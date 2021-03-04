Психолог рассказал, как правильно ограничивать пребывание ребенка в Интернете

Для того, чтобы ребенок меньше проводил времени в Сети, родителям необходимо в спокойной форме высказать свое отношение к данной проблеме, затем вовлечь ребенка в семейный быт и привлечь его внимание к всевозможным кружкам и секциям, рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов.

«Сейчас многие родители задаются вопросом - как ограничить детей в использовании Сети. Первая рекомендация для родителей – ни в коем случае не запрещать. Дело в том, что категоричные запреты приведут к тому, что ребенок попросту может отдалиться. К тому же может вырасти цифровая пропасть: ребенок понимает, что он должен идти в ногу со временем, а ему не позволяют», – говорит Иванов.

Задача родителей состоит в том, чтобы в спокойной форме высказывать свое отношение, объяснить детям, что проведенное в сети время должно быть ограничено, советует психолог. Для того, чтобы социализировать ребенка и не допустить зависимости от гаджетов, следует напомнить о домашних обязанностях и учебе.

«Родители должны сказать, что не запрещают проводить время в компьютере, но ребенок должен тогда помогать по дому, сделать свои уроки, сходить в магазин и так далее. То есть возложить на ребенка какую-то посильную социально-семейную функцию, потому что он не должен быть вне семьи. Так ребенок будет чувствовать, что с ним считаются, разделяют обязанности», – объясняет собеседник.

Кроме того, время, проводимое в компьютере или другом гаджете, необходимо чем-то занять, продолжает эксперт. Таким «заменителем» может стать запись в какие-либо кружки или секции, исходя из индивидуальных особенностей. Именно там дети не только развивают свои навыки, но и социализируются, контактируют наяву, а не в Сети. Причем в современном обществе кружки могут работать и в дистанционном формате, что тоже приветствуется.

«Зависимость от гаджетов актуальна не только для подростков, но и для младшеклассников и дошкольников. Более того, зависимость по типу привязанности у детей бывает даже в раннем возрасте, но это происходит в тех случаях, когда родители чрезвычайно заняты и не занимаются малышом. Поэтому основная стимуляция идет только от гаджета», – рассказывает Иванов.

На ваш взгляд Ограничиваете ли вы вашего ребенка в пользовании интернетом? Да, ограничиваю время использования

Да, контролирую контент, который просматривает ребенок

Нет, не ограничиваю



На сегодняшний день, по словам собеседника, единой точки зрения, касательно приемлемого времяпровождения ребенка в Интернете нет. Тем не менее, в первые годы жизни специалисты рекомендуют давать пользоваться гаджетами или смотреть мультфильмы суммарно не более получаса в день. В других же возрастах необходимо родителям корректировать это время индивидуально.

В августе руководитель Енисейского управления Роскомнадзора Наталья Бурдюкова рассказала, как обезопасить детей от угроз в Сети и сформировать у ребенка критический подход к коммуникации в интернете.