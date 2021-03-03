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Эксперт: Судебный спор Кара-Мурзы с ФБР говорит об отсутствии четких доказательств его «отравления»
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В истории с отравлением журналиста Владимира Кара-Мурзы нет фактических доказательств, поэтому неудивительно, почему ФБР засекретила результаты его анализов крови, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Так он отреагировал на информацию о том, что Кара-Мурза тщетно пытается через суд получить от ФБР результаты анализов его крови.
«Эта история дурнопахнущая – с отсутствием фактических доказательств или их подменой. Вся таинственность вокруг этих вопросов объясняется тем, что нет четких свидетельств тому, о чем говорят те или иные политики, либо те или иные спецслужбы. Полоса секретности, спецслужбы, отсутствие каких-либо ясных доказательств – вот поэтому и такой результат», – считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее британское агентство Bellingcat обвинило российские власти в попытках отравления координатора общественного движения «Открытая Россия», журналиста Владимира Кара-Мурзы.
Напомним, в феврале 2017 года Кара-Мурза-младший попал в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет провел тогда проверку по факту его возможного отравления. И тогда же супруга Кара-Мурзы Евгения передала ФБР образцы крови мужа с целью определить, что именно вызвало отравление. По мнению самого журналиста, министерство юстиции США, в которое входит ФБР, с тех пор неправомерно скрывает от него итоги расследования.
Год назад Кара-Мурза подал иск против ФБР с требованием огласить результаты анализов, которые были проведены после его отравления в 2017 году. В результате ФБР рассекретила лишь некоторые фрагменты дела.
В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»
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Политолог Владимир Корнилов высмеял статью британского издания Financial Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам» Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому.
«Красота же! Сегодняшняя Financial Times пишет о том, что Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ». И называют этих олигархов – Медведчук и... Коломойский! Ну да, Коломойский – это же известный пророссийский деятель Украины», – иронизирует Владимир Корнилов в Telegram.
В статье Financial Times, в частности, говорится, что решение СНБО Украины ввести санкции против Медведчука и его соратников частично является попыткой Зеленского снискать расположение администрации президента США Джо Байдена. При этом автор статьи называет атаку на Медведчука важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году. Издание также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
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Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе.
«По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое (...) Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
Он подчеркнул, что, на его взгляд, «мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно».
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Москва неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России
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Пекин считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции ЕС и США.
«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока – 2»
Украина может потерять 3 млрд долларов из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», при этом данный ущерб «некритичен», заявил бывший министр экономики страны и президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
«Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», – отметил Лановой в интервью НСН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Польши Анджеем Дудой противостоять строительству газопровода «Северный поток – 2», привлекая к этому мировое сообщество.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада
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Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».
Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.
На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.
Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.
Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова
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Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов замерз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов, рассказал друг погибшего Александр Евдокимов.
Блинов перестал выходить на связь с родными с 9 февраля. 2 марта тело мужчины обнаружили неподалеку от его дома на территории конноспортивного комплекса около деревни Андреевское в Подмосковье, передает «Московский Комсомолец».
По словам Евдокимова, что в день пропажи спортсмен ездил по делам в Можайск: «Зашел в банк, оттуда, сняв деньги, отправился в супермаркет. Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии».
Домой спортсмен возвращался на такси, при этом водитель высадил его за полкилометра от дома, так как из-за снежных заносов машина не могла проехать дальше.
Пройти это расстояние Блинову не удалось, в результате его тело обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал.
На Олимпийских играх-1980 в Москве спортсмен выиграл золото в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье.
В США российский танк Т-90М назвали «монстром»
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Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград».
При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
Россиян предупредили об аномальных холодах
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Северо-запад России, Московскую область и Москву в субботу ожидают аномальные холода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение периода рабочих дней температура в Москве прогнозируется выше нормы, но уже с субботы она будет ниже нормы. В субботу, 6 марта, ночные температуры будут от 9 до 14 градусов мороза, дневные – около 5 градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение», – сказал Вильфанд ТАСС.
По его словам, температура будет держаться на отметке на 3 градуса ниже нормы, в воскресенье она будет близка к норме, и на 2-4 градуса ниже нормы в понедельник. «Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
В Северо-Западном федеральном округе и на севере Урала температура будет ниже нормы на 4-8 градусов, с воскресенья аномальный холод распространится почти на всю европейскую часть страны.
«Исключением будут только Ростовская область, Ставрополье и регионы, расположенные на Нижней Волге. Там температура будет около нормы», – указал ученый.
В Москве также прогнозируется сильный ветер, его скорость будет достигать 17 метров в секунду.
Зеленского высмеяли за вакцинацию с голым торсом
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник сделал прививку от коронавируса, вакцинировавшись индийским препаратом Covishield. Во время прививки Зеленский сидел с голым торсом, на что обратили внимание украинские журналисты и пользователи соцсетей.
«А зачем Зеленский оголил торс во время вакцинации?» – задалась вопросом журналистка «Страна.ua» Олеся Медведева в своем Twitter.
Девушка прикрепила к публикации фотографию с вакцинации Зеленского и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, отметив, что последний прививался в джемпере. Пошутили над украинским президентом и пользователи Instagram, предположив, что ему вкололи витамины. Также пользователи Сети обратили внимание, что президент бреет грудь. Некоторые после публикации фотографии Зеленского с голым торсом сделали фотожабы. Например, журналист Антон Комаров разместил шуточный снимок, где украинскому лидеру делают татуировку с логотипом кондитерской корпорации Rochen, пишет «Страна.ua».
Издание отмечает, что раздеваться перед камерами – сомнительный шаг, и лидеры других стран во время прививки от коронавируса такого себе не позволяли. В качестве доказательств портал привел фотографии с вакцинаций президента США Джо Байдена, премьер-министров Великобритании и Израиля Бориса Джонсона и Биньямина Нетаньяху, которые делали прививку одетыми. Как предположило издание, перфоманс Зеленского был продиктован политтехнологией: якобы президент должен нравиться избирателю, в том числе и в физическом смысле, «вплоть до того, что у женской части населения политик должен вызывать сексуальное влечение».
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Напомним, Зеленский привился от коронавируса вместе с украинскими силовиками в Донбассе.
Ранее директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщила, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями.
В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине
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«Запрет на поставки российского топлива на Украину ударит по гражданскому населению, которое может и не поддерживать киевскую власть и войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение депутата Леонида Слуцкого обсудить прекращение поставок на Украину топлива, так как оно может идти на нужды ВСУ в Донбассе.
«Сложно регулировать использование нашего топлива украинской армией. Особенно сложно это было в первые годы после начала военных действий в Донбассе», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. «Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
По словам сенатора Цекова, «прекращение поставок не значит, что топлива не будет на Украине. Они возьмут его у других государств, пусть и дороже». «Видимо, тема полного запрета поставки топлива на Украину обсуждалась. Скорее всего, это сочли невозможным, а может, и неправильным. Потому что в данном случае пострадает и гражданское население Украины, которое, может, и не поддерживает эту власть и эту войну», – добавил собеседник.
«Над этим надо серьезно думать, чтобы предусмотреть все последствия, и чтобы не пострадало гражданское население», – сказал Цеков.
«Запретительный механизм уже существует. Российские компании не могут продать дизельное топливо для Украины, не получив разрешение Минэкономразвития. Нужно доказать, что топливо продается не украинской армии. Но при желании посредники могут перепродать дизель ВСУ», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В апреле 2018 года постановлением правительства России был введен официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти и ряда нефтехимических продуктов. При этом был установлен список товаров, экспорт которых на Украину позволен, но для этого требуется разрешение Минэкономразвития РФ. В этом списке есть дизельное топливо и товарный бензин.
Как отмечало РИА Новости, в 2019 году поставки дизельного топлива из России на Украину составили рекордные 315,4 тыс. тонн при общем объеме поставок в 663 тыс. тонн. В октябре 2020 года правительство России разрешило экспорт на Украину по спецразрешениям Минэкономразвития ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел. «Россия продает Украине и дизель, и мазут, и сжиженный углеводородный газ», – отметил Юшков.
Отдельный вопрос – о поставках из Белоруссии, добавил эксперт. Через республику идет транзитный нефтепродуктопровод, который принадлежит компании «Запад-Транснефтепродукт» – «дочке» «Транснефти». Но эта компания может потерять контроль над трубой из-за повышения белорусских налогов. «Белоруссия вводит некий экологический налог для российских компаний за прокачку дизеля, как объясняется – на случай аварии», – отметил Юшков.
«Сейчас белорусской стороне приходится получать упомянутые разрешительные документы у российского правительства на поставки в Украину. Но если Белоруссия возьмет под свой контроль трубу, то она сможет продавать дизельное топливо на Украину бесконтрольно – хоть войскам, хоть гражданским потребителям, без разницы», – пояснил эксперт. Это выгодный бизнес, подчеркнул эксперт – Украина сейчас находится на третьем месте по закупкам нефтепродуктов из Белоруссии, и украинская сторона закупает эти продукты по высоким ценам.
«На мой взгляд, полный запрет на поставки вводить не надо, – полагает эксперт. – Наши топливные продукты нужны простым украинцам, которым сложно будет существовать без топлива, купленного в России. Ведь на Украине развалены практически нефтеперерабатывающие заводы, либо, как Кременчугский НПЗ, работают не на полную мощность». Но, добавил Юшков, нужно каким-то образом наладить запретительные механизмы, чтобы исключить передачу российского ДТ на оборонные нужды.
«Если запрет будет введен, танки не остановятся – просто будут найдены другие источники, нефтепродукты из той же российской нефти, купленные в Венгрии, Польше или Турции. Или, не исключено – в Белоруссии», – резюмировал Юшков.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из орудий калибра 122 мм.
В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в среду военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе народной милиции республики.
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RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления Трампа
Телеканал RT сообщил, что получил от администрации YouTube предупреждение за прямую трансляцию речи экс-президента США Дональда Трампа с конференции в Орландо.
Официальная причина предупреждения – «в данных видео недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech, необходимо дать больше деталей и больше объясняющей информации, необходимо добавить контекст, а именно что это пример hateful speech».
«Все эти сложные непереводимые американизмы означают очень простую цензуру. В самом видео (не в описании) нужно проговаривать, что любое оспаривание результатов выборов есть ложь. То, что это прямой эфир без комментариев, YouTube не волнует», – говорится в сообщении RT в Telegram.
В воскресенье Трамп, выступая на консервативной конференции CPAC в Орландо не исключил, что может вновь побороться за пост главы американского государства. Он предсказал, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года».
Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ.
Британцев впечатлил полузаброшенный поселок под Воркутой
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Британцев восхитили опубликованные Daily Mail фото полузаброшенного бывшего заполярного поселка Цементнозаводский, расположенного в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты.
В материале Daily Mail приводятся фото и видео российского блогера Lana Sator, которая недавно совершила путешествие по северным городам России. На снимках запечатлены заброшенные жилые многоквартирные дома: на полах и окнах образовались огромные сосульки, мебель в опустевших комнатах занесло снегом. В зимние месяцы столбик термометра, как отмечается в статье, опускается до минус 50 градусов.
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«Русские выживают где угодно, они стойкие», – прокомментировал публикацию пользователь Sarah.
«Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно», – отметил Alsocurious.
«Да я уже от одного вида продрог!», – заявил Faithful1.
«Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение», – считает The_Watchman.
«Надо туда Грету (Тунберг – экологическая активистка) отправить, пусть проповедует про глобальное потепление», – иронизирует WiseAss2021.
Ранее читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.
Заслуженной артистке России запретили въезд на Украину
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну сроком на три года российской актрисе театра и кино из-за поездок в Крым.
«Очередную нарушительницу остановили в аэропорту «Борисполь». Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму нарушая утвержденный порядок въезда-выезда», – написали на сайте пограничной службы.
Отмечается, что актриса прилетела в Киев из Минска. Во время оформления протокола украинские пограничники выяснили, что женщина является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России.
По словам актрисы, в Крым она ездила с частным визитом весной 2020 года авиарейсом. По данным украинских пограничников, «зафиксированы и другие визиты на оккупированную Россией территорию Украины».
Актрисе запретили на 3 года въезд на территорию страны, по ее словам, пишут на сайте службы, она прилетела, чтобы принять участие в киносъемках. Актриса была выслана за границы Украины обратным рейсом в Минск.
Пограничники не называют имя актрисы, но на опубликованном видео заметно, что речь идет о Розе Хайруллиной.
Государственная пограничная служба Украины ранее запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ
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Военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР.
«Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
США внесли в список санкций по Навальному три немецких и одну швейцарскую компании
Вашингтон ввел санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным против 27-го Научного центра Минобороны России и против девяти компаний, в том числе против трех немецких и одной швейцарской.
Санкции ввело министерство торговли США, среди российских компаний значатся «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек инструментс», Pharmcontract («Фармконтракт»), Rau Farm («Рау фарм»), «Регионснаб», передает ТАСС.
Также ограничения введены против германских компаний ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также швейцарской ChimConnect AG.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России.