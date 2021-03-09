Писательница Шилова рассказала о личности скончавшейся Татьяны Поляковой

Автор детективных романов Юлия Шилова рассказала о личности своей коллеги Татьяной Поляковой, о смерти которой стало известно во вторник.

Шилова заявила, что смерть Поляковой стала для нее «чудовищным шоком», передает «Ридус».

Писательница отметила, что они были знакомы больше 20 лет. Знакомство началось с того, что Шилова купила роман ныне покойной коллеги и «поняла, что это «мое», а уже затем они встретились в издательстве.

По словам автора, Полякова часто советовалась с ней по различным вопросам: «Когда ее переманивало другое издательство, мне было очень приятно, что она спрашивала советов у меня. Она очень опасалась подвести людей, и как ее ни уговаривали, она оставалась и плыла в этой лодке дальше».

Шилова также описала Полякову как «светлого, позитивного» человека.

«Она абсолютно лояльно относилась к конкуренции. Ее это не интересовало, она занималась любимым делом. Это человек, с которым невозможно поругаться, обидеться, поссориться», – рассказала она.

Автор вспомнила последнюю встречу с коллегой, которая в последние годы жизни боролась с раком: «Татьяна поначалу скрывала свою болезнь, прекрасно выглядела, но в глазах уже была какая-то грусть. Мы встретились в перерывах между съемками и толком не успели пообщаться».

Шилова опровергла слухи о том, что на Полякову работали «литературные негры», указав, что у ее коллеги был характерный, легко узнаваемый стиль.

Ранее стало известно, что автор более 90 детективных романов писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире после онкологического заболевания на 62-м году жизни.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива. Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий.

По ее книгам сняты такие популярные фильмы как «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».