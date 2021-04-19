Эксперты предположили отказ от «дня тишины» при многодневном голосовании

Развитие новых форм голосования требует новых механизмов работы от всех участников избирательного процесса. При этом некоторые существующие нормы, такие как «день тишины» и некоторые другие могут уйти в прошлое, к таким выводам пришли участники круглого стола «Новые формы голосования в предстоящем выборном цикле: взгляд экспертов».

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов отметил, что на фоне активного внедрения новых форм голосования дискуссионным становится вопрос о сохранении некоторых действующих норм, таких как «день тишины» или постоянная видеотрансляция с избирательных участков. Это решение, по его словам, было реализовано в отсутствие прямого общественного наблюдения, сейчас оно выглядит избыточным, хотя видеофиксация, безусловно, должна вестись. Эксперт также допустил, что трансляция может остаться доступной для штабов наблюдателей, партий и кандидатов.

По мнению Шаповалова, формат «дня тишины» нуждается в модификации, особенно с учетом учетом распространения многодневного голосования практически на все уровни выборов, говорится в сообщении на сайте ассоциации Независимый общественный мониторинг. Эксперт убежден, что внедрение новых форм голосования совершенствует электоральный процесс, делая выборы более доступными, удобными и современными.

Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод обратил внимание на внедрение в России новых форм голосования – многодневного и дистанционного электронного голосования.

«По поводу многодневного голосования – мы всегда делали акцент на вопросе сохранности бюллетеней. Как показали кампании прошлого года, массовых нарушений в этой сфере не отмечено. В настоящее время в стране созданы эффективные механизмы для наблюдения», – сказал он.

Брод также отметил, что пока дистанционное электронное голосование получает позитивные оценки как экспертов, так и самих избирателей. Технических сбоев не происходит, напрасными оказались опасения, связанные с возможными манипуляциями результатами электронного голосования.

По оценкам авторитетных социологических служб, порядка 60% граждан дают положительную оценку новым формам голосования, признавая их удобство, комфорт и простоту. Одним их серьезных преимуществ формы электронного голосования является возможность принять участие в выборах, находясь дома или на работе. При этом Брод подчеркнул, что пока процедура ДЭГ внедряется в режиме эксперимента.

Директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Максим Григорьев подчеркнул, что избиратели поддерживают новые формы голосования, отмечая их удобство, и высказывают просьбы использовать их активнее. При этом эксперт отметил, что не видит проблем с обеспечением общественного контроля.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.