Полиция объяснила жесткое задержание красноярца без маски

Сотрудники полиции силой задержали мужчину в одном из торговых центров Красноярска из-за того, что он отказывался надеть маску и пытался скрыться, сообщила пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

В соцсетях ранее появилось видео жесткого задержания красноярца в ТЦ «Квант». На видеозаписи видно, как на полу лежит мужчина, его держат два сотрудника полиции. Они надевают на него наручники и пытаются поднять. Женщина в кадре поясняет, что полиция сделала им замечание из-за отсутствия масок, а они со своим спутником ответили, что сейчас выйдут, передает РИА «Новости».

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции... в одном из торговых центров города заметили мужчину 1982 года рождения и женщину 1978 года рождения, которые в нарушении указа губернатора Красноярского края находились без средств индивидуальной защиты, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что граждане не реагировали на неоднократные требования правоохранителей надеть маски и назвать свои данные и попытались скрыться. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» к мужчине была применена физическая сила.

Также в МВД пояснили, что нарушители были доставлены в отдел полиции. Стражи порядка сообщили, что мужчина во время задержания оказал полицейским сопротивление и ударил сотрудников. В ведомстве отметили, что по данному факту региональный главк СК проводит доследственную проверку.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в целях избежания третьей волны пандемии россияне должны вакцинироваться, а также носить защитные маски и соблюдать меры безопасности до формирования популяционного иммунитета.