Депутата заксобрания Санк-Петербурга Резника заметили при обыске в нарколаборатории

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник был задержан полицейскими во время обыска в нарколаборатории, но отпущен из-за своего депутатского статуса. Об этом сообщают СМИ Санкт-Петербурга. Сам депутат опроверг свое задержание.

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник оказался в квартире, где проходили обыски по делу об организации нарколаборатории. Сайт РЕН ТВ показал кадры, на которых запечатлен депутат. Также фото появились в Telegram-канале «Опер слил».

По данным телеканала «78», полицейские проводили оперативные мероприятия в частной квартире, где располагается художественная мастерская. Там, по предположению оперативников, было налажено производство, расфасовка и продажа наркотических веществ.



«В квартире находились родственники жены депутата, которых подозревают в выращивании наркотических растений, а сам Резник во время визита полицейских находился у входа», - сообщает телеканал. По данным журналистов, парламентария полицейские отпустили, так как он обладает депутатской неприкосновенностью, а в отношении остальных присутствовавших в квартире лиц решается вопрос о возбуждении уголовных дел.



Сам Резник опроверг появившиеся в Сети сообщения о его задержании, назвав их «чушью».

Напомним, в мае 2019 года в сети была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной. А депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял о необходимости проверки Резника на наркотики, после того как тот был задержан из-за неадекватного поведения на согласованной первомайской демонстрации в 2019 году. По мнению Милонова, Резник мог вести себя неадекватно из-за, предположительно, наркотического опьянения.