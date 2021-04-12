Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным Названы условия допуска сотрудников СМИ на послание Путина 12 апреля 2021, 11:37 Текст: Евгения Шестак

Обязательным условием допуска журналистов на послание Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе Кремля. «Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора», – цитирует РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что «количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора». Заявки на аккредитацию принимаются, исходя из квоты: печатные СМИ – два человека (один корреспондент, один фотограф); информагентства – три человека (два корреспондента, один фотограф); электронные издания – один человек (один корреспондент); телевизионные СМИ – шесть человек (два корреспондента, два оператора, два звукооператора); радиокомпании – один человек (один корреспондент). «Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде», – добавили в пресс-службе Кремля. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Послание будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.

Пушков: Госсекретарь США пытается утопить в словах возмутительный поступок своего шефа 9 апреля 2021, 18:25

Фото: flickr.com

Текст: Наталья Макарова

«Заявление Байдена объяснить невозможно. Вашингтону стоило бы принести за него извинения», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя сбивчивые объяснения главы Госдепа Энтони Блинкена того, почему Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству. «Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена невразумительно – он ушел в сторону, вместо того, чтобы принести извинения и сказать, что в Вашингтоне надеются, что этот неприятный эпизод не окажет разрушительного воздействия на контакты с Москвой», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. «Никакого прагматизма, как выразился Блинкен, в персональной атаке Байдена на Путина не было, – подчеркнул собеседник. – Прагматизм предполагает соотнесение целей и средств. Если США хотят взаимодействовать с Россией, то это заявление было недопустимо и оно требует извинений. Если не хотят – тогда не надо делать вид, что это не так». По словам Пушкова, заявление главы Соединенных Штатов в адрес российского президента объяснить невозможно. «Со стороны Байдена это намеренная атака личного характера – оскорбительная по содержанию и недопустимая по сути. Теперь Блинкен пытается утопить в словах крайне неблаговидный поступок американского лидера», – считает сенатор. «Слова Байдена вызывают удивление еще и потому что ему самому необходимы контакты с Путиным для решения ряда международных вопросов, – поясняет Пушков. – Сейчас, к примеру, он хочет провести саммит по вопросам климата в онлайн-формате. Он подумал о том, как его приглашение принять участие в этом саммите сочетается с таким выпадом?» «Иными словами, глава США ставит под серьезный вопрос свои же инициативы. Это отражает лишь свойственное для него позерство и крайнюю непродуманность его действий. Во всяком случае в моих глазах авторитетность Байдена как лидера после его скандального заявления резко упала», – заключил сенатор. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил личный выпад Джо Байдена в адрес Путина «политическим прагматизмом». При этом он отметил, что в то же время Байден остается «открытым к сотрудничеству с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес». Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами. Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обсудил с Эрдоганом уклонение Киева от выполнения минских соглашений 9 апреля 2021, 18:07

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом по его просьбе изложил российские подходы к разрешению кризиса на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. «По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года», – сообщается на сайте Кремля. Путин в ходе переговоров выразил обеспокоенность тем, что Киев уклоняется от реализации Минских соглашений, и в последнее время возобновляет «опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения». Ранее администрация Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci. Позднее в пресс-службе производителя турецких беспилотников компании Baykar сообщили, что Киев уже приобрел одноименные ударные беспилотники, посещение производства компании в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не запланировано. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия. В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД России подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации. Тем временем в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Вашингтона на случай конфликта с Россией. Песков рассказал подробности о послании Путина Федеральному собранию 11 апреля 2021, 14:19

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки. В программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину Песков рассказал, что выходя из ковидного кризиса необходимо «компенсировать то проседание, которое имело место». Об этом сообщает РИА «Новости». «И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в послании. Какие-то системные меры поддержки. Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году», – заявил Песков. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна находится на выходе из кризиса, пока неясно быстро ли завершится этот процесс или будет растянут по времени. «Мы находимся в очень ответственном и непростом периоде. Это период выхода из ковидного кризиса, при том понимании, что и кризис-то как таковой еще не закончился. И мы только на выходе», – сказал Песков. Он также напомнил, что «у нас работает полностью промышленность, у нас работает сфера образования, у нас относительно разгрузилась система здравоохранения. У нас работает сфера услуг, у нас стал развиваться внутренний туризм. А у наших соседей, наоборот, произошло ужесточение и урезание всего и вся из-за третьей волны». Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID 10 апреля 2021, 15:16 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС. Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо. Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать». Путин сменил главу Северной Осетии 9 апреля 2021, 15:05 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии вместо ушедшего в отставку Вячеслава Битарова. «Постановляю принять отставку главы Республики Северная Осетия – Алания Битарова Вячеслава Зелимхановича по собственному желанию», – говорится в указе президента на сайте Кремля. Тем же указом Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от ранее занимаемой должности полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Перед этим Путин в ходе встречи по видеосвязи предложил Меняйло стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. «Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна. Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически все знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?» – сказал Путин. «Я готов к работе», – заверил Меняйло, передает РИА «Новости». Ранее в пятницу пресс-служба главы Северной Осетии опровергла сообщения об отставке главы региона Вячеслава Битарова. Вячеслав Битаров был назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии в феврале 2016 года. В сентябре парламент Северной Осетии избрал Битарова главой республики. Согласно результатам тайного электронного голосования, его кандидатуру поддержали 56 депутатов. Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика «Контр-адмирал Власов». В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года указом президента Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги». Путин напомнил Эрдогану о важности сохранения конвенции Монтрё 9 апреля 2021, 17:44 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на фоне планов строительства Анкарой Стамбульского канала заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о важности сохранения режима черноморских проливов по конвенции Монтрё. «В связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима Черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор. По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, проект канала не направлен на отказ Турции от конвенции Монтрё. Тем временем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов президента страны Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России. Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу. Путин выразил Елизавете II соболезнования в связи со смертью принца Филипа 9 апреля 2021, 16:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга принца Филипа, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной ее супруга – принца Филиппа, герцога Эдинбургского», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В телеграмме, в частности, подчеркивается, что с именем принца Филипа «связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны». «Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом», – отметил Путин. Президент также пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты, а также попросил передать слова искреннего сочувствия всем членам королевской семьи. Принц Филипп умер утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В Великобритании объявлен траур. Обычно национальный траур длится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям. Песков: Путин в разговоре с Меркель назвал перемещение российских войск внутренним делом 9 апреля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ответ на ее призывы отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной, заявил, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент дал необходимое разъяснение. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Но первое – мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, что сказал Путин в ответ на призыв Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной. Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с Путиным призвала отказаться от наращивания военного присутствия России у границ с Украиной. В свою очередь Путин обратил внимание Меркель на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе. Путин и Эрдоган обсудили борьбу с COVID и совместное производство «Спутника V» 9 апреля 2021, 17:43 Текст: Вера Басилая

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону борьбу с COVID, в том числе поставки и возможное совместное производство вакцины «Спутник V», а также обеспечение безопасности российских туристов по коронавирусу, сообщила пресс-служба Кремля. «Подробно, в деталях обсуждены вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию, сказано в сообщении. Ранее турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщал, что «Спутник V» начнут широко применять в стране после завершения токсикологических исследований, которые начались в стране 25 февраля. Итоги первых результатов исследования оказались хорошие. В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Кремль анонсировал поездку Путина к месту приземления Гагарина 9 апреля 2021, 13:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, поедет в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он (президент) полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России», – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля добавил, что совещание состоится в режиме видеоконференции. В целом, по его словам, «день будет посвящен, конечно же, космосу». Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным 12 апреля 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов. «Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости». Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов. Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом. Путин поручил отслеживать инвестактивность крупнейших российских компаний 12 апреля 2021, 10:42 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) ежеквартально проводить мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских компаний. «Федеральной налоговой службе осуществлять мониторинг инвестиционной активности крупнейших отечественных групп компаний с учетом таких показателей их деятельности, как размер прибыли, сумма дивидендов, размер задолженности, объем средств, направленных на инвестиционные, инфраструктурные, социальные и экологические проекты, а также с учетом предоставляемых этим группам компаний налоговых льгот», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В документе отмечается, что ФНС должна отчитаться перед главой государства по этому вопросу в срок до 15 сентября 2021 года, а в дальнейшем – отчитываться ежеквартально. Кроме того, Путин поручил завершить создание механизма по компенсации регионам затрат на инвествычеты. «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о завершении формирования и реализации механизма, предусматривающего возможность ежегодной компенсации бюджетам субъектов РФ, предоставивших налогоплательщикам инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% суммы недополученных указанными субъектами РФ доходов в связи с предоставлением таких вычетов», – указано в перечне поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 апреля 2021 года. Также кабмин совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей и «Деловой Россией» должны обсудить дальнейшее совершенствование механизмов реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Им в том числе поручено рассмотреть вопросы о поддержке на региональном уровне инвестиционных проектов, осуществляемых представителями малого и среднего бизнеса, а также о возмещении за счет федерального или регионального бюджетов расходов инвесторов на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов. Глава государства поручил им также обсудить заключение и сопровождение соглашений о защите и поощрении капиталовложений посредством использования цифровой платформы. Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 июня 2021 года. Путин поручил подготовить список проектов для инвестирования средств ФНБ 12 апреля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ). К работе привлекут Российский фонд прямых инвестиций. Фонд национального благосостояния формируется за счет дополнительных доходов бюджета от продажи нефти и доходов от управления средствами – инвестиций в финансовые активы, в том числе, иностранные. ФНБ входит в механизм пенсионного обеспечения россиян, передает РИА «Новости». Кабмину и Центральному банку Путин также поручил рассмотреть возможность смягчения регулирования выдачи кредитов на инвестиционные проекты резидентов территорий опережающего развития. Кроме того, президент поставил ЦБ, правительству и ВЭБу задачу до 1 июня разработать механизмы финансовой поддержки компаний, реализующих «приоритетные экспортно ориентированные проекты», если цены на их продукцию снизятся. Напомним, в марте Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ. Путин поручил рассмотреть возможность снижения налога на имущество компаний 12 апреля 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть снижение ставки налога на имущество компаний при условии компенсации выпадающих доходов регионов за счет поступлений по налогу на прибыль, сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» рассмотреть вопросы, касающиеся: снижения ставки налога на имущество организаций при условии компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации за счет поступлений по налогу на прибыль организаций», – передает РИА «Новости» текст поручения. Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 1 мая. Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского на переговоры с Путиным 12 апреля 2021, 12:01 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает о запросах в последние дни со стороны Киева на разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы (на этот счет)», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, получала ли Москва запрос из Киева на разговор Путина с Зеленским, передает ТАСС. Ранее агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель сообщило, что Украина направила запрос на проведение разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. «Офис президента, конечно, направил просьбу о разговоре с Владимиром Путиным. Ответа мы пока не получили, и очень надеемся, что это не отказ от диалога», – сказала Мендель. Как отмечает агентство, темой переговоров может стать ситуация в Донбассе.