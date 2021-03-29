Тело актера из «Глухаря» нашли спустя месяц после смерти

Актер театра и кино, профессиональный каскадер Всеволод Хабаров умер у себя в квартире при невыясненных обстоятельствах, сообщила актриса Лариса Бравицкая.

Она рассказала, что в последний раз видела Хабарова на встрече однокурсников несколько лет назад и отметила его подавленное состояние.

«Всегда аккуратный, элегантный, в последнюю нашу встречу он был смущенным, без привычного хабаровского лоска. У Севы наступили тяжелые времена, он бедствовал, подрабатывал где-то охранником, иногда появлялся на экране в эпизодах... Вчера я узнала, что Севы не стало. Его нашли мертвым в квартире, где он пролежал больше месяца», – передает РИА «Новости» слова Бравицкой.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года. После окончания школы поступил в ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Хабаров совмещал актерскую деятельность с преподавательской. С 1980-х годов начал сниматься в кино. Наиболее известен ролями в сериалах «Глухарь», «Кулагин и партнеры», а также в исторической драме «Первая конная» и в фильме «Зверобой».