Петербуржец пострадал при стрельбе у кафе

Мужчина пострадал при стрельбе у кафе на улице Поселковая в Санкт-Петербурге, его госпитализировали, полицейские разыскивают участников конфликта, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники полиции разыскивают участников конфликта в Шушарах, после которого мужчина попал в больницу», – приводит РИА «Новости» сообщение.

По данным пресс-службы, 26 марта в полицию поступило сообщение о стрельбе в поселке Шушары у кафе на улице Поселковой. «Сотрудники полиции установили, что около 20.20 рядом как произошла драка между посетителями заведения, которые разошлись до прибытия наряда», – отмечается в сообщении.

Позже в больницу с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра в состоянии средней тяжести самостоятельно обратился пострадавший при стрельбе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту.