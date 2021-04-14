Жителей Крыма призвали избегать поездок на Украину из-за коронавируса

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14 апреля, среда | Последнее обновление — 10:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турция не увидела политических причин в решении России ограничить авиаперелеты
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Сейчас нельзя не учитывать, что американская государственность находится в серьезном кризисе. Поэтому США, скорее всего, попробуют повторить собственный опыт 1970-х годов.
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Международный опыт по предустановке программного обеспечения предусматривает два основных подхода: ограничение роста монополий и протекционизм на локальном рынке. ЕС и США в вопросах предустановки ПО отталкиваются от первого подхода. Китай и Япония – приверженцы второго.
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Люди, которые так негодовали на «царскую тиранию», привели к власти настоящую тиранию – и, в отличие от царизма, действительно кровавую. Почему это стоит вспомнить? Потому что присловье, что нельзя обманывать всех, все время и одними и теми же трюками, увы, неверно.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Жителей Крыма призвали избегать поездок на Украину из-за коронавируса
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Роспотребнадзор из-за роста числа завезенных из-за границы случаев коронавируса призвал жителей Крыма ограничить поездки на Украину, сообщила главный санитарный врач полуострова Наталья Пеньковская.
«Хочу обратиться к нашим жителям максимально ограничить передвижение на территорию Украины. К сожалению, сегодня мы фиксируем значительное передвижение граждан, проживающих на территории республики, в сторону сопредельного государства Украина и обратно из Украины в Россию, то есть на территорию Республики Крым. Если до этого случаи завозные у нас регистрировались в неделю один – два случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 – с территории Украины, два – из Турции и один из других зарубежных государств», – передает ТАСС слова Пеньковской на брифинге, который транслирует телеканал «Крым-24».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции и о том, что решение о приостановке авиасообщения с этой страной связано именно с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.
Москва призвала США держаться подальше от Крыма
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США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют».
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он.
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
Снимавшаяся голой на балконе в Дубае украинка рассказала о рационе в арабской тюрьме
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Депортированная из Дубая украинка, арестованная там за съемки в обнаженном виде, заявила, что после ареста в ОАЭ у всех девушек отбирали мобильные телефоны и угрожали убийством.
Участвовавшие в съемках обнаженными в Дубае девушки не являются «эскортницами», заявила собеседница ТСН.
Она сообщила, что за восемь дней ареста им не разрешали звонить родителям, чтобы сообщить, что они живы, а некоторым из арестованных девушек после ареста понадобилась медицинская помощь.
Украинка добавила, что в день съемки фотографии их «заманил полицейский» Ахмед.
«У нас отобрали абсолютно все, шмонали, завели сначала в комнату, где один матрас, а нас 12 девочек. Не кормили целый день, а ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой как из говна, но это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в четыре утра. Потом посадили в камеру, куда сажают людей, которые бунтуют», – продолжила она.
По ее словам, у девушек от стресса в тюрьме начались «женские дни», и им повезло, что одна из задержанных поделилась всем необходимым при таких случаях.
«Даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Нас угрожали убить заключенные из других камер, и мы молились Богу, чтобы нас не перевели в основную камеру, там драки каждый день, и все полицейские это видели», – поделилась воспоминаниями собеседница.
Ранее сообщалось, что задержанного за съемку голых девушек в Дубае россиянина решили депортировать. При этом его брат Владимир Концов рассказал, что российский программист Алексей Концов, задержанный в Дубае по подозрению в организации фотосессии с голыми девушками, вернется на родину самостоятельно.
Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. При этом российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.
В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину.
Лавров предложил Берлину «обменять» информацию о передвижении войск на данные по Навальному
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Россия хотела бы получить от Германии информацию по блогеру Алексею Навальному, если Берлин просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров на пресс-конференции в Тегеране заявил, что Россия имеет право «проводить те или иные мероприятия на своей территории», передает РИА «Новости».
«А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает», – отметил министр, указав, что в адрес российского руководства продолжают звучать бездоказательные обвинения в том, что блогер якобы был отравлен.
«Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа (министр обороны Германии Аннегрет) Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги», – подчеркнул Лавров.
Ранее Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва должна объяснить передвижения своих войск.
До этого президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Путин также указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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CNN удалил фейковое фото российских танков у границ Украины
Телеканал CNN удалил из своей статьи про поездку в Донбасс с лидером Украины Владимиром Зеленским фотографию украинской бронетехники, выданную журналистами за российские танки, на которую указала представитель МИД России Мария Захарова.
По состоянию на 15.00 мск снимка в материале, отмеченном Захаровой на сайте CNN уже нет, передает РИА «Новости».
Напомним, дипломат сообщила, что CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова отметила, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу
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Представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах подгруппы Родион Мирошник.
«Заседание политической группы было недолгим, украинская делегация снова сорвала переговоры. Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными. Киев отказался от конструктивного диалога по политическому урегулированию. Республиками были предложены варианты восстановления диалога в группе, но они отвергнуты Киевом», – написал он в Telegram.
По его словам, прежними остались требования Киева исключить из состава делегации ДНР отдельных ее членов, «что само по себе неприемлемо». «Тем более что в составе украинской делегации присутствует участник, который разыскивается органами правопорядка ДНР за совершение преступлений на территории республики – Денис Казанский», – добавил Мирошник.
В свою очередь в МИД ДНР рассказали, что предложили три варианта решения этой проблемы: либо в зеркальном порядке исключить обоих представителей общественности – и Майю Пирогову, против участия которой выступает Киев, и Дениса Казанского. Также был предложен другой вариант – продолжать работу в формате исключительно официальных представителей, без привлечения общественности, передает ТАСС.
«Тем не менее Киев отверг все наши предложения без единого внятного аргумента. Отговорками послужили абсурдные заявления о том, что внутренние конфликты могут быть урегулированы только с международно признанными государствами, что не соответствует ни мировой практике урегулирования конфликтов, ни элементарному здравому смыслу», – сообщил МИД ДНР.
В начале марта омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обвинила Киев в срыве переговоров по Донбассу. По ее словам, на очередном заседании представители Украины «придерживалась абсолютно недипломатичной линии поведения и нарушали установленный порядок ведения заседания».
До этого в ДНР заявили об отказе Украины рассматривать «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Эксперты оценили просьбы Киева разместить американские ЗРК «Пэтриот» на Украине
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«С практической точки зрения запрос Киева на получение ЗРК Patriot не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя требование властей Украины к США разместить на территории страны ЗРК Patriot.
«Это не более, чем политическое заявление и банальное сотрясение воздуха», – убежден военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. По его словам, некоторые украинские политики «слишком много чего хотят», но при этом «выступают в роли халявщиков».
«С практической точки зрения этот запрос не будет реализован, потому что украинские хотелки никого не интересуют даже в условиях стратегического противостояния США с Россией», – сказал Коротченко.
«Кроме того, для США размещать ЗРК Patriot на Украине – это огромный риск», – добавляет доктор военных наук Константин Сивков. «Ситуация в стране нестабильная, власть может смениться в любой момент. А если это произойдет, тогда будет не очень понятно, в чьих руках окажутся эти комплексы», – пояснил собеседник.
«Также американцы учитывают, что в ДНР и ЛНР находятся пророссийские силы, в связи с чем они осознают риски утечки информации, касающейся нюансов работы комплексов. Также они понимают, что Россия будет принимать ответные меры. А поскольку в такой ситуации есть вероятность гибели американских военных – они туда не сунутся», – заключил Сивков.
Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России». По его словам, Украина «держит оборону не только для себя, но и для Запада». «А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие – в Польше», – сказал он. Ермак заявил: «Они должны быть здесь», – цитирует его Time.
При этом эффективность Patriot многими ставится под сомнение. Например, в сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. После этого Пентагон объявил о переброске дополнительных комплексов ПВО и ПРО на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. В связи с серьезными последствиями атаки покупка комплексов Patriot была названа «деньгами на ветер». Кроме того, американские военные базы и посольство в Ираке также регулярно обстреливаются, несмотря на размещение там ЗРК Patriot.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американские Patriot не смогли защитить главное богатство Саудовской Аравии от полуграмотных боевиков.
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Названы главные признаки постковидного синдрома
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Основные признаки постковидного синдрома – нарушение сна, головные и мышечные боли, аритмия, расстройство сердечно-сосудистой системы, а также проблемы с желудком и кишечником, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили.
По его словам, выявление постковидного синдрома и его своевременное лечение также важно, как и лечение самого коронавируса. Как отметил Мацкеплишвили, синдром проявляется по-разному. «Среди симптомов – и длительное повышение температуры до 37,1 – 37,2, иногда по несколько месяцев. С одной стороны, все эти симптомы связывают с хроническим воспалением, но сейчас мы приблизились к разгадке самой сути постковидного синдрома, и более того, мы близки к разгадке того, как его лечить», – сказал врач в беседе с «Комсомольской правдой».
Кардиолог также сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается много серьезных изменений со стороны дыхательной системы. По его данным, у некоторых людей развивается фиброз легких, неврологические проявления, кожные проявления, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.
По словам специалиста, таким людям не мерещатся различные симптомы – они действительно нездоровы.
Он добавил, что входит в состав международной группы, сформированной из ученых со всего мира. Мацкеплишвили подчеркнул, что в ближайшее время планируется выход научной статьи, где будет разгадка феномена постковидного синдрома.
Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации.
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
Определена возможная причина тромбоза после вакцины Johnson&Johnson
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Причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, заявил Питер Маркс, глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США.
«У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора, который дает очень редкий иммунный ответ, вызывающий активацию тромбоцитов», – приводит ТАСС слова Маркса в ходе совместной конференции FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это «ведущая теория по поводу того, что происходит».
Ранее первый заместитель руководителя Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Энн Шушат назвала опасные симптомы после вакцинации препаратом J&J.
Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. Позже стало известно, что Johnson&Johnson заморозила поставки вакцины от коронавируса в Евросоюз.
В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов.
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Рекордное число случаев коронавируса выявлено в Турции
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59187 заболевших, свидетельствуют данные минздрава республики.
«Сегодня выявлено 59187 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2723 больных. Умерли 273 больных, с начала пандемии – 34455. В тяжелом состоянии находится 2951 больной», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
В прошлый четверг в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Днем позже Турция вновь приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса. В минувшие пятницу и субботу в Турции также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста.
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Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян
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Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам.
«Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе.
На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт.
«Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник.
Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры.
«Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья.
Россиян призвали проявить патриотизм и отказаться от отдыха в Турции
Россиянам, которые ранее запланировали отдых в Турции, следует проявить патриотизм и отказаться от поездки в страну, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к родине», – написал Косачев в Facebook.
При этом вице-спикер обратил внимание, что российские граждане запланировали свой отдых задолго до слов турецкого лидера о том, что Турция не признает «аннексию» Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины.
Тем не менее он выразил надежду, что после таких заявлений хотя бы часть россиян посчитали бы для себя невозможным ехать в страну, которая посягает на права и свободы миллионов их сограждан. Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято по собственному выбору, а не из-за отмененных рейсов.
Также сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тыс. россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну.
«В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе – еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а (президент Украины Владимир) Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», – сказал он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.
Киев пообещал генсеку НАТО никогда не становиться частью «русского мира»
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Киев намерен решать конфликт на юго-востоке Украины дипломатическим путем, наступательных действий не планируется, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира».
«Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий», – цитирует его ТАСС.
По словам Кулебы, Украина настроена на решение ситуации в Донбассе дипломатическим путем, однако не будет терять бдительности в случае, если «начнется виток насилия».
При этом украинский министр заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». «Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнеры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», – сказал он.
Кулеба добавил, что членство в НАТО для Украины – это вопрос времени. «В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО сделало обещание Украине и Грузии. Мы верим союзникам и этой организации, что обещание будет выполнено», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Глава пресс-службы посольства России в Париже Сергей Паринов заявлял, что украинские войска находятся там, где их в соответствии с Минскими соглашениями быть не должно.
В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
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Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся себя уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
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Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса
В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.
«Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00.
Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию.
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