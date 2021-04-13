Рекордное число случаев коронавируса выявлено в Турции Байден заявил о наличии у США вакцин «для каждого американца» 13 апреля 2021, 23:24 Текст: Антон Никитин

Администрация Соединенных Штатов закупила 600 млн доз вакцин от нового коронавируса, производителем которых является не американская компания Johnson&Johnson или англо-шведская AstraZeneca, этого количества препаратов достаточно для каждого американца, сообщил президент США Джо Байден. «Я позаботился о том, чтобы у нас было 600 млн доз вакцин не Johnson&Johnson и/или AstraZeneca. Поэтому вакцины достаточно, то есть в основном 100%, бесспорно, для каждого американца», – приводит слова Байдена ТАСС. Ранее во вторник Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В прошлую пятницу в США закрыли два центра вакцинации от коронавируса препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции у привитых граждан. При этом, по сообщениям СМИ, Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Кремль раскрыл детали беседы Путина и Байдена 13 апреля 2021, 19:19 Текст: Алексей Дегтярев

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», сообщила пресс-служба Кремля. «Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Оба политика выразили готовность продолжать диалог по самым важным направлениям обеспечения глобальной безопасности, отвечающим интересам России, США и всего мирового сообщества. «Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», – отмечается в сообщении. Американский лидер в этом контексте предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи глав государств. Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Украине. Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию. Политики условились дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе беседы вопросы. Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Белый дом: Байден предложил Путину провести встречу 13 апреля 2021, 18:30

Фото: CNP/MediaPunch/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу, сообщила пресс-служба Белого дома. «Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США. Рубль резко вырос после разговора Путина и Байдена 13 апреля 2021, 18:47 Текст: Ксения Панькова

Рубль резко усилил рост после сообщения Белого дома о том, что президент США Джозеф Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу, свидетельствуют данные торгов. Из данных Московской биржи следует, что курс доллара расчетами «завтра» на 18.37 мск падал на 1,01 рубля до 76,37 рубля, курс евро – на 1,07 рубля до уровня 91,10 рубля. На сообщениях Белого дома о возможной встречи Путина и Байдена доллар и евро дополнительно быстро потеряли более 70 копеек каждый, передает РИА «Новости». Ранее в Белом доме сообщили, что американский президент Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести встречу. Эксперт: Желание Байдена поговорить с Путиным – важный сигнал России и миру 13 апреля 2021, 20:10 Текст: Ксения Панькова

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что состоявшийся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена свидетельствует о присутствии определенного рода разума в международных делах и является позитивным знаком. «Сам факт этого разговора позитивный, его трактовать в этом отношении как-то двояко не стоит. Понятно, что Байден будет проводить свою политику, занимать жесткую позицию и так далее. Но факт изъявления желания провести этот разговор – это важный сигнал и России, и окружающему миру в условиях эскалации напряженности», – цитирует ТАСС Быстрицкого. По его словам, в информационном хаосе, который окружает мировую политическую жизнь, очень важно «сохранять связи между государствами, лидерами стран, которые позволяли бы доносить информацию ответственно и достаточно точно». Прямые разговоры, прямые вопросы и ответы на них, как отметил эксперт, – важный элемент выяснения позиций друг друга и основание для принятия разумных решений. «В этой ситуации – это позитивный знак, который позволяет как минимум создать пространство для многих других разговоров», – подчеркнул он. В то же время эксперт призвал не переоценивать сам факт контакта лидеров России и США. «Это только высказывание намерений. Тем не менее, там прозвучали фразы, что нужно строить рациональные отношения, искать условия сосуществования», – добавил он, напомнив, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов все еще находится в Москве, куда был приглашен для консультаций. По его мнению, необходимо каким-то образом искать выход «из сложившегося тупика», и стороны осознают это. Разговор Путина и Байдена состоялся во вторник по инициативе США. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Пресс-служба Кремля сообщила, что Байден в ходе телефонной беседы с Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке», также лидеры России и США обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. Политолог: Америка не может решить без России принципиальные для себя проблемы 13 апреля 2021, 22:05

Фото: Adam Schultz/Zuma, Дружинин Алексей/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

Факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне. «Есть целый ряд вопросов, касающихся безопасности, стратегической стабильности, которые не могут быть решены без диалога двух стран. Украина будет в первом ряду этих обсуждений. Хотя, насколько я понимаю администрацию Байдена, они не хотели бы слишком активно лезть в украинские дела – поскольку считают, что это, в общем, европейская проблема», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Возможно, обострение ситуации в Донбассе психологически ускорило принятие Белым домом решения о необходимости встречи президентов России и США», – добавил эксперт. Но кроме того, отметил Кортунов, надо учесть, что ситуация в Донбассе для Вашингтона остается одной из точек давления на Россию. «Если рассуждать цинично, эта ситуация удобна для администрации Байдена», – полагает собеседник. Как бы то ни было, возможная встреча двух президентов поможет реанимировать отношения Вашингтона и Москвы, считает эксперт. «Конечно, нужно что-то делать и с деградировавшими дипломатические контактами – посольской войной, захватом зданий российских представительств и так далее. Кроме того, накопилось много региональных проблем, по которым в любом случае надо консультироваться. И это не только Украина, но и иранская ядерная программа, Северная Корея, Афганистан, даже Сирия – повестка дня большая», – перечислил Кортунов. Собственно, сам факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США «сложилась – в том числе и на российском направлении», полагает политолог-международник. «Есть аппарат, есть эксперты, есть работающий аналитический центр. Значит, у них определилась и стратегия с пониманием каких-то красных линий, – рассуждает Кортунов. – Это одно объяснение. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для Соединенных Штатов. Например, тот же Афганистан. Вывод американских войск хотелось бы сделать менее болезненным для США, а у России свои контакты с талибами, свои отношения с Пакистаном, с Китаем». По мнению Кортунова, отношение Байдена к Москве достаточно прагматичное. «Там, где он считает, что Россия создает проблемы США – он будет пытаться на нас давить. Там же, где российская позиция, с точки зрения Байдена, будет помогать Вашингтону решать какие-то вопросы, он будет сотрудничать. Во всяком случае, первоначальные опасения, что сейчас начнется идеологический крестовый поход, пока не оправдываются», – полагает эксперт. Кроме того, состоявшийся телефонный разговор свидетельствует, что Байден чувствует себя достаточно уверенно, чтобы предлагать очную встречу Путину, считает Кортунов. «Многие говорили – президент США, мол, уже старик, деменция у него, поэтому американцы не решатся выпускать его на такую встречу. Но Байден, тем не менее, считает возможным с Путиным говорить, значит, он уверен в своих силах. В свою очередь российский президент, несмотря на ни на что, решил вести диалог, что правильно в сложившейся ситуации», – отметил гендиректор РСМД. На ваш взгляд Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России? Да

Нет

В телефонном разговоре президентов России и США, состоявшемся во вторник, Байден «подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране», сообщил Белый дом. Пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки сообщила, что встреча может состояться летом, передает РИА «Новости» . Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться, добавила Псаки. В МИД Австрии сообщили ТАСС, что Вена может предоставить свою площадку для возможной встречи лидеров США и России. Новость о возможной скорой личной встрече президентов глобальна по масштабам, значимости и перспективам, написал в Facebook вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «То, что именно Байден позвонил Путину, во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени», – отметил сенатор. «Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке скорее хорошая новость, чем плохая, – сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. – Хорошая прежде всего в том, что лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями». Бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что российско-американский саммит поможет двум странам строить отношения по-новому. Горбачев заявил «Интерфаксу», что «неоднократно призывал руководителей РФ и США к проведению подобной встречи, поскольку только так можно начать по-новому выстраивать двусторонние отношения». «Тем более у наших стран есть опыт. Я имею в виду мои встречи с президентом Рейганом в Женеве и Рейкьявике», – напомнил последний советский лидер. Оптимизм Горбачева мало на чем основан: новая «разрядка» не предвидится, заметил по этому поводу в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков. Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира, отметил парламентарий. Но, добавил он, нет основы, на которой можно выстроить отношения «по-новому». «Горбачев выстраивал такие «новые» отношения с США и Западом на основе односторонних уступок и геополитического отступления. Путин – политик совсем другого типа. Наши геополитические разногласия с США сохраняются и вряд ли будут менее острыми», – отметил Пушков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вена предложила стать площадкой для саммита России и США 13 апреля 2021, 21:39

Фото: Белоусов Виталий/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Если лидеры России Владимир Путин и США Джо Байден решат провести встречу на территории Австрии, Вена всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку, заявили в МИД Австрии. «Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остается за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов», – цитирует заявление ТАСС. Традиционно Вена является площадкой для переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подтверждал, что страна готова продолжить предоставлять свои услуги в качестве площадки для американо-российских переговоров. Напомним, президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Названы главные признаки постковидного синдрома 13 апреля 2021, 18:08

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Основные признаки постковидного синдрома – нарушение сна, головные и мышечные боли, аритмия, расстройство сердечно-сосудистой системы, а также проблемы с желудком и кишечником, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили. По его словам, выявление постковидного синдрома и его своевременное лечение также важно, как и лечение самого коронавируса. Как отметил Мацкеплишвили, синдром проявляется по-разному. «Среди симптомов – и длительное повышение температуры до 37,1 – 37,2, иногда по несколько месяцев. С одной стороны, все эти симптомы связывают с хроническим воспалением, но сейчас мы приблизились к разгадке самой сути постковидного синдрома, и более того, мы близки к разгадке того, как его лечить», – сказал врач в беседе с «Комсомольской правдой». Кардиолог также сообщил, что у переболевших коронавирусом наблюдается много серьезных изменений со стороны дыхательной системы. По его данным, у некоторых людей развивается фиброз легких, неврологические проявления, кожные проявления, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, таким людям не мерещатся различные симптомы – они действительно нездоровы. Он добавил, что входит в состав международной группы, сформированной из ученых со всего мира. Мацкеплишвили подчеркнул, что в ближайшее время планируется выход научной статьи, где будет разгадка феномена постковидного синдрома. Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией. Напомним, в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации. Названы сроки начала производства «Спутника V» в Италии 13 апреля 2021, 17:20 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины «Спутник V» в Италии начнется на заводе итало-швейцарской компании Adienne в ближайшие пару месяцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметив, готовность фонда поделиться технологиями производства вакцины с другими странами. Как отметил Дмитриев, РФПИ создает в других странах рабочие места, а также возможности для компаний. «Одна из таких компаний, например, – это Adienne, итало-швейцарская компания. Мы ожидаем, что производство на итальянском заводе начнется в ближайшие пару месяцев», – приводит его слова РИА «Новости». Дмитриев также подчеркнул, что РФПИ готов поделиться технологиями производства вакцины с другими странами и сотрудничать в духе партнерства. Ранее председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико сообщил, что два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентств. В марте премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса 13 апреля 2021, 19:58 Текст: Елизавета Булкина

В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. «Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00. Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).



В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Байден намерен вывести войска из Афганистана до 11 сентября 13 апреля 2021, 19:38 Текст: Абдулла Шакиров

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден планирует вывести войска из Афганистана к 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке, то есть до 11 сентября этого года, сообщили источники, знакомые с планами американского лидера. Решение было принято после рассмотрения администрацией США вариантов дальнейших действий в Афганистане. Ожидается, что Байден объявит об этом в среду, 14 апреля, пишет Washington Post. «Если мы нарушим крайний срок 1 мая, установленный договоренностями предыдущей администрации, мы вернемся к войне с «Талибаном» (движение, запрещенное в России), а это, по мнению Байдена, не отвечает национальным интересам», – отметил собеседник издания. Как подчеркнул источник, основные угрозы для США исходят из других мест, например, Африки, Сирии, Йемена, а также Северной Кореи и Ирана. В 2011 году экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама заявлял о выводе войск из Афганистана: к сентябрю 2012 года из исламской республики должны были вернуться 33 тыс. американских военных. Четыре года спустя Обама сообщил об отсрочке вывода войск из Афганистана. Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов с 23 мая 13 апреля 2021, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Власти Израиля работают над программой по началу приема групп вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, разрешить въезд в страну планируется с 23 мая, сообщили израильские министерства здравоохранения и туризма. «Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», – цитирует документ ТАСС. Напомним, 8 апреля в Израиле вступили в силу новые правила на въезд в страну для иностранных граждан. Границы открыты для граждан или постоянных жителей, которые находятся за рубежом и имеют родственников первой степени в Израиле. Они имеют право приехать со своими супругами и детьми, вне зависимости от их гражданства. Кроме того, попасть в страну могут и иностранцы, также с супругами и детьми, у которых есть израильские родственники первой степени (граждане или постоянные жители), проживающие в Израиле. В США рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID препаратом Johnson & Johnson 13 апреля 2021, 15:12 Текст: Елизавета Булкина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. «Сегодня FDA и CDC опубликовали заявление относительно вакцины Johnson & Johnson против COVID-19. Мы рекомендуем сделать паузу в использовании этой вакцины из соображений предосторожности», – передает РИА «Новости» заявление FDA.



По данным New York Times на основе информации от официальных лиц, случаи образования тромбов после вакцинации препаратом J&J были выявлены у шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет. Одна женщина умерла, еще одна была госпитализирована в критическом состоянии. Согласно данным CDC, препарат компании Johnson & Johnson получили около 7 млн американцев. Между тем управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов. Ранее в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. Патриарх Кирилл назвал не подверженными инфекции святые дары для причастия 13 апреля 2021, 17:08 Текст: Елена Мирошниченко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святые дары, которые используются во время причастия, не подвержены инфекции, при этом он отметил, что соблюдать противовирусные меры в храмах необходимо. «Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет», – цитирует патриарха РИА «Новости». Он также рассказал, что из общей чаши святые дары потребляют и священнослужители. «После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым», – отметил патриарх Кирилл. При этом он считает, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно. Он уточнил, что решение «предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции». Патриарх заключил, что необходимо «продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ». Святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. В марте 2020 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с угрозой распространения коронавируса утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств, сообщили в Московском патриархате. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования. Мясников обратился к пожилым по поводу вакцинации от COVID 13 апреля 2021, 09:49 Текст: Наталья Ануфриева

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал пожилых россиян вакцинироваться от коронавируса, указав, что боязнь препарата иррациональна. Мясников напомнил в Telegram, что в начале пандемии он сказал: «Мы все так или иначе переболеем. Кому суждено – тяжело, кому суждено умереть – умрут». «Я помню, какую бурю негодования вызвали мои слова! Но такова была ситуация на тот момент. Не было ни лекарств от коронавируса, ни вакцин. Сегодня ситуация изменилась. У нас есть средства предотвращения тяжелых вариантов течения», – добавил врач. Однако, указывает Мясников, «это кого-то не устраивает»: «Теперь иррациональный страх вакцинации. Ну вот, вам же дали альтернативу, где массовый наплыв в медцентры на вакцинацию? Особенно удивляют пожилые. Ну вы-то чего еще боитесь?! Все видели, все испытали, вам ли бояться? Чего? Вы можете мне и другим не верить, что прививка безопасна (а это факт). Но боитесь чего конкретно? Обострения хронических болезней, кабы чего не вышло?! Но эти болезни с вами уже десятилетия, и именно они объединятся с коронавирусом, если заразитесь, чтобы вас убить!». Он подчеркнул, что «у пожилых и хронически больных ставки совсем другие», вакцина может защитить этих пациентов «не так надежно, как молодых и здоровых, но в первую очередь защита нужна именно вам». «И не пренебрегайте остальными элементарными средствами защиты. Я часто говорю: интерфероны капли в нос. Помогает? Надеемся. Вреда нет, а польза весьма возможна. Мы продолжаем клинические испытания «Интерферона-гамма «капли в нос» на базе моей Московской клинической больницы. Первые данные обнадеживающие и опубликованы. Сегодня – не 20-й год! Есть защита. Дело за вами!» – заключил он. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД