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В Петербурге после драки со стрельбой задержаны 10 человек
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После драки со стрельбой у торгового комплекса в Санкт-Петербурге были задержаны десять человек, один из участников конфликта госпитализирован в медучреждение с ранением, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, сообщение о драке и стрельбе у торгового комплекса на улице Ефимова поступило в полицию в пятницу вечером. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли гильзы и резиновые пули, однако участников конфликта сразу задержать не удалось. Позже в полицию поступило сообщение о том, что в приемный покой с резаными ранами различных частей тела обратился мужчина 1995 года рождения.
«Десятого апреля оперативниками для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северокавказской республики, в возрасте 16-32 лет. Один из доставленных был госпитализирован в медучреждение с ранением, полученным ранее в ходе конфликта», – цитирует сообщение РИА «Новости» ГУМВД по региону. Уточняется, что по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», четыре человека задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, в отношении двоих решается вопрос об избрании меры пресечения, остальные были отпущены.
Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Санкт-Петербурге, его госпитализировали.
В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT
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Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер заявил, что «ответ» Запада Москве «должен быть недвусмысленным и сильным».
Вебер считает, что Москва «продолжает курс опасных провокаций». По его мнению, «усиление военного присутствия» у границы с Украиной «является испытанием Запада». По мнению Вебера, ответ должны дать и ЕС, и США, причем «время дозированных санкций минует», если наступит эскалация ситуации на востоке Украины.
В качестве мер, которые «должны стать реальными вариантами в случае эскалации», Вебер предложил «масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT». Он заявил, что «Северный поток — 2» в таком случае тоже «ни в коем случае не имел бы под собой оснований», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Напомним, в марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
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Актер Серебряков назвал «нелепым» сравнение жизни в Канаде и России
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Народный артист России Алексей Серебряков, ранее обвиненный некоторыми россиянами в предательстве, отказался ответить на вопрос: навсегда ли он вернулся в Россию, назвав его «дурацким».
Накануне в Москве демонстрировали фильм «Отец» с участием Энтони Хопкинса. Премьеру посетил Серебряков, недавно приехавший в Россию. Журналисты поинтересовались у артиста, навсегда ли он вернулся. Однако на вопрос о возвращении в Канаду Серебряков отвечать не стал.
«Я не буду отвечать на этот вопрос, вы уж извините, он действительно дурацкий. Удачи!» – ответил он, сообщает News.ru., сообщает News.ru.
В марте этого года актер вернулся в Россию из Канады. «Я живу сейчас в России. Я и не уезжал, собственно говоря. Я вывез детей, чтобы поучить», – сообщил артист по возвращению, передает РИА «Новости».
Он не уточнил, почему вернулся на родину. При этом он посчитал «нелепым» сравнивать, в какой стране лучше жить.
Однако, по мнению также проживающего в Канаде русского писателя Владимира Лорченкова, истинные причины возвращения Серебрякова несколько иного характера, сообщает газета «Культура».
По его словам, актер не смог получить гражданство Канады, потому что не сдал экзамен на знание языка, иначе он мог бы находиться в стране с видом на жительство хоть 25 лет. Он также отметил, что без знания французского и английского языка в Канаде «приличную работу где-нибудь в театре, библиотеке, институте не получить».
Серебряков в интервью Юрию Дудю в 2018 году сделал скандальное заявление о том, что национальная идея России заключается в «силе, наглости и хамстве». После этого на актера обрушилась волна критики на Серебрякова, когда он дал интервью, в котором назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство. Россияне упрекнули его в том, что он плохо отзывается о родной стране, в которую приезжает на заработки. Сам актер уехал жить в Канаду.
СМИ сообщили о планах Брежнева по передаче Курил Японии
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При генсеке ЦК КПСС Леониде Брежневе СССР и Япония обсуждали вариант передачи острова Шикотан и ряда прилегающих островов Малой Курильской гряды, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на документы, которые якобы попали в его распоряжение из госархива России.
По утверждению телеканала, в 1973 году СССР в рамках заключения мирного договора с Японией, якобы рассматривал три варианта решения проблемы мирного договора между двумя странами. Документ, на который ссылается NHK, называется «Проблемы советско-японских отношений». В нем на 26 страницах расписан план предполагаемых заявлений Брежнева на переговорах в зависимости от их хода и реакции японской стороны, передает ТАСС.
Первым пунктом в качестве основной позиции в нем обозначена возможность передачи Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. При этом подчеркивается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, что способствует решению вопросов безопасности и окажет содействие укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Однако таким образом Москва, как отмечается, делает большую уступку Токио, в связи с чем факт передачи следует закрепить в договоре и «на этом считать территориальный вопрос решенным».
В случае несогласия японской стороны с первым вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир советское руководство рассматривало возможность предоставления японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах возле указанных двух островов за определенную плату. Кроме того, японским рыболовецким судам предлагалось разрешить заходить в некоторые порты и гавани Итурупа и Кунашира, а советские суда должны были в ответ получить право заходить в порты северного японского острова Хоккайдо. Также, согласно второму пункту переговорного плана, японцы должны были получить возможность посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.
В марте премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о намерении продвигать диалог с Россией о мирном догов.
В 2019 году глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории.
Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о позиции России по вопросу мирного договора с Японией.
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Разблокировавшему Суэцкий канал экскаваторщику не заплатили сверхурочные
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Машинист Абдулла Абдул-Гавад, трудившийся 21 час в сутки на экскаваторе, который был слишком маленьким для откапывания застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, заявил, что не получил оплату сверхурочных, сообщают СМИ.
Абдул-Гавад рассказал, что ему приходилось работать 21 час в день, чтобы в максимально короткие сроки справиться с таким огромным объемом работы. Фото того, как мужчина на своем экскаваторе, кажущимся крошечным в сравнении с контейнеровозом, пытается откопать огромное судно, стало мемом в Сети, передает портал businessinsider.com.
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Однако сам Абдул-Гавад не счел фото забавным – он подумал, что его труд высмеивают, а потому решил работать еще усерднее.
Он рассказал также, что другие экскаваторщики отказались от работы, так как испугались объемов контейнеровоза. Абдул-Гавад признается – ему казалось, что он не поможет судну продвинуться, а лишь поспособствует его падению в сторону экскаватора. На помощь ему прибыли позднее, и лишь для того, чтобы убрать уже расчищенные горы песка.
При этом 28-летний экскаваторщик не получил зарплату за сверхурочные. Кроме того, на церемонию, где чествовали причастных к разблокировке канала, его пригласили за полтора часа до начала.
Ранее сообщалось, что администрации Суэцкого канала предлагали отпилить нос севшего на мель Ever Given.
Напомним, Суэцкий канал оказался заблокирован контейнеровозом Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тыс. тонн, который направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала.
Канал был заблокирован на пять дней. При этом руководство канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given.
29 марта навигация по каналу возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
Глава управления канала Усама Рабиа заявил, что инцидент с контейнеровозом Ever Given произошел из-за человеческой ошибки.
Министр обороны Германии захотела узнать, куда перемещаются войска России
Глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует раскрыть информацию о перемещении войск у границы с Украиной.
По словам министра, если Москве «нечего скрывать», российская сторона «легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются», передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Путин указал Меркель на провокации Киева в Донбассе.
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СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Шашлык и сало в России шокировали китайского блогера
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Многие из предпочтений в мясе, характерных для россиян, у иностранцев «вызывают шок», заявил пользователь китайского портала Sina.
Он отметил, что в Китае мясо не так популярно, как в России, при этом приготовление и употребление мяса в России может шокировать. В частности, по словам блогера, сильно отличаются русский и китайский шашлык. В России «он измеряется килограммами, это отнюдь не маленькие шпажки с кусочками мяса», как в Китае. В России мясо стремятся сделать «жирным и сочным», запекая на «стальных шампурах».
Кроме того, блогер отметил, что от сала «ком в горле встает», но в России оно считается «прекрасным лакомством». Также он рассказал, что на Крайнем севере предпочитают употреблять оленину. «После того, как вы посмотрели на русские кулинарные рецепты, думаю, для вас теперь нет ничего удивительного в том, почему русских зовут «воинственным народом». Ведь это действительно так!» – передает РИА «Новости».
Напомним, пользователь китайского портала Sohu заявил, что традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю.
Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса
Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».
Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
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Disney представил «настоящий» световой меч
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Американская компания Disney представила меч, который может полностью выдвигать и убирать лезвие, как и «настоящие» световые мечи в фильмах.
Как сообщает Syfy Wire, демонстрация меча прошла во время пресс-конференции в парке Disney. Председатель парка Джош Дамаро вынул излучатель светового меча из небольшой коробки, активировал его так же, как в фильмах, в результате чего из него поднялся «клинок», который почти не отличался от того, что показывали в «Звездных войн». Затем он также заявил: «Это реально». По данным издания, неясно, действительно ли это рабочий прототип того же устройства, которое, согласно его описанию, должно было также обеспечивать «эффект энергетического меча».
При этом издание The Verge отмечает, что Disney пока не показал фотографии и видео нового изобретения. Как предполагает издание, световой меч все еще находится на стадии проектирования, поскольку необходимо провести доработку, чтобы продемонстрировать его на видео.
В 2017 году поклонники саги «Звездный Войн» похвалили разработчиков приложения InstaSaber. С помощью обычного листа белой бумаги, скрученного в трубочку, и приложения на iPhone можно сделать световой меч в реальном времени.
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Эрдогану посоветовали «поумерить пыл и не заглядываться» на Крым
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не стоит «заглядываться на российские территории», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он посоветовал Эрдогану «поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории». «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», – приводит слова Шеремета РИА «Новости».
Кроме того, Шеремет рекомендовал Эрдогану уделить внимание ситуации в Турции. Как подчеркнул депутат Госдумы, «если кто-то будет предпринимать недружественные шаги в отношении территории России, то ответ себя ждать долго не заставит». «Читайте историю. Россия никому не по зубам», – сказал он.
Шеремет в 2014 году был командующим народным ополчением Республики Крым. С 2014 по 2016 год работал в Совете министров Крыма, занимал должность заместителя председателя, первого заместителя председателя Совета министров.
Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Еврокомиссар призвал ЕС не рассчитывать на «Спутник V»
Даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Он выразил уверенность, что Европейское агентство лекарственных средств «даст корректную оценку» вакцине, но это не значит, что ее «можно будет производить в достаточном количестве». Как подчеркнул еврокомиссар, «в нормальном случае» потребуются «многие месяцы, прежде чем удастся наладить и запустить соответствующее производство». «Для нашей цели – привить по возможности всех европейцев летом – «Спутник V» придет попросту слишком поздно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Spiegel.
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Песков ответил на вопрос о второй прививке Путина от COVID
Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока не сделал», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о второй прививке Путина. При этом он не стал уточнять, когда президенту предстоит вторая инъекция вакцины, передает ТАСС.
Напомним, 23 марта Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
Позже Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
На ядерном объекте в Иране произошло ЧП
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На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии, сообщило местное агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI).
Официальный представитель организации Бехруз Камальванди рассказал, что инцидент в сети распределения электроэнергии был завершен, в результате него никто не пострадал. Власти проводят расследование, чтобы установить причины произошедшего, передает РИА «Новости».
«Утром в воскресенье в части сети распределения электричества на заводе по обогащению (урана – прим. ВЗГЛЯД) в Натанзе произошла авария. Согласно нашей информации, к счастью, этот инцидент не стал причиной загрязнения и причинения вреда человеку», – добавил Камальванди.
Напомним, 1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%.
После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, а США обвинили Иран в «ядерном шантаже».
Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян
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Трое россиян госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в центральной Турции, сообщил представитель посольства России в Турции.
«По уточненной информации, полученной сотрудниками посольства на месте у представителей жандармерии и туристической компании, пятеро российских туристов, пострадавших сегодня утром в ДТП на трассе Конья — Аксарай, обратились за медицинской помощью. Троим из них потребовалась госпитализация с ушибами и переломами разной степени тяжести, двое из них по получении результатов медицинских обследований будут предположительно выписаны сегодня», – цитирует ТАСС представителя.
Остальные российские туристы, по его данным, находятся в одном из отелей Коньи, откуда выедут в гостиницы по месту отдыха, как только завершатся процедуры по выяснению обстоятельств ДТП и позволят метеоусловия.
Ранее представитель генконсульства России в Анталье сообщил, что в ДТП с автобусом в Турции погибла одна туристка из России. В МИД в свою очередь сообщили, что всего 14 россиян пострадали в аварии.