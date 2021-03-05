Песков рассказал об упомянутой Путиным встрече с иностранцем Путин предложил Совбезу обсудить интересы России в международной экономике и политике Песков напомнил об ответственности за преступления в отношении детей 5 марта 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все перечисленные Владимиром Путиным правонарушения, в частности призывы выходить на несанкционированные акции и распространение детской порнографии, подлежат наказанию в соответствии с законом. На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин заявил, что в интернете, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это – источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам. Журналисты спросили Пескова, считает ли Кремль перечисленные президентом правонарушения преступлениями одной тяжести. «Я не могу говорить о сопоставимости порядка тех или иных правонарушений. Я могу лишь только подтвердить, что да, это является правонарушениями. И это, собственно, подлежит наказанию в соответствии с законом», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.

Путин резко высказался о толкающих детей к суициду «уродах» 4 марта 2021, 15:07

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Как только полиция находит тех, кто подталкивает детей к самоубийствам в интернете, они «в штаны накладывают в прямом смысле слова», заявил Путин, назвав таких людей букашками, которых «раздавить не жалко». «Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете и такой крутой Рембо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», – заявил Путин. Он также отметил, что, подталкивая подростков к суицидам, эти люди и выстраивают работу так, что еще и зарабатывают, размещают рекламу. Президент также заявил, что в интернете распространяется детская порнография, детей вовлекают в незаконные акции – это источник прибыли, в том числе при подталкивании к суицидам, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что нельзя позволять кому-то это делать, у подавляющего большинства наших граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны. Ранее Путин уже рассказывал о своей реакции на сообщения о существовании в социальных сетях «групп смерти» и назвал уродами людей, которые заманивают молодежь в такие организации. Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках 5 марта 2021, 04:35 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини. Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chinchu Gasparini (@juancarlosgaspariniok) «Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини. Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями». Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V». 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой 4 марта 2021, 17:15 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин рассказал о реакции своего гостя-иностранца на активную жизнь в Москве в сравнении с закрытыми из-за коронавируса европейскими столицами. «Знаете, я могу с вами поделиться некоторыми вещами вот какого характера – я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал. Он иностранец и приехал по делам в Россию», – передает слова главы государства в ходе встречи с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе», РИА «Новости». По словам Путина, его друг, делясь своими впечатлениями, удивился, что «Москва живет». «У нас, говорит, в наших городах крупных, крупнейших городах Европы редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», – привел президент его слова. Путин не уточнил, кто это был. Ранее на встрече с участниками акции «Мы вместе» Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию. Путин поддержал активное участие волонтеров в политике 4 марта 2021, 15:58 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин выступил за более активное участие волонтеров в политической жизни. Глава государства в четверг проводит встречу с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе». В ходе встречи один из ее участников высказал мнение, что на всех уровнях власти должно быть больше волонтеров. Президент отметил, что не против участия добровольцев в политической жизни страны, передает РИА «Новости». «По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», – сказал Путин. «Это, на мой взгляд, очень важно. Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», – отметил президент.



«У нас в текущем году выборы не только в Государственную Думу, но и в 39 субъектах федерации пройдут выборы в региональные парламенты, и поэтому разумеется я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – сказал Путин.



Ранее Путин заявил о востребованности волонтеров, несмотря на отступающую пандемию. Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян 4 марта 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «На сегодняшний день свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. Путин посоветовал не «ломать зубы» за пренебрежительное отношение к ветеранам 4 марта 2021, 17:21 Текст: Елизавета Булкина

Не стоит «ломать зубы тем», кто пренебрежительно относится к защитникам страны, поскольку они сами в своей злобе себе «зубы переломают», заявил президент России Владимир Путин. «Тем, кто пренебрежительно относится к нашим ветеранам, зубы ломать не нужно, они сами в бессильной злобе себе зубы переломают. В том числе о наших ветеранах, потому что это люди особой закваски», – приводятся слова главы государства в телеграм-канале «Пул № 3». Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства. За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет. Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире 4 марта 2021, 15:18 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал поводом для гордости то, что российские вакцины от коронавируса являются наиболее безопасными и эффективными в мире. На встрече в четверг с волонтерами акции «Мы вместе» он отметил, что россияне по праву гордятся отечественными учеными, разработавшими вакцины. По его словам, без этих препаратов, «как говорят специалисты не только в России, но и в мире, с ковидом справиться будет невозможно». «Действительно, есть чем гордиться, имея в виду то, что наша вакцина («Спутник V») и вакцины (еще два зарегистрированных в России препарата) являются наиболее безопасными и наиболее эффективными в мире», – сказал президент, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что, хотя пандемия отступает, вызовов еще много, и они носят опасный характер, поддержка волонтеров востребована. Он также уточнил, что две дозы прививки от коронавируса получили около 2 млн россиян, почти столько же получили пока по одной дозе. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Песков рассказал об упомянутой Путиным встрече с иностранцем 5 марта 2021, 13:48 Текст: Алина Назарова

Встреча президента Владимира Путина с иностранцем из Европы, о которой он упомянул в беседе с волонтерами, носила личный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его собеседником», – сказал Песков, отвечая на вопрос, кто был в гостях у президента. Он добавил, что не знает, какие превентивные эпидемиологические меры применялись к собеседнику президента, соблюдал ли он двухнедельный карантин перед встречей, передает РИА «Новости». Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал, что накануне у него была в Кремле встреча с иностранцем, который приехал из Европы.

Волонтер: Добровольцы помогают государству решать серьезные задачи 4 марта 2021, 20:15 Текст: Андрей Резчиков

«Теперь волонтерство воспринимают не просто как разрозненные группы активных молодых людей, а как силу, способную помогать государству решать самые серьезные задачи», – сказала газете ВЗГЛЯД волонтер Анастасия Зацепурина. В четверг вместе с другими волонтерами она участвовала во встрече с президентом России. «В добровольческом движении я уже более семи лет, пять из которых руковожу пермским отделением «Волонтеров-медиков». Когда год назад началась пандемия, встал вопрос о том, как организовать помощь тем, кто будет в ней нуждаться из-за введения разного рода запретов. Мы, не колеблясь, согласились, хотя у нас не было подобного опыта. Мы были уверены, что наша большая команда справится», – вспоминает руководитель регионального штаба акции #МыВместе в Пермском крае Анастасия Зацепурина. Зацепурина выразила огромную благодарность каждому из земляков, кто решил помогать тогда штабу. «У нас в регионе работает благотворительный фонд «Траектория надежды», который участвовал в акции по раздаче бесплатных продуктовых наборов пожилым людям. Вместе с этим фондом мы создали запас продуктов», – рассказала она. «В самом начале мы не понимали всех масштабов беды, которую принес коронавирус. Когда прошлой весной мы при участии Народного фронта и «Единой России» начали разрабатывать стратегию наших действий, и мне казалось, что эта проблема коснется нас легко. Тогда еще не было больших ресурсов для помощи пострадавшим, не было ни партнеров, ни помощников. Я не ожидала, что почти 3,5 тыс. человек сразу придут и выразят готовность стать волонтерами, примкнуть к нашему штабу. Для меня это стало шоком – я никогда не работала с таким большим количеством людей», – рассказала руководитель штаба. «За прошедший год мы выросли как команда. Мы убедились: сплотившись, можем достигать больших целей. Все готовы к действию, нужно только определить общую цель. В крае за время пандемии акция #МыВместе переросла в одноименное движение, где действует несколько направлений, в том числе по работе с ветеранами», – отметила собеседница. «Акция #МыВместе привела также к тому, что волонтерские движения, власть и бизнес-сообщество научились общаться друг с другом, – подчеркнула Зацепурина. – Тот факт, что президент нашел время для встречи с нами, означает, что он считает добровольческое движение очень важным. Такой разговор – это признание. Теперь общие усилия и государства, и добровольчества направлены на то, что действительно важно для рядовых россиян». В четверг президент Владимир Путин провел встречу с волонтерами по случаю годовщины акции #МыВместе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В числе прочего, волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам. Акция была запущена в марте прошлого года одновременно с введением в России режима самоизоляции. С тех пор волонтерские штабы были открыты во всех 85 регионах России. Победительница «Большой перемены» рассказала Путину о своих проектах 4 марта 2021, 16:56 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с участниками акции #МыВместе с пообщался с победительницей конкурса для школьников «Большая перемена» Анфисой Лещенко из Волгоградской области, которая рассказала главе государства о реализации собственных проектов. Лещенко является волонтером и победителем первого сезона конкурса «Большая перемена» в направлении «Делай добро!». Она поделилась историей об одной из акций, автором которой выступила сама. «Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России», – приводятся слова школьницы в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Анфиса рассказала Путину о том, что после конкурса она создала ассоциацию активных наставников, где участники первого сезона «Большой перемены» помогают будущим конкурсантам в прохождении этапов конкурса и дают напутствия. «Многие ребята, которые принимали активное участие в «Большой перемене», также стали волонтерами #МыВместе, потому что это два взаимосвязанных направления, ведь в «Большой перемене» мы реализуем свои добровольческие проекты», – добавила Лещенко. Она также рассказала президенту о своем регионе и о том, как волгоградские школьники поддерживают традиции прошлого. «Волгоградская земля пропитана подвигами наших предков, и мы движемся вперед, сохраняя традиции прошлого. Мой родной город Камышин – Родина советского военного летчика Алексея Петровича Маресьева, и в этом году мы будем праздновать 105-летие со дня его рождения», – казала школьница. Путин обратился к Анфисе и всем участникам встречи со словами поддержки: «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров», – сказал он. Российский лидер отметил, что празднование памятной даты и гордость родного города за подвиг Алексея Маресьева – это чрезвычайно важно. «То, что вы делали в рамках проведения мероприятий к 75-летию Победы и в рамках «Большой перемены» – это очень хорошее начинание. Оно включает несколько направлений деятельности и охватывает разные категории школьников – это чрезвычайно важно и, безусловно, сопрягается с работой в рамках движения #МыВместе. Поэтому мы и дальше будем поддерживать движение в рамках «Большой перемены» – это очень важная работа, и она будет находиться в поле нашего внимания», – подчеркнул президент. Он также обратился к маме Анфисы Лещенко и передал ей благодарность за воспитание дочери. Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 26 марта 2021 года. Еще одо важное социальное начинание, о котором Путину рассказали на встрече с общественностью, был проект «Молодежки ОНФ» по социализации трудных подростков «Тренер». Проект, рассчитанный на несовершеннолетних 14-17 лет, сформировался весной, когда так называемые «трудные подростки» присоединились к группам быстрого реагирования «МолодежкиОНФ» для помощи врачам в переоборудовании больниц под ковид – госпитали. Группы работали в десяти клиниках Москвы, а также 49-ти регионах страны, оказав помощь в 183-х клиниках. О сути проекта президенту страны рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. «Мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них – человек, который всегда рядом: во дворе, на улице, в зале. С которым можно посоветоваться. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно «поймать» их, когда они «на распутье» и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло. И наш проект «Тренер» – как раз об этом, чтобы жить по совести. Помогать, если можешь. Чувствовать ответственность за то, что ты делаешь. Они вот, знают, что тренировку можно и пропустить, но если бабушке подшефной обещал приехать и забор починить – надо выполнять. Убежден, Владимир Владимирович, проект «Тренер» изменит жизнь ребят, кто немного потерялся в жизни. Эти парни – они крутые и настоящие!» – рассказал Кастюкевич. «Сейчас, когда Вы говорили о том, как складывалась ваша работа, я подумал о том, что по-настоящему хорошее, настоящее, востребованное дело, оно сразу порождает цепочку позитивных последствий. То, что к Вам пришли такие ребята – в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю, во дворе вырос. Лучше молодых людей занимать «позитивным контентом», как сейчас говорят. Давать им возможность развиваться для того, чтобы они могли стать успешными в жизни», – ответил Путин, добавив, что идея проекта ему понравилась. Проект «Тренер» работает в Свердловской, Брянской и Омской областях. По планам, увеличение количества регионов присутствия до 30-ти. Также в ходе встречи участники делились успешными практиками, наработанными в период пандемии. В диалоге с президентом общественники обсудили работу в красных зонах больниц, меры помощи и поддержки ветеранов, вопросы вакцинации, совместную работу врачей и волонтеров, социализацию подростков в различных жизненных ситуациях, работу с особыми детьми, участие бизнеса в добровольческих программах и проектах. Президент поблагодарил каждого, кто участвовал в акции #МыВместе за работу, поддержку людей и своевременные действия. «Сама идея объединения будет создавать фундамент для дальнейшего развития страны. Надеюсь, Вы эту работу не оставите! Она обогащает. Вас самих обогащает. Эта работа – один из самых действенных и ярких способов самореализации, самовыражения и самоутверждения. В самом хорошем смысле слова. И то, что Вы себя нашли в этом – очень здорово! Я Вас поздравляю и желаю всего самого доброго», – сказал глава государства. Политолог: Волонтеры могут стать новыми лицами в будущей Госдуме 4 марта 2021, 19:00 Текст: Олеся Белобородова

«Молодые должны идти в политику. Ведь именно за ними будущее. Я даже думаю, что следующая Госдума, и не только фракция «Единой России», будет сильно моложе, чем нынешний состав», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он оценил призыв президента Путина к волонтерам активно участвовать в политике и в частности, в сентябрьских выборах. «Вот этот тренд, – чтобы в кандидаты на депутатский мандат в Госдуме выдвигались бы люди уже вполне состоявшиеся, если не пенсионного, то предпенсионного возраста, – сейчас меняется. Появляются новые лица. Россия – все-таки страна молодая. Несмотря на нашу тысячелетнюю историю, мы остаемся страной, я бы сказал, бодрой, «весенней». Те вызовы и задачи, которые стоят перед страной, требуют молодой энергии, хотя, безусловно, она должна опираться на опыт предыдущих поколений», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Политолог обратил внимание на то, что волонтеры могут стать новыми лицами в Госдуме. «Ведь это самая активная часть молодежи, та часть молодежи, которая совершенно бескорыстно участвует в кампании помощи пострадавшим от пандемии людям. Это та часть молодежи, которая уже проявила себя, завоевала определенный авторитет. Это очень ценное качество. Многих из таких добровольцев уже узнают в лицо на улице. Это та свежая кровь в политике, которой нам не хватало», – резюмировал собеседник. Мартынов также обратил внимание на тот факт, что Путин на встрече с активом движения «Мы вместе» отдельно упомянул «Единую Россию», когда обещал порекомендовать лидерам разных политических сил пополнить свои избирательные списки молодыми волонтерами. «Это был важный сигнал. Путин дал понять, что остается моральным лидером этой партии. Он ее когда-то основал и до сих пор внимательно следит за тем, как партия развивается, как она сейчас омолаживается, как формируется состав кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и в региональные парламенты», – заключил Мартынов. В четверг президент Владимир Путин провел встречу с добровольцами, участвующими в акции «Мы вместе». В ходе встречи один из ее участников высказал мнение, что на всех уровнях власти должно быть больше волонтеров, передает РИА «Новости». «По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни – я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, – ответил Путин. – И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион». В России в этом году пройдут выборы не только в Государственную думу, но и в парламенты в 39 субъектах федерации, напомнил глава государства. «Разумеется, я всячески поддерживаю эту идею и переговорю и с руководством «Единой России» и готов переговорить и с руководителями других наших ведущих политических сил из разных спектров политических для того, чтобы они обратили на это внимание. Предложение отличное», – сказал Путин. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже пригласил добровольцев принять участие в предварительном голосовании своей партии. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование, на котором активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в депутаты, отметил Турчак. «В период пандемии «Единая Россия» развернула широкую и эффективную волонтерскую сеть. Многие наши товарищи помогали врачам, престарелым, тем, кто входит в группы риска, отложив свои политические планы на потом. Я искренне благодарен тем, кто вместе, без оглядки на должности и порой с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с вирусом, вносил свой вклад. Безусловно, наши двери открыты для них. Будем рады видеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку – поможем, подскажем, поддержим», - цитирует секретаря Генсовета сайт «Единой России». Предварительное голосование «Единой России» пройдет 24-30 мая по так называемой «первой модели» - это самая открытая форма процедуры. Выбрать потенциальных кандидатов от партии в парламент смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руководство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее сильных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в открытой конкурентной борьбе. Путин оценил деятельность волонтеров в период пандемии 4 марта 2021, 15:27 Текст: Евгения Шестак

Наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии без сильных эмоций было невозможно, особенно порадовал подход представителей бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. «Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов – здесь уже не до политики – самых разных возрастов, профессий», – цитирует РИА «Новости» Путина. Также президент отметил и помощь представителей бизнеса в период пандемии. По его словам, подход бизнеса кардинальным образом поменялся за последние лет 10-15. «Насколько я помню, 10 тыс. компаний присоединились к вашей работе, помогали вам. И многое из них – это не какие-то крупные, и даже не средние, а мелкие предприятия, которые сами-то оказались в трудном положении, и тем не менее, они и лично принимали участие, что честно говоря, особенно порадовало», – сказал президент. Глава государства заявил, что только объединяя усилия можно добиться победы над коронавирусом в мире. «Мы исходим из того, что только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID», – сказал он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что система здравоохранения России не без проблем, но достаточно быстро смогла отреагировать на вызов пандемии коронавируса. Путин и Мишустин поздравили актрису Яковлеву с юбилеем 5 марта 2021, 12:12 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Елену Яковлеву, отметив ее беззаветную преданность избранному делу. «Уважаемая Елена Алексеевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения... Зрители искренне любят Вас за непревзойденное мастерство и обаяние, душевную щедрость и беззаветную преданность избранному делу», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. Глава государства отметил, что своими работами в театре и кино актриса обогатила отечественное искусство и блестяще реализовала себя в творчестве. Также Путин пожелал Яковлевой здоровья, успехов и всего самого доброго. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин отметил в актрисе уникальное дарование и широкий творческий диапазон. «Зрители очень любят киноленты с Вашим участием, всегда ждут Ваших новых работ в театре», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина. Напомним, актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР, ныне Украина) и в 1984 году окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Она исполнила роли в более чем в 70 фильмах и сериалах, среди которых «Интердевочка» (1989), за что была удостоена премии «Ника», «Воспитание жестокости у женщин и собак» (1992), сериал «Каменская» (1999-2011) и трилогия «Последний богатырь» (2017, 2020, 2021). Кремль анонсировал очные встречи Путина 5 марта 2021, 13:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Количество очных мероприятий в графике президента Владимира Путина будет постепенно увеличиваться, но с соблюдением мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Количество таких мероприятий увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация и, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер», – цитирет ТАСС Пескова. По его словам, Путин на следующей неделе проведет совещания по экономике и с правительством. «Будет достаточно важное совещание по экономике, детали сообщим своевременно. Мы уже говорили, что вместе с (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом проведут телемост, по сути начало стройки третьего блока АС «Аккую» будет на следующей неделе. И будет встреча с правительством, соответственно, с профильным вопросом и с открытой оперативной частью», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он напомнил, что помимо этого будут проходить различные встречи, о которых будет сообщено дополнительно. Песков сказал, как Путин поздравит женщин с 8 Марта 5 марта 2021, 13:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин «так или иначе» поздравит женщин с Международным женским днем, который ежегодно отмечается 8 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент традиционно поздравляет женщин (с Международным женским днем). Он обращается к женщинам. Так или иначе, он сделает это и на этот раз», – передает РИА «Новости» слова Пескова. «Пользуясь случаем, хотел бы искренне поздравить всех женщин, девушек, которые участвуют в нашем процессе, с 8 марта. Будьте счастливы и здоровы!» – сказал Песков во время традиционного конференц-колла с представителями СМИ.