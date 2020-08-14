Родителям дали советы, как обезопасить детей от угроз в Сети

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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о нашей вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

Алексей Алешковский, сценарист
Понятно, что все мечтают о свободах, независимых институтах, сменяемости власти и вот этом всём, что считается признаками идеального демократического государства. Но идеалов в России полно, а как их воплотить в реальности? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 7 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Родителям дали советы, как обезопасить детей от угроз в Сети

    14 августа 2020, 10:39

    Текст: Евгения Шестак

    Руководитель Енисейского управления Роскомнадзора Наталья Бурдюкова дала несколько советов, как обезопасить детей от угроз в Сети и сформировать у ребенка критический подход к коммуникации в интернете.

    «Порой мы забываем, что с личной информацией нужно обращаться очень аккуратно, не доверять ее малознакомым людям. Ведь что такое персональные данные? Это информация о нас с вами: фамилия, имя и отчество, дата рождения, образование и многое другое. Например, адрес электронной почты тоже является персональными данными», – рассказала Бурдюкова в интервью газете «Наш Красноярский край»

    Она уточнила, что федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ очень четко установил правила обработки персональных данных: в каких случаях их можно обрабатывать, когда и в какой форме брать на это наше согласие, ответственность за неправомерную обработку. Под обработкой понимается сбор, передача, использование, хранение, а также уничтожение персональных данных.

    «Хочу отметить, что особое внимание в этой работе мы уделяем детям. Наши сотрудники регулярно принимают участие в родительских собраниях, различных форумах и совещаниях, организуемых органами управления образованием в Красноярском крае. Рассказываем, что нужно объяснить ребенку при пользовании сетью, какие личные данные можно выкладывать в интернет, а какие нельзя и почему. Родителям важно самим это хорошо знать и вовремя дать совет ребенку», – добавила Бурдюкова. 

    Также она дала совет, как вести себя ребенку, если его травят в интернете: главное правило – не бросаться в «интернет-бой», а успокоиться и рассказать об этом родителям, посоветоваться с ними. 

    «Если вас оскорбляет незнакомый человек и считает, что найти его невозможно, напомните ему о том, что анонимность в сети мнимая. Некое единичное негативное высказывание можно просто игнорировать, так обычно агрессия прекращается еще на начальной стадии», – пояснила глава Енисейского управления Роскомнадзора. 

    По ее словам, лучше стараться вести себя вежливо, ведь интернет фиксирует и все действия, удалить их будет крайне затруднительно. Родители должны объяснить ребенку, что репутацию нужно беречь в «чистоте» с малых лет. Прежде чем размещать какое-либо фото, писать комментарии, нужно подумать, как это отразится в будущем на репутации. 

    Кроме того, Бурдюкова  обратила внимание, что всегда необходимо внимательно читать пользовательские соглашения. 

    «Нужно прочитать текст согласия, под которым вы ставите галочку, а не просто пролистать его. Мы, взрослые, часто поступаем так при оформлении дисконтных карт в магазинах. А потом недовольны тем, что нам поступают рекламные звонки и сообщения. К нам в управление регулярно поступают подобные жалобы, и, когда мы начинаем их анализировать, в большинстве случаев выясняется, что человек сам подтвердил согласие на использование своих персональных данных в рекламных целях», – пояснила она. 

    Следующий момент: ребенку не следует выкладывать в соцсети чужие фото без разрешения, добавлять в друзья незнакомых людей. Список друзей должен быть ограничен. Особое внимание родителям нужно обратить на подобные запросы от людей, которые намного старше вашего ребенка. Важно, чтобы ребенок даже при малейшем подозрении или тревоге, беспокойстве обращался в первую очередь к родителям, а не к друзьям. И не скрывал, что его кто-то шантажирует, запугивает, предлагает непонятный товар.

    При выборе пароля Бурдюкова посоветовала выбирать сложный пароль, чтобы снизить вероятность взломать страницы в соцсетях, почты или электронного кошелька. 

    «Что точно не стоит использовать в качестве пароля: свои имя, фамилию, отчество, дату рождения; не рекомендуется использовать как пароль набор букв или цифр, которые расположены на клавиатуре друг за другом; использовать для пароля информацию, которая размещена на страницах в соцсетях. Пароли для социальных сетей и электронной почты лучше использовать разные», – посоветовала она. 

    По ее словам, в 2018 году Роскомнадзор провел большую работу по размещению в личных кабинетах школьников методических материалов по вопросам защиты персональных данных. В конце 2018 года был подготовлен опросник по итогам изучения учащимися этих материалов. 

    В октябре – ноябре 2019 года был проведен в Красноярском крае, республиках Тыва и Хакасия тестирование школьников по теме безопасного обращения с персональными данными. В этом мероприятии приняли участие 135,7 тыс. детей из 866 школ трех субъектов Федерации. Результаты тестирования показали, что проведенная специалистами управления информационно-разъяснительная работа помогла школьникам сформировать устойчивые знания в сфере персональных данных.


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