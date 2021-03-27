Разбившийся Ка-32 начали поднимать из воды Куршского залива

Мероприятия по подъему упавшего вертолета Ка-32 МЧС России организованы в акватории Куршского залива Калининградской области, сообщило Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

«В рамках расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Ка-32 в акватории Куршского залива Калининградской области Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России организованы мероприятия по подъему вертолета из акватории», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следственная группа совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области и специалистами в области авиации министерства обороны России прибыли к месту крушения вертолета.

«Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавляется в сообщении.

Инцидент произошел вечером 25 марта в 6 километрах к северу от города Полесск. Вертолет МЧС, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области. На борту находились три человека, один из них погиб, еще два члена экипажа госпитализированы Причиной крушения Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность. По факту падения вертолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом.