Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Правление национального банка Украины (НБУ) повысило учетную ставку на 1 п.п. – до 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п.п. – до 7,5% годовых. Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращение ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года», – говорится в сообщении нацбанка Украины.

Указывается, что прогноз нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года, так как, учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

При этом НБУ ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% из-за потерь экономики, связанных с усилением и продлением карантинных ограничений. По словам главы регулятора, в 2022-2023 годах рост экономики Украины будет близким к 4%.

Также регулятор прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 8% и ее возвращение к цели в 5% в первой половине 2022 года.

«Во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет содействовать ряд факторов – поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта низкой базы сравнения для отдельных товаров, эффект от повышения учетной ставки Национальным банком Украины. В результате, по итогу года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться в дальнейшем», – сказал Шевченко.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что экономика Украины за последние годы откатилась на 20 лет назад и теперь ее уже не восстановить.