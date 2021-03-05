Мишустин посетил центр «Вектор» Мишустин осмотрел коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирске 5 марта 2021, 11:29 Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН, где ему показали электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, который является первой частью Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Директор института, академик РАН Павел Логачев продемонстрировал Мишустину коллайдер. «Здесь получено в районе 20% всех числовых значений, которые входят в современную физику элементарных частиц. Здесь с лучшей точностью измерены массы около половины всех известных элементарных частиц», – рассказал он. По словам Логачева, именно на этом коллайдере впервые был разработан сам метод встречных пучков, когда сталкивается материя и антиматерия, а также множество технических и физических находок, которые позволили осуществить этот уникальный метод, передает ТАСС. «Сегодня в этом месте проводится самый яркий и самый интересный эксперимент по поиску «новой физики», той самой физики, которая выходит за рамки современной теории стандартной модели», – сообщил Логачев. Половину эксперимента проводят новосибирские ученые-ядерщики, вторую половину – физики в лаборатории Фермилаб под Чикаго. Также Мишустин осмотрел два зала, где находятся части коллайдера. Кратко ему описали схему формирования пучков электронов и позитронов, а также места их столкновения в коллайдере. Премьер также ознакомился с выставкой экспериментального опытного производства института. В частности, ему показали узлы высокочастотного резонатора для строящегося в Дубне коллайдера тяжелых ионов NICA, импульсный квадрупольный магнит, катодный узел. Вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин обратил внимание главы правительства на то, что в России всего две производственных площадки такого уровня. Все они были созданы в 60-х годах прошлого века. «Сейчас нужен скачок, новый рывок. Для этого запущена по инициативе президента большая федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований и инфраструктуры», – сказал он, отметив, что должны быть созданы установки класса мегасайенс. «Производственная база у нас хорошая, но она решает задачи сегодняшнего дня, а нам нужна база, которая должна решать завтрашний день», – подчеркнул Нарайкин. Он добавил, что 30% российского вклада в производство Большого Андронного коллайдера сделано на производственной базе Курчатовского института и примерно столько же на базе Новосибирского института ядерной физики. Однако, по словам ученого, есть большие заделы в плане цифровизации и роботизации. Он продемонстрировал Мишустину ролик о том, как работает современная программная среда, которой совместно пользуются десятки исполнителей, просчитывая весь жизненный цикл изделия в цифровом виде. В то же время Логачев рассказал премьеру о том, как в этом учреждении науки готовятся новые научные открытия и создаются новые технологии, а также разрабатываются практические применения всей техники, разработанной для фундаментальных научных исследований. «Это наша миссия, поэтому у нас есть большое экспериментальное опытное производство, которое интегрировано в научный коллектив института, то есть наши научные сотрудники работают напрямую с рабочими, с мастерами, с технологами, с конструкторами и на горизонтальных связях фактически создают новые технологии, новые приборы и устройства», – рассказал ученый. По его словам, разработки института используются в том числе в ядерной медицине, передает РИА «Новости». Логачев подчеркнул, что заниматься наукой можно только в творческом режиме, а для творческих людей очень важно верить в то, что они делают. «Именно поэтому очень важно все решения на уровне института согласовывать с мнением коллектива в том плане, что люди должны верить в то, что они делают и считают для себя правильным. Для этого существует специальная атмосфера в институте – атмосфера доверия и репутационной ответственности: если человек берется за какой-то проект, то он, прежде всего, отвечает своей репутацией. Это самая сильная форма ответственности, потому что у ученых ничего дороже репутации нет», – заметил он.

СМИ: Погибший турецкий генерал причастен к победе Азербайджана в Карабахе 4 марта 2021, 22:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета на севере Турции, был причастен к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. По данным Telegram-канала WarGonzo, погибший турецкий генерал стоял у истоков создания беспилотников Bayraktar, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха во время вооруженного конфликта в Карабахе, сообщает Lenta.ru. Ранее сообщалось, что командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении вертолета девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. США и Британия готовят санкции против госдолга России 5 марта 2021, 09:05

Фото: Guadalupe Pardo/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и некоторых бизнесменов, сообщают западные СМИ. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны». Британские власти якобы намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы Москва предоставила ответы по «использованию» запрещенных веществ, передает «Царьград». Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар). Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии. Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе 4 марта 2021, 20:34

Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда. Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка». Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов. «В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе. Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу. Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям 4 марта 2021, 14:45

Фото: Елена Афонина/Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР на тему вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв «подробности» своего нахождения в Чечне. «Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный», – говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте». Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. Российский космонавт замазал североафриканской смолой отверстия в корпусе МКС 4 марта 2021, 18:15

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Космонавт Сергей Рыжиков замазал клеем из смолы североафриканской хвои два отверстия на концах трещины в корпусе российского модуля «Звезда», которые ранее просверлил, следует из переговоров экипажа Международной космической станции (МКС) с Центром управления полетами. После этого космонавт закрыл отверстия фторопластовой пленкой. Наземные специалисты поблагодарили Рыжикова за работу и попросили оценить, как «ведет» себя пленка, передает РИА «Новости».



Отверстия на концах трещины космонавт просверлил ранее, чтобы остановить ее рост. Во вторник на МКС приступили к герметизации первой трещины в российском модуле. Работы проводят российские космонавты Сергей Рыжиков, который сверлит отверстия, и Сергей Кудь-Сверчков, удаляющий стружку пылесосом. Трещины на МКС пообещали заделать до 12 марта. Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину. Были найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи. Утечку воздуха на МКС предлагали закрыть поролоном и пленкой, позднее на станции была отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха. После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом. Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании 4 марта 2021, 15:39

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA). К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводиться вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости». В районах, где будут вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении. Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом Газпром подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта. Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Россияне назвали трех самых настоящих женщин 4 марта 2021, 19:11

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Настоящей женщиной, по мнению россиян (6%), является певица Алла Пугачева, при этом голливудскую актрису Анджелину Джоли считает таковой лишь 1% опрошенных, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Также опрошенные считают настоящими женщинами исполнительницу Софию Ротару (3%) и спикера Совфеда Валентину Матвиенко (3%). Помимо них в список вошли: Ирина Хакамада (2%); певица Валерия (2%); актрисы Алиса Фрейндлих и Чулпан Хаматова (2%), говорится в материалах на сайте ВЦИОМ. По мнению 32% опрошенных, настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заботиться и любить семью, создавать уют. 21% считает, что настоящую женщину отличает умение быть хорошей матерью. Кроме того, россияне рассказали, что они больше всего ценят в женщинах. Такие качества как верность и преданность оказались только на пятом месте (18%). Выше всего в России ценят ценят в женщинах доброту и отзывчивость (27%), внешность на втором месте (20%). Затем идут ум и образованность (19%). Что касается выполнения домашних обязанностей, большинство россиян считает, что это общее дело мужчин и женщин. 65% респондентов считают, что мужчина и женщина должны в равной степени заниматься приготовлением пищи для семьи, также поровну партнеры должны делить обязанности по уборке, так считает 61% опрошенных. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Ранее были названы самые популярные подарки на 8 марта. Исполнение гимна России канадским тренером «Магнитки» впечатлило пользователей 4 марта 2021, 19:46

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Тренер магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Майк Пелино исполнил гимн России перед началом второго матча серии Кубка Гагарина с «Барысом», в Сети оценили видео его исполнения. «Канадский тренер «Металлурга» Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера», – говорится в Twitter КХЛ. Канадский тренер "Металлурга" Майк Пелино, поющий гимн России, – главный контент этого вечера.#КубокГагарина pic.twitter.com/wPBsBlNVTs — КХЛ (@khl) March 4, 2021 «Круто!» – написал в комментарии к видео пользователь под ником Uwe Langran. «Красавчик!» – прокомментировал Алексей Аношин. 61-летний канадский хоккеист Пелино работает в России с 2013 года, в данный момент является тренером магнитогорского «Металлурга». Ранее был ассистентом главного тренера в «Авангарде» из Омска, а также главным тренером ярославского «Локомотива». Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе 4 марта 2021, 14:08

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Москва глубоко озабочена из-за обострения ситуации в Донбассе, в Кремле рассчитывают, что Киев сможет удержать свои формирования от провокаций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под Минским комплексом мер», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Представитель Кремля выразил надежду, что партнеры по «минской четверке» также будут использовать свое влияние для сдерживая ситуации в Донбассе. «Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по «минской четверке» тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через «красную черту», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать воздействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, для возвращения к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает. «Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась», – сказал Песков. По его словам, в Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе и тщательно анализируют ситуацию. Он отметил, что обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, фиксируется вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. Ранее представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что обстановка на линии соприкосновения обостряется с каждым днем. По его словам, речь уже не идет о «партизанских вылазках» со стороны Украины. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Прилепин назвал омерзительным российское общество из-за шоу с маньяком Моховым 5 марта 2021, 09:35

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Российское общество омерзительно, заявил писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин на фоне съемок ток-шоу, на которое пригласили освободившегося «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Прилепин написал в Facebook, что «скопинский маньяк Мохов поехал в Москву на ток-шоу», там ему якобы «миллиона три точно заплатили». «Я несколько раз писал, что современная Россия мучительно напоминает о советских фильмах, где показывали тлетворный Запад с его проститутками, воинствующими геями, педофилами. Запад оказался именно таким, нас не обманули. Но мы еще стали лучшим учеником этого Запада. Мы омерзительны», – добавил он. Писатель выразил опасение, что миллионы людей увидят это шоу, узнают о схеме маньяка и решат попробовать сделать так же. «Только ради этого стоит устроить здесь временную диктатуру и все это телевидение забить досками наглухо. Оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». И «Сад-огород» по выходным. И три собственных социальных сети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры». И никакой анонимности», – призвал Прилепин. Маньяков после освобождения, по его мнению, стоит отправлять «на тихие поселения в вечной мерзлоте». Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. Затем стало известно, что Мохов нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву для участия в ток-шоу. Домой в назначенный срок он не вернулся. Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Песков пояснил слова Путина о «хорьковых» интересах 4 марта 2021, 13:07

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обвинил в «хорьковых» интересах тех, кто призывает детей выходить на незаконные акции, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая закон, и участвовать в несогласованных, неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в сетях различные суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о том, кого Путин имел в виду, когда накануне говорил на коллегии МВД об использовании детей для «достижения своих собственных, эгоистических хорьковых целей». В среду президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно использует детей в своих целях. Убитый снайпером во время эвакуации детей сотрудник МВД ДНР посмертно награжден Георгиевским крестом 4 марта 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Младший сержант полиции ДНР Владислав Война, застреленный украинским снайпером в промзоне возле Ясиноватой, посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики. «Министерство внутренних дел потеряло достойного, грамотного, добросовестного и исполнительного сотрудника. Его семья потеряла кормильца. Владислав Война посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей». Донецкий правоохранитель погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева. Тихановская рассказала о попытках добиться контактов с властями России 4 марта 2021, 14:20 Текст: Алина Назарова

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция республики долгое время пыталась установить контакты с руководством России, но не получила ответа. «Мы долгие недели пытались установить контакт с Кремлем. Нам никто не ответил», – заявила она, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Tages-Anzeiger. Ранее Следственный комитет Белоруссии заявил, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле, и инициировал экстрадицию экс-кандидата в президенты Белоруссии. В конце февраля Тихановская заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года. Она также заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение. Немецкий Uniper завершил финансирование «Северного потока – 2» 4 марта 2021, 13:40

Фото: Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Uniper, который выступает финансовым партнером «Северного потока – 2», объявил о завершении финансирования проекта в будущем, сообщил топ-менеджер немецкого концерна. «Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет», – сказал он, передает ТАСС. При этом компания не раскрывает размер инвестиций, которые были вложены в проект строительства «Северного потока – 2». Ранее Uniper указал на риск незавершения строительства «Северного потока – 2» из-за санкций США. Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.