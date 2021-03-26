«Партия пенсионеров» договорилась о сотрудничестве с «Обществом врачей России»

«Партия пенсионеров» и общероссийская общественная организация «Общество врачей России» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно поможет обеспечить людям старшего поколения благоприятные условия для здоровой жизни, считает председателя Центрального совета партии Владимир Бураков.

«На практике мы видим, что большинство граждан отмечают непригодность системы здравоохранения для выполнения своей основной функции по оказанию медицинской помощи и лечению. Людей возмущает отсутствие должного внимания со стороны медицинских работников, их равнодушное отношение и перегруженность врачей бюрократической отчетностью и многое другое. Наша партия считает, что нужно не только прекратить бессмысленную и вредную для людей оптимизацию, но и восстановить все лучшее из советского опыта, когда здравоохранение было общим, а медицинской была помощь», – приводятся слова Буракова на сайте «Партии пенсионеров».

В своем выступлении Бураков отметил, что для партии, представляющей интересы старшего поколения, вопросы качественного оказания медицинской помощи всегда будут в числе главных приоритетов. Особое внимание он уделил вопросу о необходимости развития новой стратегии оказания медицинской помощи людям пожилого возраста посредством создания специализированных гериатрических центров. Председатель партии заявил, что отношение к возрасту как к болезни, от которой нет лечения, должно остаться в прошлом.

В свою очередь президент «Общества врачи России» Олег Янушевич поблагодарил «Партию пенсионеров» за поддержку врачей. «Мы рады, когда члены нашей организации не ограничиваются профессиональной деятельностью, но и принимают активное участие в политической работе. В рамках этого соглашения мы готовы работать вместе с «Партией пенсионеров» по укреплению социальных основ российского общества», – подчеркнул Янушевич.

Депутата Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов подчеркнул, что пандемия коронавируса резко повысила востребованность врачей, выдвинув их на первый план. «Если в крупных мегаполисах дефицит врачей ощущается не так остро, то в малых городах и сельской местности положение катастрофическое. За полгода работы в качестве руководителя депутатской фракции в Законодательном собрании Челябинской области мы смогли выявить и поставить перед руководством региона проблемы, из-за которых врачи уходят из профессии: низкая зарплата и несоответствующее элементарным санитарно-гигиеническим нормам состояние медицинских учреждений. «Партия пенсионеров против усредненных цифр по зарплате и по оценке состояния медицинской отрасли», – Фирстов.

Подводя итоги, Бураков отметил, что ключевым условием преодоления кадрового дефицита в медицине следует считать централизацию управления медицинской отрасли и восстановление бюджетного финансирования, которое способно гарантировать врачам достойные зарплаты и нормальный график работы. Он заявил, что «Партия пенсионеров» и «Общество врачей России» будут добиваться увеличения государственных расходов на здравоохранение и изменения порядка оплаты медицинской помощи.

«Партию пенсионеров и Общество врачей России объединяет не только общее понимание причин, породивших бедственное положение системы здравоохранения. Значительно важнее, что Общество врачей России разделяет разработанные с участием ведущих российских медиков программные положения Партии пенсионеров, касающиеся подлинного реформирования медицинской отрасли», – сказал Бураков.