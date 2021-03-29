Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

Эксперт объяснил решение Пашиняна уйти в отставку в апреле

«После войны легитимность Пашиняна многими ставится под сомнение, поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Искандарян. Так он прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в апреле, но при этом исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране.

«Действия Пашиняна с юридической точки зрения являются результатом бюрократической конструкции, которая продиктована конституцией Армении и порядком проведения выборов. Что касается политической составляющей, то Пашинян надеется на рестарт, то есть перезагрузку своего политического проекта – и тем самым подтвердить собственную легитимность», – рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян.

«После войны в стране проходят регулярные протесты с требованием отставки премьера, потому что его легитимность многими ставится под сомнение. Поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов», – пояснил эксперт.

«Что касается действий оппозиции – она выступает за перевыборы, но при этом она призывает Пашиняна уйти в отставку по-настоящему, а не понарошку. По мнению оппозиции, если Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьер-министра – это позволит ему задействовать административный ресурс в ходе выборов, которым он может воспользоваться. Потому призывы оппозиции понятны. Ну а Пашинян, в свою очередь, надеется, благодаря такой схеме, сделать политический рестарт», – заключил Искандарян.

В воскресенье Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти.

18 марта Пашинян объявил о досрочных выборах в парламент Армении, до этого времени он продолжит исполнять свои обязанности.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и его правительства. Пашинян в ответ освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба. Позже президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в КС. Сам глава Генштаба ВС Армении также оспорил решение об увольнении в административном суде. По данным адвоката, по решению суда Гаспарян может исполнять свои обязанности.

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