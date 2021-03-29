Генпрокурор и глава минобороны Австралии уволились после скандалов с изнасилованиями

Генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер и глава минобороны страны Линда Рейнолдс подадут в отставку на фоне двух скандалов с изнасилованиями.

По информации телеканала SBS, место Портера, который теперь перейдет на должность министра промышленности, науки и технологий, займет Микелия Кэш, являющаяся в настоящее время министром по делам занятости, профессиональной подготовки, малого и семейного бизнеса, передает РИА «Новости».

Военное ведомство возглавит вместо Рейнолдс глава МВД Питер Даттон. Бывшая министр отправится на место Стьюарта Роберта, министра государственных служб и системы страхования.

Скандал вокруг генпрокурора разгорелся в конце февраля, когда стало известно о переданном в полицию заявлении об изнасиловании, которое произошло в здании австралийского парламента в 1989 году в Сиднее. Женщина в 2019 году связалась с полицией, однако не изложила свои утверждения в официальном заявлении. В прошлом году она покончила с собой. Полиция Нового Южного Уэльса заявила, что для расследования «недостаточно приемлемых доказательств» и что дело закрыто.

Также в феврале сотрудница оборонного ведомства сообщила, что в марте 2019 года ее изнасиловал в кабинете министра обороны Линды Рейнолдс некто из числа функционеров возглавляемой Моррисоном Либеральной партии. По ее словам, она сразу же пожаловалась на насилие полицейским, но не захотела поднимать шум из-за этого и подавать официальную жалобу, опасаясь за свою карьеру.