Бывший арендатор рассказала о проблемах системы пожаротушения «Невской мануфактуры»

Экс-арендатор «Невской мануфактуры» заявила, что бизнесмены несколько лет пытались уговорить собственника восстановить систему пожаротушения в здании.

В договоре об аренде есть пункт, обязывающий арендаторов осуществлять все необходимые меры пожарной безопасности, подтвердила РИА «Новости» предпринимательница, снимавшая помещение в «Невской мануфактуре» до 2018 года.

«Та система пожаротушения, которая была в здании, она не работала очень давно. И арендаторы своими силами восстановить всю систему пожаротушения, естественно, не могли, потому что арендатор занимает 100 кв. метров, а система пожаротушения – на все 10 тыс. кв. метров», – пояснила собеседница.

Она указала, что каждый арендатор по договору предпринимал меры пожарной безопасности в своем помещении, например, ставил огнетушители. За счет арендаторов на этажах поставили противопожарные щиты и ящики с песком.

«Арендаторы вели переговоры с собственником о восстановлении (системы пожаротушения), но собственник не предпринимал никаких действий. Переговоры велись и в 2013-м, и 2015-м, и 2016 годах. Но управляющая компания «Невской мануфактурой» не хотела заниматься реальной эксплуатацией здания, вся была задача – собрать с арендаторов побольше денег», – указала бизнесмен.

Между тем на месте завалов после пожара ликвидировали все очаги возгораний, указал представитель экстренных служб. «Очаги тления под завалами ликвидированы, спасатели продолжают проливку завалов и стен здания», – сообщил он.

В понедельник в Петербурге загорелось здание фабрики «Невская мануфактура», расположенной на Октябрьской набережной.

Погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий, пострадали двое других пожарных. Сообщалось, что всех пожарных вывели из горящего здания, чтобы ликвидировать возгорание на расстоянии. Двое пожарных, которые пострадали при тушении здания, введены в медикаментозную кому.

Президент Владимир Путин наградил орденами Мужества трех пожарных, принимавших участие в тушении масштабного пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге и их коллегу из Асбеста. Двое награждены посмертно.

Невский районный суд арестовал генерального директора бизнес-центра «Невская мануфактура» Максима Макеева по делу о пожаре.