В Кремле рассказали об ответе на санкции США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Москвы на санкции Вашингтона и высылку десяти сотрудников российской дипмиссии, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

«В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, это в принципе является основополагающим. Но еще раз скажу вам, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия отвечать на американские санкции и когда.

Отвечая на вопрос, выдержит ли российская экономика введенные ограничения, он заявил, что макростабильность в России в полной мере обеспечивается, регулятор и власти действуют успешно и эффективно, передает РИА «Новости».

«Вы, наверное, уже слышали заявления наших экономистов на этот счет. Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно. Поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», – сказал Песков.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.

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