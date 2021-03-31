Синоптики рассказали о погоде в Москве В России значительно выросло число природных катаклизмов 31 марта 2021, 14:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Опасных природных явлений в России в 2020 году было зафиксировано на 10% больше, чем в 2019-м, говорится в опубликованном докладе «О деятельности Росгидромета в 2020 году и задачах на 2021 год». «В 2020 году на территории России отмечалось 1000 опасных природных (гидрометеорологических) явлений, из которых 372 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения (в 2019 году, соответственно, 903 и 346 опасных явлений)», – передает РИА «Новости» текст доклада. Как заявляли климатологи, количество опасных природных явлений будет расти в связи с глобальным изменением климата. При этом в 2018 году природных катаклизмов было больше, чем в 2019-м, – 1040, сообщал ранее Росгидромет. Как отмечали в ведомстве, самыми разрушительными в России метеорологическими природными явлениями являются сильные ветры и сильные дожди. Ранее в среду глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что средняя температура в России была в 2020 году на 3,2 градуса выше среднего показателя, отклонение было рекордным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Госдеп заявил, что США «не выступают против» России 31 марта 2021, 04:50

Фото: CNP/MediaPunch/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он представил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепом. В докладе Вашингтон подверг критике ряд стран, включая Россию и Китай. Блинкен заявил: «Прежде всего, и говоря в общих чертах, будь то о Китае, России или о ком-то другом: мы не выступаем против каких-либо из этих стран. Мы, к примеру, не пытаемся сдерживать Китай или блокировать его рост», – передает ТАСС. «Мы отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо», – сказал он, добавив, что США намерены «вставать и решительно высказываться», когда «любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок». Блинкен заявил, что глава американского государства Джо Байден намерен поставить вопрос «прав человека в центр американской внешней политики». Госдеп «задействует все инструменты дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении». США намерены «противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», «независимо от того, являются ли виновники партнерами или противниками» Вашингтона. США считают, что «тенденции» в данной сфере «продолжают развиваться в неправильном направлении». В частности, он заявил о «геноциде уйгуров» в Китае, «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла», «насилии по отношению к протестующим в Белоруссии». Кроме того, Блинкен указал на ситуации в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме. Блинкен признал наличие проблем и в США, включая проблемы, связанные с расизмом. Он заявил: «От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать». По словам Блинкена, власти США «знают, что есть работа» внутри страны. «Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют», – сказал он, подчеркнув, что работа над этими проблемами «с полной прозрачностью» и «отличает демократию» США «от авторитарных режимов». При этом Блинкен заявил, что «один из основных принципов прав человека – это их универсальность», они «равны» по важности, так что «не существует иерархии, которая делает одни права более важными, чем другие». Блинкен заявил, что новые власти отказываются от «несбалансированных взглядов» прежней вашингтонской администрации, поддерживавшей «такую иерархию». «В течение многих лет наши доклады о правах человека содержали раздел о репродуктивном здоровье, в том числе информацию о смертности среди матерей, дискриминации в отношении женщин, доступе к услугам по защите репродуктивного и сексуального здоровья, а также о государственной политике в отношении доступа к контрацепции, медпомощи во время беременности и родов. Эти темы были убраны из докладов предыдущей администрацией, так что они не входят в сегодняшний отчет, отражающий 2020 год», – пояснил он. Блинкен сообщил, что попросил «обнародовать дополнение к отчету по каждой стране, в котором будут отражены эти вопросы». Власти США «восстанавливают практику документирования этих прав в 2021 и последующих годах». Напомним, Блинкен обещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы», но бороться с этим авторитаризмом продолжит, так как «авторитаризм и национализм в мире находятся на подъеме», что рассматривается Соединенными Штатами как прямая угроза их национальным интересам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд Парижа принял сторону России в процессе об активах в Крыму 30 марта 2021, 20:41

Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску украинского «Ощабданка» о взыскании 1,3 млрд долларов с России за потерю активов в Крыму, сообщила пресс-служба Минюста. Ощадбанк подал иск к России еще в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению Российская Федерация должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд долларов США за якобы причиненные истцу убытки», – говорится в сообщении на сайте Минюста России. Апелляционный суд Парижа поддержал довод российской стороны об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала. «В частности, Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», – пояснили в ведомстве. Решение суда Парижа подтверждает позицию России об «отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права». Минюст подчеркивает, что это решение будет иметь прецедентное значение в том числе по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях. Напомним, ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Арбитражном трибунале в Париже иск против России на 1,3 млрд долларов, из которых 1,1 млрд составляют сами убытки, остальное – проценты. Россия это решение не признала. Ощадбанк является крупнейшим украинским банком. Его создали на основе учреждений Сбербанка СССР на Украине. Названа точная причина смерти певицы Легкоступовой 30 марта 2021, 18:59

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Смерть певицы Валентины Легкоступовой наступила из-за полиорганной недостаточности, вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем» и травмы головы, пишут СМИ со ссылкой на заключение судмедэкспертов. Следователи готовятся вынести «отказное» постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти певицы, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Экспертиза подписана главным внештатным судмедэкспертом депздрава Москвы, главой бюро столичной судмедэкспертизы Сергеем Шигеевым и руководителем Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского» доктором медицинских наук Татьяной Клименко, отмечает издание. В документе насчитывается более 60 страниц, в них подробно расписаны детали госпитализации Легкоступовой и ее лечение. Эксперты не нашли следов насилия, но нашли следы полиорганной недостаточности – церебральной, печеночной, почечной и сердечно-сосудистой. Эта недостаточность была «осложнением имеющихся у нее хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации» и острой субдуральной гематомы головного мозга», отмечается в документе. Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в результате получения закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. До этого исполнительница попала в больницу – ее с пробитой головой нашла дочь. СМИ сообщали, что перед инцидентом артистка вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь, а после того, как ее положили в больницу, мужчина якобы пропал. Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, певица несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Адвокат Сергей Жорин сообщал, что при осмотре квартиры Легкоступовой были обнаружены многочисленные следы крови, намекающие на убийство исполнительницы. Позже он заявлял, что экс-супруг артистки якобы «забаррикадировался» в ее квартире и сменил замки. Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V» 31 марта 2021, 06:50

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», Париж выступает против, пишут СМИ. Monde пишет, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V», но «некоторые европейские источники полагают», что «это не заставит себя ждать». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости». Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ветеран «Альфы» объяснил, почему спецназ долго не мог обезвредить стрелка в Мытищах 30 марта 2021, 17:40

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Первостепенная задача спецназа – обеспечение безопасности для всех, кто находится вблизи места происшествия, поэтому операция по задержанию стрелка в Мытищах длится так долго, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов. Силовики прибыли к частному дому, расположенному в коттеджном поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, чтобы проверить данные о причастности местного жителя к незаконному обороту оружия. Предъявив его супруге соответствующее постановление суда, сотрудники зашли на участок, но мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Операция по задержанию длится уже более трех часов. «Долгое время там находились гражданские люди – рядом три дома, расположенные вблизи от дома стрелявшего, и их жители оказались практически заложниками. Обезопасить их – это была первостепенная задача. Вторая задача, которая у силовиков всегда стоит, это сохранить жизнь преступнику, потому что все-таки нужно разобраться, что его подвигло на такие «геройские» поступки», – говорит Филатов. Третья задача, говорит эксперт, заключается в том, чтобы обеспечить безопасность всему гражданскому населению, которое находилось неподалеку от места происшествия, поскольку место, где была открыта стрельба, это населенный пункт. «Любой штурм подразумевает, что могут быть пострадавшие или погибшие. Поэтому основным критерием считается, чтобы при штурме никто не пострадал. Стопроцентная гарантия может быть обеспечена, только если операция закончилась на этапе переговоров. Поэтому делается все возможное, вне зависимости от общего количества времени (час, два, трое суток), чтобы без штурма завершить данную ситуацию. И если все-таки решить ситуацию не получается, принимается решение о начале штурма. Поэтому операция и длится так долго», – объясняет собеседник. Также СМИ сообщают, что стрелявший держит на своем участке таких животных, как тигр, рысь, медведь, обезьяны и енот. «Когда идет речь об опасности для людей, животные не помеха. То есть для спецназа никакие дикие животные не представляют особой опасности и препятствий», – считает Филатов. Ранее сообщалось, что спецназ вошел в дом, а спецоперация продолжается. Около дома по-прежнему слышна стрельба. Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС 30 марта 2021, 23:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль. Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля. Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса». Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня. Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении. Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины». Стрелка из Мытищ нашли мертвым в сгоревшем коттедже 30 марта 2021, 23:30

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Обнаружено тело мужчины, который открыл стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Новые Вешки неподалеку от Мытищ, сообщил источник в правоохранительных органах. Тело нашли «в сгоревшем коттедже» мужчины. Источник ТАСС сообщил, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, проведут ДНК-экспертизу. Пожар в доме стрелка полностью потушен. «Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния», – сказал источник, пояснив, что она также помогает установить психологические особенности человека и мотивы его действий, совершенных при преступлении. Напомним, полиция пришла с обыском к Владимиру Барданову около 11.00 мск. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия. Однако мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия. При штурме, который состоялся уже ближе к вечеру, ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Перестрелка продолжилась. Сообщалось, что Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00 мск. Путин призвал контролировать процент детей мигрантов в школах 30 марта 2021, 15:31 Текст: Елизавета Булкина

В российских школах должно учиться столько детей мигрантов, чтобы их можно было адаптировать к языковой среде и не допустить ситуации как на Западе, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. «В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Там образуются школы, которые фактически на 100% укомплектованы детьми мигрантов», – передает его слова РИА «Новости».



Президент подчеркнул, что в России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода».



«Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде. Но не только к языковой – к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему наших российских ценностей», – сказал Путин. Ранее президент отметил особую значимость русского языка для всего общества. Премьер Словакии ушел в отставку после скандала со «Спутником V» 30 марта 2021, 19:51

Фото: Christian Liewig/ABACA/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Словацкий президент Зузана Чапутова приняла отставку премьера Игора Матовича и поручила главе минфина Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство после скандала с российской вакциной «Спутник V». «Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики», – привел указ президента страны руководитель протокола президентской администрации, передает ТАСС. В воскресенье Матович объявил об уходе с должности, временно его полномочия станет исполнять министр финансов Эдуард Хегер. Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что Минздрав страны разрешил применение препарата. Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера. Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства. Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг. Экс-сотрудница штаба Навального рассказала о лицемерии лидеров оппозиции 31 марта 2021, 10:10 Текст: Алина Назарова

Бывшая сотрудница штаба Алексея Навального Алена Нарвская вспомнила, как проходила ее работа в качестве сторонницы блогера и рассказала, почему она разочаровалась в проектах оппозиции. Нарвская рассказала, что ее сотрудничество со сторонниками Навального началось в 16 лет, когда она в 2016 году стала агитировать за Любовь Соболь, а в 17 лет девушка стала сотрудником избирательного штаба Навального и уже сама занималась координацией волонтеров. «На тот момент я верила в Алексея и в то, что он делает правое дело. В 17 лет, заканчивая школу и убегая прямо из штаба на свой собственный выпускной, мне казалось, что мы делаем самое доброе дело. Мной руководила вера в то, что я занимаюсь важной миссией спасения России. Эта безоговорочность и инфантильность поначалу заслоняли собой все. В том числе здравый смысл. Это было выгодно и удобно тем, кто нанял меня на работу», – вспоминает Нарвская. Позже она осознала, что боролась против того, подобием чего являлся ФБК (признан в России НКО-иноагентом). «Например, мы боролись против кумовства. Алексей все время говорит о чиновниках, о целых семейных кланах у власти, но, по сути, в штабе Навального происходило то же самое. Правыми руками были его ближайшие друзья, их мнение было негласным правилом существования в штабе, которому надо было беспрекословно следовать. В штабе была достаточно четкая иерархия, с нашим мнением не считались. Внутренние склоки, интриги – все это не соответствовало тем идеалам, за которые мы боролись», – рассказала бывшая сторонница блогера в интервью «Газете.ру». Вспоминая о работе в штабе Навального, девушка рассказала, Волков был постоянно недоволен волонтерами. «Было очень много интриг, недоверия, подозрений. Приходишь каждый день на работу, стараешься, но постоянно встречаешь негатив, недовольство и упреки, что делаешь недостаточно. … Нам надо было постоянно улыбаться и обязательно выставлять красивую картинку в Twitter, чтобы главный штаб мог делать репосты, чтобы у них был материал о работе, которую они могли выдать за свою собственную. От Волкова мы слышали только то, что мы должны делать, никаких слов поддержки в свои редкие визиты в штаб он не говорил. Зато, если ты девушка, которая может стать красивым дополнением для картинки в Twitter, ты обязательно должна сфотографироваться с ним и счастливо улыбаться от того, что стоишь рядом с Леонидом Волковым. Такой прессинг ради прекрасной России будущего шел вразрез с тем, за что мы боролись», – рассказала Нарвская. Она также отметила, что самим волонтерам запрещали выходить на митинг в поддержку Навального и предупредили их об отсутствии юристов, которые помогли бы в случае задержания. «Я помню чувство стыда, которое испытывала, когда модерировала общий чат. Мы просили писать о проблемах и задержаниях в личные сообщения или в специальные группы помощи задержанным, но некоторые такие сообщения проскакивали. Мы их удаляли, чтобы не вызывать панику у остальных. Волонтерам, которые писали мне личные сообщения, я не знала, что ответить, отвечала общими фразами. Я не знала, чем им помочь», – вспоминает Нарвская. Она также рассказала, что считает Навального инфантилом. «Я общалась с ним всего один раз, когда у нас была фотосессия для брошюр. Он показался мне очень растерянным человеком, который не знает куда ему идти и ему нужна поддержка, правая рука. Этой рукой он выбрал Леонида Волкова, но это очень плохой выбор. Волков только отталкивает сторонников и всех адекватных людей. Думаю, он замешан в не очень приятных и не очень честных вещах», – добавила она. Кроме того, Нарвская раскритиковала Волкова за то, что он призывает молодежь выходить на митинги, в то время как сам находится за границей. «Недавно я включила один из стримов Леонида Волкова на YouTube, и мне показалась очень занимательной картинка, когда Леонид сидит в хорошо оснащенной и оборудованной студии с последним MacBook, ведет прямую трансляцию, где кадры с улиц российских городов с задержаниями людей, с совершенно зелеными подростками, говорит о том, что они молодцы и нужно продолжать, что «свободная Россия будущего» уже не за горами. Рядом с ним сидит холеный Жданов, который также нахваливает протесты и поддакивает Волкову. Этот контраст вызвал у меня очень негативные эмоции. Эта картинка, как мне кажется, должна вразумить каждого вменяемого человека, который в следующий раз захочет выйти под эгидой Алексея Навального. То, что сейчас делают Волков и ко, сбежавшие за границу, – это унижение для людей, которых они призывают участвовать в протестах. Почему Волков до сих пор, даже находясь в другой стране, не вышел на улицу, не помитинговал? Почему он ни разу не вышел к консульству с плакатом? Они всегда сидели в стороне. Просто теперь, когда они вещают из другой страны и призывают людей активнее участвовать в политической жизни России и выходить на улицы, это звучит особенно лицемерно», – заявила Нарвская. Свою работу на Навального она называет тяжелым опытом. «Но я благодарна ему, поскольку я увидела, как на самом деле обстоят дела на оппозиционной кухне. С меня слетели розовые очки, и я поняла, как устроена главная оппозиционная машина в России и какие люди стоят за этим», – заключила девушка. Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат 30 марта 2021, 19:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Открывший стрельбу по правоохранителям в Подмосковье из своего коттеджа местный житель Владимир Барданов применил против них не менее 20 гранат, сообщил источник в правоохранительных органах. «Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», – сказал собеседник ТАСС. На данный момент бой возобновился, он не стихает уже 20 минут, сообщил источник. До этого сообщалось, что в ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец получил ранение. Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей. В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один. Названы преимущества России в случае конфликта с НАТО 30 марта 2021, 15:10

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Шведская газета Aftonbladet объяснила, почему в случае конфликта у России будет преимущество перед Североатлантическим альянсом. В первую очередь, по мнению аналитиков, Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, так что в случае войны российским военным будет проще получить подкрепление. Кроме того, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Москва за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу до 68 механизированных батальонов, тогда как Атлантический альянс – не более 43, передает РИА «Новости». Еще одним немаловажным фактором эксперты называют наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Они подчеркивают, что НАТО в отличие от России располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта и они менее скоординированы из-за подчинения разному командованию в разных странах. Вместе с тем специалисты считают, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По некоторым оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС. «Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», – считает один из исследователей, Кристер Паллин. В заключение эксперты отметили, что вооружения таких стран – членов НАТО, как Германия, Польша и Великобритания, несмотря на их значительность, находятся в неудовлетворительном состоянии. Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что практическое взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом прекращено, это самая низкая точка в отношениях со времен окончания холодной войны. Космические силы России взяли на сопровождение 36 британских спутников OneWeb 30 марта 2021, 20:21 Текст: Абдулла Шакиров

Центр контроля космического пространства (ЦККП) Воздушно-космических сил России (ВКС) приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки 36 британских спутников связи OneWeb, сообщило Министерство обороны. «Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» 25 марта», – передает ТАСС сообщение ведомства. В Минобороны отметили, что специалисты ЦККП проанализировали и обработали координатную и некоординатную информацию о спутниках OneWeb. В прошлый четверг с Восточного на орбиту были выведены восемь спутников OneWeb, всего запланировано вывести 36 аппаратов. Первые шесть спутников OneWeb были отправлены на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В начале февраля 2020 года на орбиту вывели 34 аппарата, еще столько же 21 марта. В декабре 2020 года спутники OneWeb впервые запустили с космодрома Восточный. Напомним, OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. Хирург увеличил грудь Шэрон Стоун без ее разрешения 31 марта 2021, 03:31

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В 2001 году пластический хирург увеличил американской актрисе Шэрон Стоун грудь, хотя она не давала на это согласия, сообщается в мемуарах Стоун The Beauty of Living Twice. В книге, которая вышла в свет 30 марта, рассказывается, что Стоун удаляли доброкачественные опухоли в груди, причем опухоли, по ее словам, были больше самой груди. Очнувшись после наркоза, Стоун обнаружила, что хирург по собственной инициативе вставил ей грудные импланты. «Когда с меня сняли бинты, я увидела, что моя грудь стала больше на размер», – приводит слова Стоун «Комсомольская правда». Свои действия хирург объяснил тем, что, по его мнению, такая грудь больше подойдет к размеру бедер актрисы. Он удивился, что та возмутилась его действиями. «Он изменил мое тело без моего ведома и согласия», – заявила она. В итоге Стоун не стала обращаться в суд и оставила все как есть. В том же 2001 году, в возрасте 43 лет, она перенесла инсульт. Актриса заявила, что супруг во время бракоразводного процесса воспользовался ее беспомощностью после инсульта и отсудил опеку над сыном. Стоун заявила, что «люди были очень жестоки». По ее словам, никто не понимает, «насколько опасен инсульт для женщин и что нужно, чтобы выздороветь». «Мне пришлось перезакладывать дом. Я потеряла все, что имела», – заявила она. В 2018 году Стоун накануне выхода сериала Mosaic, где она сыграла одну из главных ролей, в интервью американскому телеканалу CBS призналась, что ее отсутствие на экранах было связано с пережитым в 2001 году инсультом. Жителей центральной России предупредили о резкой смене погоды 30 марта 2021, 15:23 Текст: Абдулла Шакиров

С вечера 30 марта в европейской части России ожидается резкая смена погоды, она связана с наступлением циклона, чьи воздушные массы насыщены влагой, рассказал научный руководитель Гидрометеоцентра Роман Вильфанд. «Приходит смена циркуляции, и резко поменяется погода. Она начнет меняться с сегодняшнего вечера. Связано это с тем, что происходит перемещение циклонов по самым северным регионам европейской части России, но теплые воздушные массы по южной периферии циклона перемещаются в центр европейской России и на север. Они теплые и насыщены влагой», – передает слова Вильфанда РИА «Новости». По всей центральной России ожидаются обильные осадки, отметил синоптик. Ранее москвичам пообещали «коралловый» апрель с температурой на один-два градуса выше нормы и большим количеством солнечных дней.