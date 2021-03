Кремль прокомментировал возросший спрос на охотничьи костюмы «как у Путина» Песков оценил отсутствие вопросов про Россию на пресс-конференции Байдена Google исправил ошибку в переводе фразы с упоминанием Путина 26 марта 2021, 13:38 Текст: Алина Назарова

Корпорация Google исправила неточность в переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе компании. Ранее телеканал RT сообщил, что фразу Biden changed for bad платформа Google переводит как «Байден изменился к лучшему», а аналогичное предложение с именем президента России Putin changed for bad как «Путин изменился в худшую сторону». «Некорректный перевод исправили», - сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости». В декабре пользователи Google обратили внимание на то, что если в переводчике ввести на английском языке фразу Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент»), то сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». Позднее эту неточность также исправили. Как тогда пояснили в компании, такие ситуации объясняются искажениями, которые могут возникать при обучении программных алгоритмов переводчика на шаблонах из интернета.

Путин объяснил «моду на оголтелых НКВД-шников» в кино 25 марта 2021, 17:40

Президент России Владимир Путин высказался о «моде на оголтелых НКВД-шников» в кино, предположив, что авторы ориентируются на ленты, которые могут «проскочить» на международные конкурсы от России, поскольку «другие ленты просто не принимают». Сценарист Игорь Угольников обратил внимание президента на недостоверные «киноподделки» о войне с «оголтелыми НКВД-шниками, генералами, которые гонят на смерть своих солдат». После таких картин приходится возвращать доверие зрителя к собственному кино. «По поводу «моды на оголтелых НКВД-шников» при описании событий прошлых лет. Ну чего? Мода такая, ведь у нас, ведь понимаете, даже на международные конкурсы выставляются в основном ленты, которые говорят о проблемах советского времени. Наверное, потому что других лент на международных конкурсах от России просто не принимают», – заявил глава государства на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Путин о моде современного кинематографа на "оголтелых нквдшников" pic.twitter.com/ecyXkv7Ty0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 25, 2021 Путин предположил, что авторы знают заранее, что может «проскочить» и делают на это упор. Он подчеркнул, что проблем в новейшей истории достаточно и там есть, на что обратить внимание, чтобы ничего подобного в нашей жизни и в будущем России не повторялось. «Но это не должно для нас застилать глаза на величие подвига нашего народа, особенно в годы Великой Отечественной войны», – заявил Путин. Ранее Владимир Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении. Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году 25 марта 2021, 21:42

Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году и скучает по Дональду Трампу. На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году, поскольку он еще не организовал кампанию по переизбранию, как это сделал Дональд Трамп, Байден заявил, что скучает по Трампу. «О боже, я скучаю по нему», – сказал он. «Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю», – уточнил Байден на своей первой пресс-конференции , передает РИА «Новости». Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом, республиканцем Дональдом Трампом. Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что написал письмо действующему американскому лидеру Джо Байдену от всего сердца и пожелал ему в нем удачи. Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта 2021, 20:05

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии, им стал Евгений Лукьянов, следует из приказа главы российского государства. «Назначить Лукьянова Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», – говорится в приказе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 19 марта президент Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. В СМИ сообщали, что место посла займет Евгений Лукьянов. До этого он последние четыре года занимал должность посла в Латвии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Григория Рапоту от должности Государственного секретаря Союзного государства, назначив вместо него экс-посла России в Минске Дмитрия Мезенцева. Байден обеспокоился связями Турции с Россией 26 марта 2021, 00:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент США Джо Байден заявил участникам саммита ЕС, что его беспокоят тесные связи Турции с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Кроме того, Байден также выразил обеспокоенность «отступлением» Анкары от демократии. По итогам саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Байден «особо затронул» тему отношений с Турцией, передает ТАСС. Она добавила, что у ЕС и США есть множество общих интересов, в том числе по Китаю и России. «У нас много общего, над чем мы хотим работать, касается ли это сотрудничества по климату, прекращению торговых войн … касается ли это отношений с Китаем, Россией, а также Турцией – Джо Байден отметил это отдельно», – сказала Меркель. Канцлер отметила, что лидеры ЕС надеются на посещение Байденом Европы летом – для участия в встрече НАТО. «Сегодня было первое знакомство, но также жест, который очень важен и показывает, что мы снова в постоянном диалоге», – заявила она. На вопрос о жесткой позиции Байждена по Китаю Меркель заявила, что у ЕС и США «много общего, но нет полного тождества». При этом Россию главы ЕС на обсудили коротко. Стратегические дебаты по России состоятся на следующем саммите, который пройдет в июне сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Трамп раскритиковал администрацию Байдена за поведение на переговорах с Китаем 26 марта 2021, 06:26 Текст: Наталья Ануфриева

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американских представителей на переговорах с КНР за то, что они, на его взгляд, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле. Трамп заявил в интервью Fox News, что «никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», передает РИА «Новости». По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным. Напомним, встреча высокого уровня США-КНР на минувшей неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Их собеседники – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И – дали на эти выступления развернутый ответ. В итоге заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и «театральных попытках игры на публику». Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Отметим, что до этого Пекин призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа: в заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывалось, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что КНР пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета». Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от взыскания по долгам 26 марта 2021, 09:48

Президент Владимир Путин рекомендовал подготовить и принять поправки, которые защитили бы от взыскания в рамках исполнительных производств средств, составляющих минимальный доход граждан. Такую рекомендацию он дал по итогам встречи с лидерами думских фракций. «Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Кроме того, Путин указал, что власти рассмотрят вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек, в том числе в случае невыплаты вторым родителем алиментов. «Рассмотреть вопрос о возможности дополнительной поддержки родителей, в случае если они осуществляют родительские права без участия второго родителя (в том числе в случае неисполнения вторым родителем обязанности по содержанию своих детей) либо один из родителей отсутствует», – говорится в поручении. Срок исполнения поручения установлен до 15 мая 2021 года. Байден заявил о намерении привлекать Китай к ответственности совместно с союзниками 25 марта 2021, 22:07

США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем, заявил американский президент Джо Байден на первой публичной пресс-конференции. «Демократии должны работать вместе. В скором времени я намерен пригласить сюда демократии-союзников обсудить будущее. Мы собираемся четко дать понять, что... мы намерены привлечь Китай к ответственности, чтобы он следовал правилам, касается ли это Южно-Китайского моря, соглашения по Тайваню и ряда других вопросов», – сказал Байден, передает РИА «Новости». Американский лидер отметил, что ранее в текущем месяце обсуждал с представителями ряда государств, «как привлекать Китай к ответственности в регионе». Байден констатировал, что такие консультации, в частности, проводили с Австралией, Индией и Японией. Байден добавил, что такие консультации будут продолжены, передает ТАСС. Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа. В заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывается, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что Пекину пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета». Напомним, вслед за скандалом в отношениях России и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Китая. Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. В Общественной палате оценили идею регистрации в соцсетях по паспорту 25 марта 2021, 15:30

Роскомнадзор предлагает создать единую централизованную государственную систему для того, чтобы контролировать и гарантировать исполнение другими сервисами действий, желаний пользователей и положение действующего закона «О персональных данных», сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Роскомнадзор рассматривает возможность запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров личные данные – номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие нововведения рассматриваются в рамках поправок к закону «О персональных данных». «Речи о какой-либо обязательной регистрации по паспорту в социальных сетях и мессенджерах не идет. Сейчас открытые онлайн-сервисы и так верифицируют пользователей, например, по номеру телефону. И для того, чтобы получить легальные услуги связи, пользователи обязательно предоставляют свой паспорт, контактные данные операторам связи, когда подписывают договор, поэтому ничего необычного и удивительного нет», – говорит Мизулина. По сути, то, что предложил Роскомнадзор, продолжает член ОП, это создать подтвержденный аккаунт в Единой информационной системе (ЕИС), который можно будет использовать на множестве ресурсов. То есть пользователи и онлайн-сервисы регистрируются в личном кабинете ЕИС, а дальше централизованно ведутся взаимодействия касательно персональных данных – дается согласие или отзыв на их использование. «То есть если в какой-то момент пользователь захочет отозвать согласие, то он просто сможет зайти в личный кабинет в этой системе и сделать это. Причем онлайн-сервис будет уведомлен об этом. То есть смысл состоит в создании такой единой централизованной государственной системы для того, чтобы контролировать и гарантировать исполнение другими сервисами действий, желаний пользователей и положение действующего закона «О персональных данных», которые вступили в силу», – объясняет собеседник. Кроме того, если смотреть на данное предложение прагматично и рационально, то можно заметить, что механизм, который Роскомнадзор предложил вместе с ужесточением законодательства и борьбой с серыми сим-картами, будет способствовать решению проблем использования интернета в мошеннических целях, уверена эксперт. «Когда различные пользователи с анонимными никнеймами совершают разные противоправные действия в соцсетях – их практически невозможно никак наказать. И, конечно, с помощью такого механизма будут иметься реальные данные человека, поэтому пользователь онлайн-сервиса лишний раз подумает, прежде чем заняться тем же кибербуллингом (травлей в Интернете), мошенничеством, распространением детской порнографии, размещением рекламы о продажи наркотиков и так далее», – уверена Мизулина. Ранее доктор юридических наук Виталий Вехов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что, согласно действующему законодательству, персональными данными считаются сведения, которые из трех или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно. Просто ФИО и дата рождения не являются персональными, поскольку могут принадлежать сразу нескольким людям. Секретную службу США заподозрили в урегулировании дела о потерянном пистолете Байдена-младшего 25 марта 2021, 19:32 Текст: Вера Басилая

Секретная служба США могла участвовать в урегулировании дела о потерянном пистолете сына президента США Джо Байдена Хантера в 2018 году, а также в незаконном обеспечении безопасности семьи нынешнего президента, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Как пишет издание, речь идет об инциденте в октябре 2018 года. Бывшая жена умершего брата Хантера Байдена Халли, с которой тот якобы состоял в отношениях, выбросила в мусорный бак принадлежавший ему пистолет. Однако при попытке вернуть оружие, не обнаружила его там. Инцидентом заинтересовались местная полиция и ФБР. Правоохранители пытались выяснить, не использовалось ли выброшенное оружие Хантера Байдена в преступных целях, особенно на фоне сообщений о применении им наркотических средств. Отмечается, что тогда никаких обвинений сыну нынешнего американского президента предъявлено не было, передает РИА «Новости» Как сообщили источники, во время расследования инцидента информацию о пистолете пытались получить сотрудники Секретной службы, чтобы якобы «уладить» ситуацию. Издание также узнало про сообщения о том, что Секретная служба США призывала местных правоохранителей обеспечивать безопасность самого Джо Байдена, в том числе во время его появления на публике, когда он не занимал пост вице-президента или президента и, соответственно, не попадал под защиту ведомства в этот период. Однако представитель Секретной службы опроверг заявления о причастности ведомства к делу Хантера Байдена или обеспечению безопасности их семьи. Информацию также не подтвердил ряд причастных сотрудников правоохранительных органов и сам президент США. «Протоколы Секретной службы США подтверждают, что ведомство не предоставляло защиту какому-либо члену семьи Байдена в 2018 году, а также что Секретная служба не принимала участия в этом предполагаемом инциденте», – сообщил представитель ведомства. Ранее американцев возмутил переезд сына Байдена в трехэтажный роскошный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США. Жители США в связи с этим фактом припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел. Ситуацию с детскими театрами в разговоре с Путиным сравнили с сусликом из фильма «ДМБ» 25 марта 2021, 21:11 Текст: Вера Басилая

Худрук Детского музыкального театра юного зрителя в Москве Александр Федоров обрисовал Владимиру Путину проблему с детскими театрами мемом про суслика из фильма ДМБ. Президент России Владимир Путин лично приехал в новое здание Детского музыкального театра юного зрителя в Москве, осмотрел зал актерского мастерства, фотоэкспозицию проекта реконструкции, а также залы хореографии и хорового пения. Президента встретил основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров, а также главный балетмейстер Майрбек Матаев. «Есть одна такая самая главная проблема – не наша, а театров, где играют дети. Знаете, есть такой фильм «ДМБ». И там есть такой замечательный момент, когда сидит прапорщик-переросток, а рядом с ним солдат. И он говорит: «Слышь, солдат, смотри – поле. Видишь суслика?» Тот говорит – нет. «А он там есть». Вот такая же ситуация и с театрами, где играют дети, – они есть, и их нет», – пояснил Федоров, передает РИА «Новости». По словам худрука, театры, где играют дети, есть по всей стране, их сотни: существуют театральные кружки в школах, при домах культуры, предприятиях, однако у этого движения сейчас нет единого центра и финансовой поддержки, эта деятельность никак не формализована. «Идея в том, чтобы формализовать вот это движение театров юного актера? Надо подумать... Давайте мы обсудим», – предложил в ответ Путин. Во время осмотра учебной зоны Федоров показал фотографии юных артистов труппы. Он упомянул, что одним из первых учеников театра был Николай Басков, который пришел сюда в 10 лет и ушел, когда ему исполнилось 16. Ранее в четверг глава государства провел по видеосвязи встречу с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей. Путин пообещал после окончания пандемии торжественно наградить лауреатов премии президента для молодых деятелей культуры.

Байден заявил о сложности вывода войск США из Афганистана 25 марта 2021, 22:56 Текст: Елизавета Булкина

США сложно вывести свои войска из Афганистана к 1 мая, однако Вашингтон не намерен оставлять их там до следующего года, заявил президент США Джо Байден. Он пояснил, что «будет трудно уложиться к крайнему сроку – 1 мая» из-за «тактических соображений». Байден добавил, что США проводят консультируются с союзниками о том, «как действовать дальше», передает РИА «Новости». «Мы не будем оставаться долго. Мы уйдем. Вопрос – когда мы уйдем». Говоря о возможности того, что войска США останутся в Афганистане до следующего года, президент ответил: «Я не могу представить, что так будет», – сказал глава США. Байден заявил также, что рассчитывает на начало в Афганистане «под эгидой ООН» процесса общенационального примирения, что позволит «прекратить войну». Ранее источники телеканала NBC сообщили, что Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября. Путин выступил в поддержку фильма о народном ополчении 25 марта 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Тематика Великой Отечественной войны и народного ополчения в 1941 году для кинематографа – нужная и важная, заявил президент России Владимир Путин. «Тема шикарная, нужная, и для сегодняшних поколений, и для будущих. Я со своей стороны буду делать все, для того, чтобы вас поддержать», – заявил глава государства в ходе встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для юношества за 2019-2020 годы, передает РИА «Новости». Инициатором идеи фильма о народном ополчении выступил сценарист, режиссер, гендиректор ООО «Студия Военфильм» Игорь Угольников. Он сообщил президенту о начале создания картины о народном ополчении. Президент, обращаясь к участникам встречи, создателям идеи, отметил, что их картина о подольских курсантах изучается в училищах и школах. В январе в ходе посещения Музея Победы президент Путин посмотрел фрагменты военно-патриотических художественных фильмов «Подольские курсанты», «Фау-2. Побег из ада», «Летчик» и «Зоя». Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по России и Китаю 26 марта 2021, 05:13 Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер. В сообщении Белого дома указывается, что Байден «выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», передает РИА «Новости». Он также отметил необходимость «продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам». Кроме того, обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи. Ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился связями Турции с Россией. Политологи назвали ключевые заявления на первой пресс-конференции Байдена 26 марта 2021, 13:12

