожении памятника истории и культуры народов России – расстрельного рва под Симферополем, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В сообщении на сайте МВД указывается, что ««70-летний житель Симферополя осуществлял незаконную раскопку на территории памятника жертвам геноцида, расположенном на 10-м километре Феодосийского шоссе, близ столицы республики».

Подозреваемый был задержан 22 января. В ходе задержания у него изъяли грабли, лопаты, цапки, ведра, налобный фонарь и другие инструменты. Также были обнаружены предметы, предположительно, выкопанные из расстрельного рва. Рядом с местом раскопок был найден автомобиль мужчины.

Отдел дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст.243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы сроком до трех лет.

При этом сообщается, что в июле 2017 года этот же мародер и его сын раскапывали место массового захоронения евреев, крымчаков, цыган и военнопленных, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами под Симферополем, передает агентство «Крым-информ».

В 2018 году мародера приговорили к 1,5 годам исправительной колонии строгого режима, однако через четыре месяца освободили.

Кроме того, мужчины уже вели незаконные раскопки у этих же могил в 2013 году, за что были приговорены к четырем и трем годам лишения свободы.