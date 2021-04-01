Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки

Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля.

В парке собрались около 5 тыс. человек, сотрудники правоохранительных органах пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС.

В соцсетях начала марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 ди-джеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама.

При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе ди-джеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка.

Однако 1 апреля люди начали собираться в парке, не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфону динамики.

Толпу прервало появление полиции, стражи порядка призывали через мегафон разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек. Несколько сотрудников полиции госпитализированы, также пострадали несколько десятков человек. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка.

«Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter.

Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение.

В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались