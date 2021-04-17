В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса

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17 апреля, суббота | Последнее обновление — 11:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
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Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина.
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Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»?
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Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В России выявили 9,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 9321 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 9321 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2822, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 586.
Всего в стране выявлено 4 693 469 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 319 389 человек, из них 8832 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 398 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 105 193 человека.
Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8995. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 326.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19
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Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что легко перенес вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) благодаря вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», – приводит слова президента Аргентины ТАСС.
По словам Фернандеса, он не знает, где заразился коронавирусом. В свою очередь лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент Аргентины вернется к обычному исполнению обязанностей.
Напомним, 3 апреля президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Повторный тест подтвердил у президента Аргентины коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19). В январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V».
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом
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Вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на пройденную вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя перенесенный в легкой форме COVID-19 главой Аргентины, который ранее проходил вакцинацию «Спутник V».
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией именно в легкой форме благодаря тому, что ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.
«Никто не застрахован от того, что может заболеть COVID-19 даже после того, как прошел вакцинацию. Президент Аргентины – человек в возрасте, и мы до конца пока не знаем, как на эту категорию людей действует прививка. Прививать начали только совсем недавно, поэтому должно пройти время, чтобы понять, насколько эффективно препарат действует на ту или иную категорию людей. Особенно, как она работает на людей с хроническими заболеваниями и так далее», – говорит Зверев.
Случаев заболевания среди привитых выявлено немного, но они есть, продолжает врач. И в этом ничего удивительного нет, поскольку в мире не существует вакцины со стопроцентной эффективностью. У людей всегда есть какие-то индивидуальные особенности, которые по-разному сочетаются с препаратом и по-разному позволяют организму выработать иммунитет.
«Когда прививают от гриппа, тоже нет стопроцентной гарантии. Мы говорим о том, что человек может заболеть, и такое случается, но по статистике, которая ведется последние годы, ни один человек, который был привит от гриппа, от этого заболевания не умер. А это очень важный показатель. Да, человек может заболеть, но при этом болезнь его не будет протекать тяжело и не будет серьезных осложнений, которые могут привести к смерти. Поэтому мы всегда и рекомендуем прививаться от гриппа, хотя вакцина эффективна на 80–85%», – рассказывает вирусолог.
С вакциной от коронавирусной инфекции, предположительно, должна сложиться аналогичная ситуация. «Пока мы все еще находимся в процессе изучения, ведь прививаем этой вакциной всего полгода. А пожилых людей совсем недавно начали прививать, поэтому пока никто не знает, какой процент привитых может переболеть. Но такие люди есть, и к этому нужно быть готовым», – заключил Зверев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат.
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Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
«Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии
Российская вакцина от коронавируса успешно прошла все лабораторные испытания в Биомедицинском центре академии наук Словакии, сообщил вице-премьер правительства республики Игор Матович.
«Спутник V» успешно прошел все 14 из 14 испытаний в Биомедицинском центре Академии наук Словакии», – передает слова Матовича ТАСС.
Вице-премьер заявил, что Словакия могла уже сейчас прививаться «Спутником V», однако этому помешала «политизированная позиция Государственного института по контролю лекарств [выполняющего в стране роль фармацевтического регулятора, поставившего под сомнение надежность] очень востребованного в мире препарата». «Одна десятая часть населения [пятимиллионной] Словакии хотят привиться только «Спутником V», – отметил Матович.
В четверг премье-министр республики Эдуард Хегер сообщил, что Словакия уже в мае может начать вакцинацию российским препаратом, если он успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V».
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
Вице-премьер Чехии посетит Москву для переговоров о закупке «Спутника V»
Первый вице-премьер Чехии, врио главы МИД Ян Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).
«В понедельник я лечу в Москву, где хочу договориться о возможной поставке (в Чехию) «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)», – написал Гамачек в своем Twitter.
Напомним, 11 апреля президент Чехии Милош Земан рассказал газете Blesk, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer. 2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
Финляндия начала переговоры с Россией о поставках «Спутника V»
Финляндия инициировала переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V», сообщило финское агентство STT со ссылкой на заявление министра по делам семьи и базовых услуг Кристы Киуру.
«Финляндия начинает переговоры с Россией о получении вакцины Sputnik. МИД начал подготовку к переговорам с Россией о получении вакцины», – передает сообщение РИА «Новости».
Глава министерства заявила об этом в ходе дебатов в парламенте, отвечая на вопрос депутата Харри Харкимо.
В Финляндии зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. При этом страна, как многие страны Европы, испытывает дефицит вакцины из-за проблем с поставками.
Между тем в феврале сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» может использоваться в Финляндии в случае одобрения ЕС.
Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V»
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Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш.
Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша.
В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam.
На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора.
Премьер Словакии назвал сроки начала вакцинации «Спутником V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может начать использоваться в Словакии уже с мая, если успешно пройдет экспертизу в сертифицированной лаборатории, сообщил премье-министр республики Эдуард Хегер на совместной конференции с чешским коллегой Андреем Бабишем.
«В ближайшие дни начнется тестирование вакцины «Спутник V» в сертифицированной лаборатории (в Венгрии). Если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике», – передает слова Хегера РИА «Новости».
По словам словацкого премьера, в настоящее юристы изучают соглашение о поставках российского препарата. При это Хегер отметил, что «значительная категория граждан Словакии хотели бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной «Спутник V». Премьер-министр Чехии в свою очередь напомнил, что Прага уже имеет предложение о поставках вакцины, и в понедельник первый вице-премьер страны Ян Гамачек отправится в Россию, чтобы предварительно договориться о контракте на получение препарата.
В понедельник президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V» по результатам исследований.
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения экс-премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V».
В апреле Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации. В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
Ученые выявили способность собак точно «вынюхивать» больных коронавирусом
Собаки имеют способность определять по запаху пациентов, болеющих коронавирусом, с точностью 96%, говорится в исследовании Школы ветеринарной медицины университета Пенсильвании.
В ходе эксперимента, в котором участвовали восемь лабрадоров-ретриверов и одна бельгийская овчарка породы малинуа, животных учили распознавать специальный реагент, а также отличать по запаху мочу здоровых людей от мочи больных коронавирусом, при этом все образцы были дезактивированы, сообщается на сайте университета.
Изучая результаты исследования, команда ученых обнаружила, что все девять собак могли легко идентифицировать положительные образцы SARS-CoV-2 со средней точностью 96%. Однако их чувствительность или способность избегать ложноотрицательных результатов была ниже ввиду строгих критериев оценки эксперимента. Специалисты отметили, что моча и слюна людей с коронавирусом имеют уникальный запах, и пришли к выводу, что в будущем дрессировка должна включать в себя большое количество разнообразных образцов, поскольку собаки со временем отбирают те образцы, запахи которых им знакомы. По мнению ведущего автора исследования Синтии Отто, результаты эксперимента можно будет развивать не только в обучении собак распознавать COVID-19, но и в работе по выявлению рака и других заболеваний.
Руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко рассказывал газете ВЗГЛЯД, почему собак, натренированных определять больных коронавирусом, пока нельзя применять повсеместно.
Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов сказал, что COVID-больной действительно может иметь какой-то специфический запах, а у собак достаточно острый нюх.
Сербия начала производство «Спутника V»
В Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».
Врач отверг регрессию онкозаболеваний из-за коронавируса
Коронавирус или вакцинация от него не влияет на регрессию онкологических заболеваний, многие онкобольные уже перенесли COVID-19, но массового улучшения состояния этих больных нет, заявил руководитель отдела междисциплинарной онкологии центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков.
«Предполагать, что это будет иметь какой-то массовый характер, не приходится, потому что большое количество онкологических пациентов переболело коронавирусом, и, соответственно, массовых сообщений о том, что все они начали выздоравливать или у них наблюдается улучшение, не поступало. Этого не видно и в реальной клинической практике», – цитирует РИА «Новости» Жукова.
По его словам, он встречал всего одно сообщение о том, что у пациентки с лимфомой была некая регрессия после перенесенного коронавируса, однако феномен спонтанных регрессий был описан и до коронавирусной эпохи.
«Даже если такое произошло, это некий феномен, скорее всего, иммунного характера. Рассчитывать на то, что коронавирусная инфекция или вакцинация будут излечивать пациентов, не приходится, во всяком случае на том уровне данных, который есть сейчас», – уточнил Жуков.
В марте в России начались исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями.
Напомним, в январе главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава совместно с учеными Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Позже он назвал ориентировочные сроки начала испытаний «Спутника V» на онкобольных.
Голикова пообещала скорое снятие антиковидных ограничений
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Увеличение объемов вакцинации от коронавируса в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», однако при отказе от них необходимо сохранять осторожность, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты. Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», – сказала она, передает ТАСС.
По ее словам, не стоит забывать о том, что апрель и май являются сложными сезонными месяцами заболеваемости в России и без пандемии. «Это сезонные инфекции, к которым может присоединяться ковид и присоединяется», – пояснила Голикова.
Она также уточнила, что число граждан, привившихся от коронавирусной инфекции в России, превысило восемь миллионов. «Наша с вами работа по вакцинации населения – это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время. Здесь была показана цифра – более восьми миллионов, сейчас количество существенно больше, объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо», – сказала Голикова.
Кроме того, она добавила, что порядка 30 млн россиян смогли пройти всероссийскую диспансеризацию в 2020 году, несмотря на пандемию. «Даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», – сказала она.
Голикова отметила, что ситуация с распространением коронавируса помешала развернуть эту работу более масштабно. «Сейчас важно эту работу развернуть, обратив особое внимание на тех граждан, которые перенесли ковид, потому что мы с вами отлично знаем, какие последствия этой болезни имеют люди, переболевшие ковидом», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России.
Росздравнадзор: При вакцинации «Спутником V» случаев тромбоза не выявлено
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что ни одного случая тромбоза на фоне вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано.
Она уточнила, что отсутствие побочных эффектов подтверждается и министерством здравоохранения Аргентины, публикующим данные по результатам клинического применения вакцины «Спутник V», передает РИА «Новости».
По ее словам, многостадийная очистка вакцины «Спутник V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Канаде пришлось приостановить миссию военных инструкторов на Украине
Миссия канадских военных инструкторов на Украине приостановлена из-за коронавируса, сообщил источник в минобороны Канады.
CBC сообщает, что среди персонала миссии произошла вспышка COVID-19, но число заболевших не указывается, они находятся на карантине. Globe and Mail пишет, что вспышка началась после церемонии смены командного состава миссии, передает ТАСС.
Напомним, около 200 канадских военных с 2015 года обучают украинских солдат и офицеров во Львовской области. Год назад из-за коронавируса обучение приостановили, большинство инструкторов вернулись в Канаду. На Украине осталось около 60 канадских военных. В июне работа миссии возобновилась.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Президент Владимир Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», – передает его слова РИА «Новости».
Путин, выступая на президиуме Русского географического общества (РГО), выразил надежду, что пандемия скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации населения, передает ТАСС.
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.
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