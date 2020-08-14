Родителям дали советы, как обезопасить детей от угроз в Сети

Руководитель Енисейского управления Роскомнадзора Наталья Бурдюкова дала несколько советов, как обезопасить детей от угроз в Сети и сформировать у ребенка критический подход к коммуникации в интернете.

«Порой мы забываем, что с личной информацией нужно обращаться очень аккуратно, не доверять ее малознакомым людям. Ведь что такое персональные данные? Это информация о нас с вами: фамилия, имя и отчество, дата рождения, образование и многое другое. Например, адрес электронной почты тоже является персональными данными», – рассказала Бурдюкова в интервью газете «Наш Красноярский край».

Она уточнила, что федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ очень четко установил правила обработки персональных данных: в каких случаях их можно обрабатывать, когда и в какой форме брать на это наше согласие, ответственность за неправомерную обработку. Под обработкой понимается сбор, передача, использование, хранение, а также уничтожение персональных данных.

«Хочу отметить, что особое внимание в этой работе мы уделяем детям. Наши сотрудники регулярно принимают участие в родительских собраниях, различных форумах и совещаниях, организуемых органами управления образованием в Красноярском крае. Рассказываем, что нужно объяснить ребенку при пользовании сетью, какие личные данные можно выкладывать в интернет, а какие нельзя и почему. Родителям важно самим это хорошо знать и вовремя дать совет ребенку», – добавила Бурдюкова.

Также она дала совет, как вести себя ребенку, если его травят в интернете: главное правило – не бросаться в «интернет-бой», а успокоиться и рассказать об этом родителям, посоветоваться с ними.

«Если вас оскорбляет незнакомый человек и считает, что найти его невозможно, напомните ему о том, что анонимность в сети мнимая. Некое единичное негативное высказывание можно просто игнорировать, так обычно агрессия прекращается еще на начальной стадии», – пояснила глава Енисейского управления Роскомнадзора.

По ее словам, лучше стараться вести себя вежливо, ведь интернет фиксирует и все действия, удалить их будет крайне затруднительно. Родители должны объяснить ребенку, что репутацию нужно беречь в «чистоте» с малых лет. Прежде чем размещать какое-либо фото, писать комментарии, нужно подумать, как это отразится в будущем на репутации.

Кроме того, Бурдюкова обратила внимание, что всегда необходимо внимательно читать пользовательские соглашения.

«Нужно прочитать текст согласия, под которым вы ставите галочку, а не просто пролистать его. Мы, взрослые, часто поступаем так при оформлении дисконтных карт в магазинах. А потом недовольны тем, что нам поступают рекламные звонки и сообщения. К нам в управление регулярно поступают подобные жалобы, и, когда мы начинаем их анализировать, в большинстве случаев выясняется, что человек сам подтвердил согласие на использование своих персональных данных в рекламных целях», – пояснила она.

Следующий момент: ребенку не следует выкладывать в соцсети чужие фото без разрешения, добавлять в друзья незнакомых людей. Список друзей должен быть ограничен. Особое внимание родителям нужно обратить на подобные запросы от людей, которые намного старше вашего ребенка. Важно, чтобы ребенок даже при малейшем подозрении или тревоге, беспокойстве обращался в первую очередь к родителям, а не к друзьям. И не скрывал, что его кто-то шантажирует, запугивает, предлагает непонятный товар.

При выборе пароля Бурдюкова посоветовала выбирать сложный пароль, чтобы снизить вероятность взломать страницы в соцсетях, почты или электронного кошелька.

«Что точно не стоит использовать в качестве пароля: свои имя, фамилию, отчество, дату рождения; не рекомендуется использовать как пароль набор букв или цифр, которые расположены на клавиатуре друг за другом; использовать для пароля информацию, которая размещена на страницах в соцсетях. Пароли для социальных сетей и электронной почты лучше использовать разные», – посоветовала она.

По ее словам, в 2018 году Роскомнадзор провел большую работу по размещению в личных кабинетах школьников методических материалов по вопросам защиты персональных данных. В конце 2018 года был подготовлен опросник по итогам изучения учащимися этих материалов.

В октябре – ноябре 2019 года был проведен в Красноярском крае, республиках Тыва и Хакасия тестирование школьников по теме безопасного обращения с персональными данными. В этом мероприятии приняли участие 135,7 тыс. детей из 866 школ трех субъектов Федерации. Результаты тестирования показали, что проведенная специалистами управления информационно-разъяснительная работа помогла школьникам сформировать устойчивые знания в сфере персональных данных.