Родителям дали советы, как обезопасить детей от угроз в Сети

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14 августа, пятница | Последнее обновление — 11:01 | vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко
Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска
Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса
Пролетариат заставил Лукашенко отступить
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают
Алексей Алешковский, сценарист
Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов в России полно, а как их воплотить в реальности? Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
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Грозит ли русскому языку реформа орфографии
Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
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Белорусы пошли по польскому пути
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем
Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитаруПодробности...
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