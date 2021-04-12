Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав Путин подписал новую редакцию основ госполитики по международной информбезопасности Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам 12 апреля 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. «Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли. Ранее Путин заявил, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.

Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян 12 апреля 2021, 17:26

Фото: «Люди в черном»/Columbia Pictures

Corporation

Текст: Елизавета Булкина

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. На вопрос о том, верит ли он в возможное существование внеземных цивилизаций, космонавт ответил утвердительно. Кононенко пояснил, что сейчас уже открыто большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. «Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», – передает слова космонавта ТАСС.



Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. «Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», – сказал при этом он. Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что НЛО, запечатленные Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX. Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США» 12 апреля 2021, 10:51

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – сказал он, передает РИА «Новости». В прошлом году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Кроме того, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе международной кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе 12 апреля 2021, 00:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Москва предлагает ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Россия считает, что космос можно будет использовать «в созидательных целях, на благо всего человечества» только при условии «предотвращения гонки вооружений». Поэтому Москва считает необходимым начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», передает РИА «Новости». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». Пока инструмент не разработан, стабилизировать ситуацию должна «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Уже три десятка стран стали полноформатными участниками инициативы. Министр подчеркнул, что «конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня». Он отметил, что «прорыв в околоземное пространство невозможно переоценить». «Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», – сказал он. Напомним, США заявляли, что российские лазерные системы можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с Земли или нарушения способности использовать спутники». Россия и Китай неоднократно обвиняли США в милитаризации космоса. Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав 12 апреля 2021, 18:38 Текст: Ксения Панькова

Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. «В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает ТАСС. Он также отметил, что Россия и дальше будет развивать международные программы, и готова к международному сотрудничеству в космосе. Ранее Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. Также во время поездки в Саратовскую область лидер страны проводит совещание по развитию космической деятельности. 12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области. Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ 12 апреля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций. Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами – инвестиций в финансовые активы, в том числе, иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян, передает РИА «Новости». Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития. Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБу задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих «приоритетные экспортно ориентированные проекты», если цены на их продукцию снизятся. Напомним, в марте Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ. Путин поручил отслеживать инвестактивность крупнейших российских компаний 12 апреля 2021, 10:42 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний. «Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В документе отмечается, что ФНС должна отчитаться перед главой государства по этому вопросу в срок до 15 сентября 2021 года, а в дальнейшем – отчитываться ежеквартально. Кроме того, Путин поручил завершить создание механизма по компенсации регионам затрат на инвествычеты. «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о завершении формирования и реализации механизма, предусматривающего возможность ежегодной компенсации бюджетам субъектов РФ, предоставивших налогоплательщикам инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных указанными субъектами РФ доходов в связи с предоставлением таких вычетов», – указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля 2021 года. Также кабмин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и «Деловой Россией» должны обсудить дальнейшее совершенствование механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им в том числе поручено рассмотреть вопросы о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых представителями малого и среднего бизнеса, а также о возмещении за счет федерального или регионального бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов. Глава государства поручил им также обсудить заключение и сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным 12 апреля 2021, 12:01 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы (на этот счет)», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским, передает ТАСС. Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщило, что Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. «Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель. Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе. Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным 12 апреля 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов. «Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости». Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов. Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом. Россияне поддержали сохранение расходов на освоение космоса 12 апреля 2021, 12:58 Текст: Елизавета Булкина

Россия должна участвовать в освоении космоса, расходы на реализацию космических программ сокращать не следует, такого мнения придерживается большинство россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По данным исследования, 91% опрошенных полагают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса, 7% считают, что делать этого не стоит, а 2% респондентов затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Большинство опрошенных (75%) думают, что не стоит сокращать расходы на освоение космоса, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. 15% россиян выступили за сокращение расходов на космическую программу. Также граждане рассказали, зачем, по их мнению, Россия должна участвовать в освоении космоса. В первую очередь это важно для развития науки и высоких технологий, так считают 52% респондентов. 44% полагают, что освоение космического пространства необходимо России для обеспечения обороноспособности страны. В том числе граждане среди таких целей отмечали поддержание престижа страны на международной арене (17%), развитие авиакосмической промышленности, создание новых рабочих мест и обеспечение возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем (по 10% соответственно). Почти напополам разделились мнения россиян при ответе на вопрос о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс?»: 42% считают, что скорее должна, 48% – что не должна.



Данные опроса также говорят о том, что 69% россиян знают дату первого полета человека в космос. Имя первого космонавта – Юрия Гагарина – знают 97% граждан.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет. Опрос был проведен методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду. Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Путин снял с должности замглавы ФСИН Рудого 12 апреля 2021, 18:14 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии Анатолия Рудого с должности первого заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). «Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Рудого Анатолия Анатольевича от должности первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу 12 апреля. Рудый был назначен на должность в 2014 году указом президента. С 1988 по 1994 годы служил в Вооруженных силах, с 1994 по 2012 годы проходил службу на различных должностях в Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации с 1994 по 2012 годы. Минобороны представило уникальные образцы космических аппаратов 12 апреля 2021, 14:48 Текст: Алина Назарова

Минобороны ко Дню космонавтики представило видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой. «В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности», - говорится в сообщении министерства обороны, передает РИА «Новости». Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. «По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники», – указывается в сообщении. В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров. Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство. Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. «В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ», – говорится в сообщении. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение.