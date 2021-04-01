На Кубани сотрудница полиции насмерть сбила ребенка

Под Краснодаром в поселке Южном насмерть сбили ребенка, СМИ сообщают, что за рулем автомобиля якобы находилась сотрудница полиции.

Авария случилась в 13.57 по местному времени на улице Северной, сообщает «Кубань 24».

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия, на них запечатлено, что Renault Sandero врезался в столб, на место прибыла скорая помощь.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что иномарка сбила школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Порталу в пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили факт ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего. В прокуратуре сообщили, что за рулем иномарки была сотрудница полиции.

«В Динском районе прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП, совершенного с участием сотрудницы полиции и несовершеннолетнего», – цитирует сообщение ведомства издание.

Водитель иномарки – полицейский комендантской группы по охране объектов ОВД отдела МВД по Динскому району, она признала свою вину, в момент аварии она не была при исполнении служебных обязанностей.

В сообщении на сайте региональной прокуратуры отмечается, что автомобиль сотрудницы полиции двигался по улице Северной в сторону улицы Войсковой, столкновение произошло возле дома №40. Водитель «совершила наезд на перебегавшего проезжую часть на пешеходном переходе восьмилетнего несовершеннолетнего, в результате ДТП ребенок погиб».

«Ход процессуальной проверки, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» находится на контроле прокуратуры Динского района», – заключили в прокуратуре.

В декабре в Подмосковье сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу.