Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»

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4 марта, четверг | Последнее обновление — 20:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный вертолет разбился на востоке Турции
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Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
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Если, например, в Facebook забранки в постах Артемия Татьяновича были в количестве нескольких сотен, то лай в Facebook Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно.
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Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой о быстром и полном введении санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщило сообщило агентство Bloomberg.
В письме 40 сенаторов от третьего марта, на которое ссылается агентство, указано, что «в то время как строительство проекта продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции», передает ТАСС.
Ранее в США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2». Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.
Напомним, стало известно, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России
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Пекин считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции ЕС и США.
«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2»
Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
«Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада
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Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».
Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.
На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.
Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.
Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
В США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2»
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Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.
По мнению автора материала, любые дальнейшие шаги Вашингтона не помогут избежать разочарования со стороны тех или иных международных партнеров. Поддержка проекта европейскими странами, несмотря на американские санкции, показывает, какое огромное влияние Россия имеет в регионе благодаря поставкам газа. Поэтому Белому дому не нужно искать «волшебное средство, которое устроило бы всех», отмечается в статье.
«Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на «Северном потоке – 2», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».
Автор указывает, что зачастую попытки блокировать завершение строительства проекта рассматривают как ненужное обострение двусторонних отношений с Германией, поскольку строительство газопровода в любом случае завершится. Однако, по мнению журналиста, США удавалось препятствовать его реализации и отказаться от этого курса нельзя.
«В этой партии геополитических шахмат может быть только один победный исход. Для США согласие с завершением строительства «Северного потока – 2» будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат», – призвал сотрудник NI.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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В США российский танк Т-90М назвали «монстром»
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Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград».
При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами
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США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости».
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам.
Вашингтон захотел установить диалог с Москвой и Пекином по военным технологиям
Соединенные Штаты хотят установить с Россией и Китаем субстантивный диалог по новым военным технологиям, в том числе по стратегической стабильности, говорится в американской стратегии нацбезопасности.
«Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», – цитирует РИА «Новости» распространенные Белым домом положения стратегии нацбезопасности США.
Также в документе говорится, что Соединенные Штаты открыты к новым договоренностям по контролю над вооружениями, Вашингтон желает восстановить свой авторитет в этой области.
«Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановим наш авторитет, как лидера, в контроле над вооружениями. Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией», – отмечается в стратегии.
«Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия», – сообщается в документе.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана.
США ввели санкции против представителей властей России из-за Навального
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США объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
«Министерство финансов вносит в список санкций семь высокопоставленных членов российского правительства», – передает его слова РИА «Новости».
Вся собственность попавших в список лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована. «В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями», – добавил представитель администрации.
Санкции предпринимаются в дополнение к рестрикциям по линии госдепа, министерства торговли, визовым и экспортным ограничениям.
Кроме того, США ужесточают ограничения на экспорт в Россию. «Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре [список официальных документов правительства США] список из 14 организаций, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом. Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», – передает заявление американского чиновника ТАСС. Он не уточнил, в против каких конкретно организаций вводятся ограничения.
По словам представителя администрации США, фигуранты списка якобы вовлечены в производство «биологических агентов». Санкции касаются вопросов экспорта, реэкспорта и передачи технологий. «Что касается нашей лицензионной политики [выдачи американских лицензий], то в отношении них будет действовать презумпция отказа», – отметил чиновник.
Он добавил, что «есть также дополнительные меры, которые будут подготовлены». В качестве основания американские власти ссылаются на закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании
Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской.
Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.
Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.
Косачев: Новые санкции ЕС против России – недопустимый прием в международных отношениях
Введение новых санкций Евросоюза против глав российских силовых ведомств из-за дела блогера Алексея Навального является недопустимым приемом в международных отношениях, Москва ответит на это, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Решение ЕС – это классическая подтасовка, подбрасывание «улик» в нерасследованную ситуацию с целью подтвердить свою «единственно верную» версию происшедшего. Это недопустимый прием в международных отношениях, он вне сомнения встретит ответ с российской стороны. Но каким он будет – определять руководству России», – передает его слова ТАСС.
«Если бы ЕС был действительно заинтересован в установлении истины, а это невозможно без полноценного расследования в России, он приложил бы усилия не к нашей стране, а к своим собственным членам – Германии, Франции и Швеции, обязав их обеспечить прозрачность доказательной базы. Этого не произошло. Следовательно, для ЕС нынешняя ситуация важна не сама по себе, но только как повод для диффамации российского руководства», – добавил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что придерживается аналогичного мнения и в отношении новых санкций США.
Напомним, во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
США исключили «перезагрузку» в отношениях с Россией
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США не станут добиваться «перезагрузки» отношений с Россией, но Вашингтону необходимо иметь предсказуемые отношения с Москвой, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией... Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».
Он также добавил, что администрация Байдена будет иначе вести себя по отношению к России, чем предыдущая администрация.
«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы ожидаются «в течение недель, не месяцев». Замглавы МИД Сергей Рябков в ответ заявил, что Россия будет выстраивать реакцию в зависимости от содержания и характера санкций.
Названы сроки укладки «Северного потока – 2» в водах Дании
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Укладка труб газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании продлится до сентября 2021 года, сообщило Морское управление Дании (DMA).
К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Работы будут проводиться вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, передает РИА «Новости».
В районах, где будут вестись работы, движение других судов будет ограничено. «Детали: до конца сентября 2021 года будет вестись укладка двух газопроводов между позициями 1) – 7)», – сказано в сообщении.
Ранее работы планировалось завершить до конца апреля. При этом Газпром подчеркивал, что заострять внимание на сроках строительства газопровода не стоит, важен сам запуск проекта.
Тем временем правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Американцы признали Су-35 одним из красивейших истребителей в мире
Читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.
Су-35 оказался вторым в рейтинге, набрав 14% голосов. Первое место в списке занял американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor (40%), третье место отошло французскому Rafale (13%). На четвертом месте с 12% голосов оказался американский F-15 Eagle. Пятое место с 5% занял европейский Typhoon.
Кроме указанных самолетов, читателям предлагалось проголосовать за американские F-35 Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, российский Су-57 и китайский J-20, передает РИА «Новости».
Ранее американское издание National Interest сообщало, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя».
Вашингтон ввел запрет на оборонный экспорт в Россию
Соединенные Штаты объявили о внесении России в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли.
«Департамент изменит раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», – передает РИА «Новости» слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По его словам, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода. Вместе с тем глава Госдепа сообщил, что Вашингтон выведет космическое сотрудничество с Россией из-под действия санкций, введенных в связи с арестом блогера Алексея Навального, передает ТАСС.
Напомним, во вторник министерство финансов США внесло в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Навального среди прочих директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора РФ Игоря Краснова. Всего Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера. В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов считает, что санкции Вашингтона против Москвы направлены на демонстрацию возрождения «коллективного Запада».
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом Навального. Президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.
В США заявили, что приложат все усилия для остановки «Северного потока – 2»
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Кандидат на пост первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что сделает все, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Шерман выступает на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры, передает ТАСС.
На вопрос сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, намерена ли она обеспечить противодействие проекту и введение санкций со стороны администрации, кандидат ответила: «Я не могу принимать такие решения в одностороннем порядке. Но я буду делать все, чтобы не допустить продвижения проекта «Северный поток – 2».
«Администрация будет приветствовать советы и рекомендации с вашей стороны, со стороны Сената. Мы будем действовать во всех возможных законных сферах, чтобы остановить газопровод», – добавила Шерман. По словам дипломата, она не считает, что администрация США будет проявлять мягкий подход по отношению к России.
Ранее в США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2». Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.
Напомним, стало известно, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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