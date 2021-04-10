В Госдуме оценили настрой Киева на мирное урегулирование ситуации в Донбассе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал «иезуитской уловкой» заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе.

«Мы каждый раз слышим о возвращении Донбасса без применения силы, тем не менее там регулярно происходят обстрелы. Это такая иезуитская уловка», – цитирует RT Бельбека .

По его словам, если бы официальный Киев хотел решить ситуацию в Донбассе, то выполнил бы все пункты Минских соглашений. Пока что наблюдаются только «какие-то метания из стороны в сторону – все, что угодно, только не выполнение взятых на себя обязательств», заключил парламентарий.

Ранее Таран заявил, что слухи о намерениях Киева наступать – не что иное, как «страшилки». При этом министр отверг какие-либо компромиссы в отстаивании интересов страны. Министр призвал к ускоренному вступлению в НАТО, поскольку, по его мнению, это станет «наиболее убедительным и эффективным механизмом донесения до официальной Москвы устойчивой и бескомпромиссной позиции международного сообщества».

В субботу МИД России призвали США обуздать политику Киева. До этого Россия и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокационного поведения Киева на востоке Украины.

Между тем 5 апреля в ДНР сообщили о прибытии делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, а также не исключили, что в ближайшие дни украинские силовики могут устроить огневые провокации в Донбассе для демонстрации своим «западным кураторам» обострения ситуации на линии соприкосновения.

Кроме того, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово». Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.