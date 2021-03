На матчи Евро-2020 в Петербурге решили допустить половину болельщиков от вместимости арены В УЕФА разрешили делать пять замен в матчах ЧЕ и финале Лиги наций-2021 31 марта 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дал возможность командам делать по пять замен на матчах предстоящего чемпионата Европы по футболу и финала Лиги наций-2021. Заседание исполкома УЕФА прошло в среду, международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в мае 2020 года одобрил предложение ФИФА разрешить на время делать по пять замен в матче из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости». В декабре поправку продлили для международных турниров до 31 июля 2022 года. Матчи Евро-2020 начнутся 11 июня, завершатся 11 июля, они будут проходить в 12 городах Европы, включая Петербург. Финал Лиги наций запланирован на 6-10 октября в Милане и Турине. Ранее оргкомитет чемпионата Европы по футболу в Петербурге утвердил допуск болельщиков на матчи турнира в количестве 50% от вместимости стадиона.

США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он представил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепом. В докладе Вашингтон подверг критике ряд стран, включая Россию и Китай. Блинкен заявил: «Прежде всего, и говоря в общих чертах, будь то о Китае, России или о ком-то другом: мы не выступаем против каких-либо из этих стран. Мы, к примеру, не пытаемся сдерживать Китай или блокировать его рост», – передает ТАСС. «Мы отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо», – сказал он, добавив, что США намерены «вставать и решительно высказываться», когда «любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок». Блинкен заявил, что глава американского государства Джо Байден намерен поставить вопрос «прав человека в центр американской внешней политики». Госдеп «задействует все инструменты дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении». США намерены «противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», «независимо от того, являются ли виновники партнерами или противниками» Вашингтона. США считают, что «тенденции» в данной сфере «продолжают развиваться в неправильном направлении». В частности, он заявил о «геноциде уйгуров» в Китае, «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла», «насилии по отношению к протестующим в Белоруссии». Кроме того, Блинкен указал на ситуации в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме. Блинкен признал наличие проблем и в США, включая проблемы, связанные с расизмом. Он заявил: «От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать». По словам Блинкена, власти США «знают, что есть работа» внутри страны. «Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют», – сказал он, подчеркнув, что работа над этими проблемами «с полной прозрачностью» и «отличает демократию» США «от авторитарных режимов». При этом Блинкен заявил, что «один из основных принципов прав человека – это их универсальность», они «равны» по важности, так что «не существует иерархии, которая делает одни права более важными, чем другие». Блинкен заявил, что новые власти отказываются от «несбалансированных взглядов» прежней вашингтонской администрации, поддерживавшей «такую иерархию». «В течение многих лет наши доклады о правах человека содержали раздел о репродуктивном здоровье, в том числе информацию о смертности среди матерей, дискриминации в отношении женщин, доступе к услугам по защите репродуктивного и сексуального здоровья, а также о государственной политике в отношении доступа к контрацепции, медпомощи во время беременности и родов. Эти темы были убраны из докладов предыдущей администрацией, так что они не входят в сегодняшний отчет, отражающий 2020 год», – пояснил он. Блинкен сообщил, что попросил «обнародовать дополнение к отчету по каждой стране, в котором будут отражены эти вопросы». Власти США «восстанавливают практику документирования этих прав в 2021 и последующих годах». Напомним, Блинкен обещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы», но бороться с этим авторитаризмом продолжит, так как «авторитаризм и национализм в мире находятся на подъеме», что рассматривается Соединенными Штатами как прямая угроза их национальным интересам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V» 31 марта 2021, 06:50

Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», Париж выступает против, пишут СМИ. Monde пишет, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V», но «некоторые европейские источники полагают», что «это не заставит себя ждать». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости». Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму 30 марта 2021, 20:41

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста. Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России. Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. «В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве. Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права». Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях. Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала. Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Стрелка из Мытищ нашли мертвым в сгоревшем коттедже 30 марта 2021, 23:30

Обнаружено тело мужчины, который открыл стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Новые Вешки неподалеку от Мытищ, сообщил источник в правоохранительных органах. Тело нашли «в сгоревшем коттедже» мужчины. Источник ТАСС сообщил, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, проведут ДНК-экспертизу. Пожар в доме стрелка полностью потушен. «Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния», – сказал источник, пояснив, что она также помогает установить психологические особенности человека и мотивы его действий, совершенных при преступлении. Напомним, полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00 мск. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Перестрелка продолжилась. Сообщалось, что Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00 мск. Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве 31 марта 2021, 14:34

«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. «Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник. Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт. Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог. Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский. «А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник. Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля. Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня. Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет «Искандер» 31 марта 2021, 14:10

Представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщает о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе ракетных комплексов «Искандер». По словам азербайджанского чиновника, с декабря 2020 года агентство в Шуши проводит работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. 15 марта 2021 года в ходе разминирования были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет. Представитель структуры назвал географические координаты обломков ракет – 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E. По его словам, в ходе проверки специалистами опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер», сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Haqqin.az. Тем временем военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, как говорят азербайджанские саперы, армяне запустили по Шуши». «Маркировка 9М723 действительно принадлежит этому типу боеприпасов», – добавил военкор. В свою очередь телеграм-канал WarGonzo со ссылкой на силовые структуры сообщает, что «в результате удара «Искандера» по Шуши могли погибнуть до 500 военных Азербайджана». «Удар был нанесен по объекту, где разведкой Армии обороны Арцаха было обнаружено большое количество живой силы противника. В подвальном помещении во время обстрела, в ходе которого и был применен «Искандер», находилось порядка 500 азербайджанских военнослужащих. Часть из них являлись наемниками из протурецких террористических группировок, но имели на руках документы Азербайджана», – отмечает канал. Он также сообщает, что «в официальных внутренних отчетах Баку могут фигурировать другие цифры». Между тем в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о комплексах. В Минобороны России также заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. Экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции 31 марта 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова

Бывшая сотрудница штаба Алексея Навального Алена Нарвская вспомнила, как проходила ее работа в качестве сторонницы блогера и рассказала, почему она разочаровалась в проектах оппозиции. Нарвская рассказала, что ее сотрудничество со сторонниками Навального началось в 16 лет, когда она в 2016 году стала агитировать за Любовь Соболь, а в 17 лет девушка стала сотрудником избирательного штаба Навального и уже сама занималась координацией волонтеров. «На тот момент я верила в Алексея и в то, что он делает правое дело. В 17 лет, заканчивая школу и убегая прямо из штаба на свой собственный выпускной, мне казалось, что мы делаем самое доброе дело. Мной руководила вера в то, что я занимаюсь важной миссией спасения России. Эта безоговорочность и инфантильность поначалу заслоняли собой все. В том числе здравый смысл. Это было выгодно и удобно тем, кто нанял меня на работу», – вспоминает Нарвская. Позже она осознала, что боролась против того, подобием чего являлся ФБК (признан в России НКО-иноагентом). «Например, мы боролись против кумовства. Алексей все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно четкая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги – все это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись», – рассказала бывшая сторонница блогера в интервью «Газете.ру». Вспоминая о работе в штабе Навального, девушка рассказала, Волков был постоянно недоволен волонтерами. «Было очень много интриг, недоверия, подозрений. Приходишь каждый день на работу, стараешься, но постоянно встречаешь негатив, недовольство и упреки, что делаешь недостаточно. … Нам надо было постоянно улыбаться и обязательно выставлять красивую картинку в Twitter, чтобы главный штаб мог делать репосты, чтобы у них был материал о работе, которую они могли выдать за свою собственную. От Волкова мы слышали только то, что мы должны делать, никаких слов поддержки в свои редкие визиты в штаб он не говорил. Зато, если ты девушка, которая может стать красивым дополнением для картинки в Twitter, ты обязательно должна сфотографироваться с ним и счастливо улыбаться от того, что стоишь рядом с Леонидом Волковым. Такой прессинг ради прекрасной России будущего шел вразрез с тем, за что мы боролись», – рассказала Нарвская. Она также отметила, что самим волонтерам запрещали выходить на митинг в поддержку Навального и предупредили их об отсутствии юристов, которые помогли бы в случае задержания. «Я помню чувство стыда, которое испытывала, когда модерировала общий чат. Мы просили писать о проблемах и задержаниях в личные сообщения или в специальные группы помощи задержанным, но некоторые такие сообщения проскакивали. Мы их удаляли, чтобы не вызывать панику у остальных. Волонтерам, которые писали мне личные сообщения, я не знала, что ответить, отвечала общими фразами. Я не знала, чем им помочь», – вспоминает Нарвская. Она также рассказала, что считает Навального инфантилом. «Я общалась с ним всего один раз, когда у нас была фотосессия для брошюр. Он показался мне очень растерянным человеком, который не знает куда ему идти и ему нужна поддержка, правая рука. Этой рукой он выбрал Леонида Волкова, но это очень плохой выбор. Волков только отталкивает сторонников и всех адекватных людей. Думаю, он замешан в не очень приятных и не очень честных вещах», – добавила она. Кроме того, Нарвская раскритиковала Волкова за то, что он призывает молодежь выходить на митинги, в то время как сам находится за границей. «Недавно я включила один из стримов Леонида Волкова на YouTube, и мне показалась очень занимательной картинка, когда Леонид сидит в хорошо оснащенной и оборудованной студии с последним MacBook, ведет прямую трансляцию, где кадры с улиц российских городов с задержаниями людей, с совершенно зелеными подростками, говорит о том, что они молодцы и нужно продолжать, что «свободная Россия будущего» уже не за горами. Рядом с ним сидит холеный Жданов, который также нахваливает протесты и поддакивает Волкову. Этот контраст вызвал у меня очень негативные эмоции. Эта картинка, как мне кажется, должна вразумить каждого вменяемого человека, который в следующий раз захочет выйти под эгидой Алексея Навального. То, что сейчас делают Волков и ко, сбежавшие за границу, – это унижение для людей, которых они призывают участвовать в протестах. Почему Волков до сих пор, даже находясь в другой стране, не вышел на улицу, не помитинговал? Почему он ни разу не вышел к консульству с плакатом? Они всегда сидели в стороне. Просто теперь, когда они вещают из другой страны и призывают людей активнее участвовать в политической жизни России и выходить на улицы, это звучит особенно лицемерно», – заявила Нарвская. Свою работу на Навального она называет тяжелым опытом. «Но я благодарна ему, поскольку я увидела, как на самом деле обстоят дела на оппозиционной кухне. С меня слетели розовые очки, и я поняла, как устроена главная оппозиционная машина в России и какие люди стоят за этим», – заключила девушка. Премьер Словакии ушел в отставку после скандала со «Спутником V» 30 марта 2021, 19:51

Словацкий президент Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной «Спутник V». «Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики», – привел указ президента страны руководитель протокола президентской администрации, передает ТАСС. В воскресенье Матович объявил об уходе с должности, временно его полномочия станет исполнять министр финансов Эдуард Хегер. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства. Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг. Мытищинский стрелок в бою со спецназом применял автоматы Калашникова и пулемет Дегтярева 31 марта 2021, 12:06

Владимир Барданов, открывший накануне стрельбу по силовикам в Подмосковье, стрелял из ручного пулемета Дегтярева 1948 года выпуска, а также применял автоматы Калашникова и пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «в ходе боя Барданов стрелял из пулемета Дегтярева 1948 года», данное оружие было найдено в его сгоревшем доме, «оно сильно обгорело, однако будет направлено на исследование», передает ТАСС. По его словам, в ходе боя подозреваемый также применял автоматы Калашникова и пистолет-пулемет Судаева времен Великой Отечественной войны. «Во время боестолкновения с росгвардейцами Барданов активно перемещался по дому и периодически менял оружие. В сгоревшей части дома обнаружен также пистолет-пулемет «Кедр» с глушителем. Оружие этого типа сейчас имеется на вооружении МВД и Росгвардии», – также рассказал источник. По его словам, в начале перестрелки Барданов открыл огонь из автоматического оружия на поражение, предупредив силовиков, чтобы уходили: «Он утверждал, что защищает семью, удерживая их. Затем выпустил из дома дочь с детьми четырех и восьми лет. Во время штурма он даже открыл огонь по силовикам из гранатомета, из-за чего в доме произошел первый пожар». Всего стрелок кинул в силовиков не менее 20 гранат. В ходе длившейся более девяти часов спецоперации ранение получил один сотрудник Росгвардии. К вечеру в доме произошел второй пожар. Барданов отказался сдаться и остался в горящем помещении, позже было найдено его обгоревшее тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), по этой статье подозреваемому могло грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Также в его доме нашли крупный арсенал оружия. Другой источник сообщал, что приставы разыскивали Барданова за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был ранее судим. Хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее разрешения 31 марта 2021, 03:31

В 2001 году пластический хирург увеличил американской актрисе Шэрон Стоун грудь, хотя она не давала на это согласия, сообщается в мемуарах Стоун The Beauty of Living Twice. В книге, которая вышла в свет 30 марта, рассказывается, что Стоун удаляли доброкачественные опухоли в груди, причем опухоли, по ее словам, были больше самой груди. Очнувшись после наркоза, Стоун обнаружила, что хирург по собственной инициативе вставил ей грудные импланты. «Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь стала больше на размер», – приводит слова Стоун «Комсомольская правда». Свои действия хирург объяснил тем, что, по его мнению, такая грудь больше подойдет к размеру бедер актрисы. Он удивился, что та возмутилась его действиями. «Он изменил мое тело без моего ведома и согласия», – заявила она. В итоге Стоун не стала обращаться в суд и оставила все как есть. В том же 2001 году, в возрасте 43 лет, она перенесла инсульт. Актриса заявила, что супруг во время бракоразводного процесса воспользовался ее беспомощностью после инсульта и отсудил опеку над сыном. Стоун заявила, что «люди были очень жестоки». По ее словам, никто не понимает, «насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь». «Мне пришлось перезакладывать дом. Я потеряла все, что имела», – заявила она. В 2018 году Стоун накануне выхода сериала Mosaic, где она сыграла одну из главных ролей, в интервью американскому телеканалу CBS призналась, что ее отсутствие на экранах было связано с пережитым в 2001 году инсультом. Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат 30 марта 2021, 19:27

Открывший стрельбу по правоохранителям в Подмосковье из своего коттеджа местный житель Владимир Барданов применил против них не менее 20 гранат, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», – сказал собеседник ТАСС. На данный момент бой возобновился, он не стихает уже 20 минут, сообщил источник. До этого сообщалось, что в ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец получил ранение. Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один. Космические силы России взяли на сопровождение 36 британских спутников OneWeb 30 марта 2021, 20:21 Текст: Абдулла Шакиров

Центр контроля космического пространства (ЦККП) Воздушно-космических сил России (ВКС) приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки 36 британских спутников связи OneWeb, сообщило Министерство обороны. «Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» 25 марта», – передает ТАСС сообщение ведомства. В Минобороны отметили, что специалисты ЦККП проанализировали и обработали координатную и некоординатную информацию о спутниках OneWeb. В прошлый четверг с Восточного на орбиту были выведены восемь спутников OneWeb, всего запланировано вывести 36 аппаратов. Первые шесть спутников OneWeb были отправлены на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В начале февраля 2020 года на орбиту вывели 34 аппарата, еще столько же 21 марта. В декабре 2020 года спутники OneWeb впервые запустили с космодрома Восточный. Напомним, OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Почти 30 организаций в США раскритиковали нападки Байдена на Россию 31 марта 2021, 02:23 Текст: Антон Антонов

В США 27 организаций подвергли критике главу американского государства Джо Байдена из-за его высказываний в адрес России. В их заявлении говорится, что они выступают за «дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир». В связи с этим организации сильно встревожены «негативным обменом мнениями между лидерами» России и США, учитывая, что у двух стран «находится более 90% ядерных боеголовок мира», передает ТАСС со ссылкой на Hill. «Как американцы мы призываем администрацию Байдена решительно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством», – заявили организации, среди которых есть и те, что выступают в поддержку левых убеждений. Байдена призвали «выполнить взятое на себя обязательство», по которому «дипломатия снова в центре внешней политики». По мнению организаций, Байден должен вести «конструктивные двусторонние переговоры», чтобы избежать «гонки ядерных вооружений». Глава организации «Прогрессивные демократы Америки» Алан Мински заявил, что «рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении Путина или России». Он отметил, что мир и международное сотрудничество помогут «оправиться от прошлогодней катастрофы в сфере здравоохранения и экономики». По его словам, нельзя «переносить бряцание оружием холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны». В середине марта Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. Роскомнадзор научился блокировать доступ к VPN-сервисам 31 марта 2021, 08:30

Роскомнадзор сделал выводы из ситуации с попытками блокировки мессенджера Telegram и теперь может сделать невозможным использование VPN-сервисов для обхода ограничений, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «Действительно, выводы из последних всех событий извлечены. Да, у государства – Роскомнадзора конкретно – есть технические способы затруднить и сделать невозможным доступ к VPN. Это не означает блокировки VPN как таковых. Это означает блокировку ресурсов, которые на VPN выводят», – сказал Хинштейн, передает ТАСС. При этом парламентарий воздержался от подробностей возможного механизма ограничений VPN. «Более детально я бы не хотел говорить. И в силу того, что я не большой специалист в технической сфере, и силу того, что не хочу предвосхищать какие-то события», – отметил депутат. Как подтвердил Хинштейн, новый инструментарий у Роскомнадзора появился благодаря реализации закона о «суверенном Рунете». 18 июня 2020 года Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Ведомство начало блокировку мессенджера в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.